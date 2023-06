HBO Maxin Viisi valittua -dokumentti saa ensi-iltansa 9. kesäkuuta. Vastaava tuottaja Hanka Kastelicova ja ohjaaja Mia Halme kertovat, millaista oli tehdä HBO:n ensimmäistä suomalaista dokumenttisarjaa.

– Olin ihaillut Suomea ja kadehtinut suomalaisia jo ennen Viisi valittua -dokumenttisarjan tekoa. Erityisesti sitä, että naiset ovat teillä niin vahvasti edustettuna politiikassa. Inspiroitte minua myös muilla kuin politiikan osa-alueilla, sanoo Hanka Kastelicova, HBO Maxilla julkaistavan Viisi valittua -dokumentin vastaava tuottaja.

Sanna Marinin (sd) hallituksen viisikon hallitusvuosista ja heistä ihmisinä kertovaa dokumenttia on työstetty vuoden 2020 alusta lähtien. Sarja saa ensi-iltansa HBO Maxilla 9. kesäkuuta.

Viisikkoon kuuluvat Marinin lisäksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), opetusministeri Li Andersson (vas), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

Tsekissä asuva Kastelicova sanoo IS:n haastattelussa, että hän oli hyvin innoissaan, kun idea dokumentista syntyi muutama vuosi takaperin. Idean takana oli ajatus siitä, että se mikä Suomessa on tavallista, on muualla poikkeuksellista.

Kesäkuussa ilmestyvä dokumentti kertoo Anna-Maja Henrikssonin, Annika Saarikon, Sanna Marinin, Maria Ohisalon ja Li Anderssonin hallitusvuosista.

Hänen mukaansa dokumentti kertoo Suomesta maana ennen kaikkea sen, että ”Suomi on monia vuosia edellä muita maita, esimerkiksi Keski-Eurooppaa”.

– Viisi naista vaativassa poliittisessa työssä ja samaan aikaan äiteinä on teille tavallista, mutta maailmalla se ei ole tavallista, Kastelicova sanoo.

– Esimerkiksi minä työskentelin aiemmin ohjaajana. Sain lapsen valmistuttuani, mutta kun työllistyin, olisin halunnut toisen. En kuitenkaan uskaltanut jättää työtäni ja kertoa, että haaveilen toisesta lapsesta. Minulle on ollut hyvin tärkeää ja inspiroivaa nähdä, että Suomessa on mahdollista olla äiti ja silti menestyä työelämässä. Monissa maissa esimerkiksi vanhempainvapaasta ei uskalleta edes unelmoida, hän jatkaa.

Dokumenttisarjan vastaava tuottaja Hanka Kastelicova kertoo ihailevansa sitä, kuinka vahvasti naiset ovat Suomessa edustettuina politiikassa.

Sarjan kuvauksissa kaikki viisikon jäsenet olivat Kastelicovan mielestä hahmoina kiinnostavia. Hänelle kulissien takana erottui kuitenkin kaksi erityistä suosikkia.

– Pidin Li Anderssonin seuraamisesta. Hänen intohimostaan työtä kohtaan, sekä vastuunkannosta. Hän puhuttelee minua, Kastelicova paljastaa.

Toinen Kastelicovan mieleen jäänyt ministeri on pääministeri Sanna Marin.

– Marin on uskomaton hahmo. Sarjassa suosikkiotokseni on se, kun Marin saapuu kesällä Prahassa linnaan. Siellä on punainen matto. Se otos näyttää hänen vahvuutensa: suora ja selkeä johtaja. Olen iloinen, että osa omaa kotikaupunkiani on päässyt sarjaan, hän kertoo.

Dokumentissa tuodaan myös esille ministerien tapoja kulissien takana. Kohtauksissa esimerkiksi nähdään Saarikko lisäämässä puuteria kasvoilleen ministeriautossa ja Marin lisäämässä huulipunaa Eduskunnan kuppilassa.

– Nuorempana en tarvinnut huulipunaa, mutta vanhempana olen huomannut, että sitä tarvitsee, Marin sanoo kameran kuvatessa häntä.

Heti tämän perään Marin pyytää, ettei häntä kuvattaisi, kun hän meikkaa. Myös Saarikko pyytää autossa, ettei kuvausta aloiteta, ennen kuin hän lisännyt puuteria.

Dokumentin ohjaaja Mia Halme halusi kuitenkin nämä henkilökohtaiset hetket mukaan dokumenttiin.

– Meillä kaikilla on omat tapamme elää, olla ja rakentaa suojamuureja. Minusta on ihanaa, että kuvauksissa viisikon jäsenet läpivalaisivat myös omaa persoonaansa, Halme sanoo.

– Olemme kaikki ihmisiä. Esimerkiksi Petteri Orpo (kok) ei ehkä käytä meikkiä, mutta luultavasti hänellä on omat rituaalinsa siitä, mikä puku pitää olla päällä Säätytalolla. Tai esimerkiksi uudet silmälasit. Tämä on spekulointia, mutta pointti on se, että meillä kaikilla on omat tapamme olla omia itsejämme.

Opetusministeri Li Andersson HBO:n sarjan kuvauksissa.

Pääministeri Marin eduskunnan kahvilassa.

Halmeelle dokumentin teossa mielenkiintoisin ja tärkein hetki oli oivaltaa, millaisista taustoista viisikon jäsenet tulevat.

– En esimerkiksi tiennyt, että Henriksson isä kuoli, kun Henriksson oli vasta pieni vauva. Hänen äitinsä oli seitsemän lapsen yksinhuoltaja. Kukaan viisikon jäsenistä ei ole lähtöisin tavallisesta ydinperheestä. Kun näin nämä kohtalot rinnakkain, se vaikutti minuun suuresti, Halme sanoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuvattuna junan kyydissä.

Halme toivoo, että tämä tulee esiin dokumentissa.

– Suomessa voi olla niin, että voit tulla hyvin vaatimattomista oloista ja nousta vallankäyttäjäksi politiikassa ja johtajaksi. Tämä liittyy Suomen hyvinvointivaltioon ja koulutusjärjestelmään, Halme selittää.

– Tällä kaikella on heijastepisteensä myös tässä päivässä, kun tehdään suuria leikkauksia. Kaikkien poliittisten päätösten seuraus voi näkyä pitkällä tulevaisuudessa. Toivon viisikon välittävän kuvan siitä, että Suomi voi yhteiskuntana tuottaa mahdollisuuksia ihmisille taustasta ja sukupuolesta riippumatta.

Ohjaaja Mia Halmeeseen vaikutuksen teki se, millaisista taustoista viisikon jäsenet tulevat.

HBO:n Viisi valittua -dokumentti tullaan näkemään Suomen lisäksi Euroopan HBO Max -maissa sekä Yhdysvalloissa.

Marinin hallitus kävi vuosina 2019–2023 läpi koronakriisin ja oli vallassa myös Ukrainan sodan alkaessa.

Kastelicova toivoo, että dokumentti inspiroi nuoria naisia. Halme puolestaan lisää, että dokumentti voi inspiroida monia ihmisiä sukupuoleen katsomatta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko talvisissa tunnelmissa tv-sarjan kuvauksissa.

Pääministeri Sanna Marin kuvattuna lenkkeilemässä.

Kastelicova kertoo pitäneensä aina merkittävänä sitä, että Suomi antoi kolmantena maana maailmassa ja ensimmäisenä Euroopassa naisille äänioikeuden vuonna 1906 osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta.

– Ei ihme, että te olette pioneereja tällä kentällä. Mielestäni naispoliitikot tuovat esiin tärkeitä aiheita terveydenhuollosta koulutukseen ja ilmastonmuutokseen. Toivon, että tämä välittyy sarjasta myös katsojille, Kastelicova pohtii.

Saarikko ja Andersson kertoivat aiemmin IS:lle yllättävistä hetkistä sarjan kulisseissa.

Esimerkiksi Andersson sanoi, että viisikon jäsenten todellinen luonne paljastui pitkissä yöllisissä neuvotteluissa.

– Siinä vaiheessa, kun istutaan kahdelta yöllä vääntämässä turpeen energiaverotuksesta, niin kyllä aika hyvin näkee, miten jokainen käyttäytyy ja toimii paineen alla. Ei meistä varmaan kukaan ole mukavimmillaan silloin, Andersson sanoi.

Viisi valittua -niminen Max Original -dokumentti saa ensi-iltansa HBO Max -suoratoistopalvelussa 9.6. perjantaina. Sarja nähdään myös TV5-kanavalla 14.6. alkaen.