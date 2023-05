Ministereitä muistutetaan myös muun muassa siitä, että valtio ei maksa vapaa-ajan vakuutusta.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) on päivittänyt ohjeensa ministereille ja julkaissut 234-sivuisen ministerin käsikirjan.

VNK on ottanut opiksi viime vaalikaudesta.

Jos Suomeen syntyy Petteri Orpon (kok) johtama oikeistohallitus ja tulevat ministerit lukevat ohjekirjan, ministereillä on eväät välttyä kiusalliselta julkisuudelta.

Neljän vuoden takaisessa ministerin ohjekirjassa pääministerin virka-asunnon palveluista kerrottiin toisin.

VNK:n ohjeiden ja tulkinnan mukaan pääministeri Sanna Marinille (sd) maksettiin aamupala­tarvikkeet, mutta aamupala­kohun jälkeen Marin maksoi itse aamupala­etunsa takaisin VNK:n pankkitilille.

Marin maksoi vuoden 2020 aamupalaedusta takaisin 10 143,41 euroa ja vuoden 2021 aamupaloista 4 219,79 euroa.

Valtioneuvoston kanslia tulkitsi aiempaa ministerin ohjekirjaa niin, että pääministerille maksetaan valtion varoista Kesärantaan kylmät aamupalatarvikkeet. Pääministeri Sanna Marin luopui edusta, kun uutinen Marinin noin 300 euron kuukausittaisista aamupaloista julkaistiin pari vuotta sitten.

Jos todennäköisesti tuleva pääministeri Orpo ryhtyy asumaan Kesärannassa, VNK ohjeistaa pääministeriä nyt maksamaan itse omat ruokatarpeensa.

– Pääministerillä on oikeus virka-asunnossa asuessaan käyttää henkilökuntaa asumiseen liittyviin tavanomaisiin yksityisen taloudenhoidon tehtäviin, kuten elintarvikkeiden hankkimiseen, ruoanvalmistukseen, vaatehuoltoon sekä siivoukseen. Pääministerin yksityistalouteen tilaamat ravitsemuspalvelut, elintarvikkeet ja palveluntarjoajan mahdolliset toimituskulut laskutetaan häneltä yksityisinä kustannuksina, ministerin ohjekirjan uusi muotoilu kuuluu.

Kesärannassa asuminen on pääministerille ilmaista.

Ministeriohjeissa on viljalti käytännön neuvoja ministereille.

Ohjeet muun muassa muistuttavat ministereitä siitä, että lahjoja, etuuksia ja vieraanvaraisuutta voi ottaa vastaan pidättyväisesti.

Ministerin ohjekirjan mukaan lahjat ovat pääsääntöisesti valtion omaisuutta, ja yli 200 euron arvoisten lahjojen jälkeen hälytyskellojen on hyvä alkaa soida. Lahjat on syytä rekisteröidä lahjarekisteriin.

– Valtioneuvoston jäsenen asemassa vastaanotettuja lahjoja ja etuuksia pidetään lähtökohtaisesti valtioneuvostolle osoitettuina ja ne ovat valtioneuvoston omaisuutta. Valtioneuvoston jäsen voi kuitenkin harkintansa mukaan ottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä lahjan, jonka arvo on 200 euroa tai sen alle.

– Lahjaa tai etuutta ei tarvitse rekisteröidä, jos sitä on pidettävä tavanomaisena ja arvoltaan vähäisenä (viitteellinen arvo alle 50 euroa). Suositeltavaa on, että lahjat rekisteröitäisiin matalalla kynnyksellä, ohje kuului.

IS uutisoi Marinin hallituksen ministereiden saamista lahjoista toukokuun alussa. Moni ministeri oli ilmoittanut matalalla kynnyksellä saaneensa hengityssuojia ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) muun muassa kirjasi lahjarekisteriin saaneensa kolme kertaa lahjaksi taateleita.

Ministereillä on muutama etu, jota ei kansanedustajilla ole.

Ministerit voivat virkamatkoillaan käyttää Helsinki-Vantaan lentokentän VIP-tiloja, ja ministerit saavat ministeripestinsä ajaksi diplomaattipassit, joilla on helppo kulkea lentokentillä.

Pääministeri ja ulkoministeriössä työskentelevät ministerit saavat diplomaattipassit loppuelämäkseen. Vanhasen kakkoshallituksessa ja sen jälkeen koko nelivuotiskauden palvelleet ex-ministerit saavat diplomaattipassit niin halutessaan.

– Entiselle valtioneuvoston jäsenelle voidaan myöntää diplomaattipassi silloin, kun hakija on palvellut täyden hallituskauden eli neljä vuotta uuden passilain voimaanastumis­päivän 21.8.2006 jälkeen. Pääministerillä ja ulkoasiain­hallinnon ministereillä on oikeus elinikäiseen diplomaattipassiin. Myös heidän puolisoillaan on oikeus diplomaattipassiin, mikäli he olivat puolisoita ministerintehtävän aikana.

– Passit ovat maksullisia, ministerin ohjekirja muistuttaa.

Ohjekirjassa on myös toinen asia, jonka maksullisuudesta huomautetaan ministereitä.

– Valtion puolesta ei ole vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Tietoturvaohjeita ministereillä on vino pino.

Pikaviestipalveluista suositellaan käytettäväksi vain kahta sovellusta.

– Suositeltavaa on, että pikaviestintään käytetään tietoturva- ja tietosuojasyistä Skypeä tai Signalia. Pikaviestisovellusten ja muiden sosiaalisen median sovellusten käyttämisestä valtioneuvoston viestivälineissä annetaan erilliset määräykset ja ohjeet.

Ministereillä on omat virkakännykkänsä, ja moni ministeri käyttää toisena puhelimenaan eduskunnan kännykkää.

– Mobiililaitteisiin pois lukien luontoisetupuhelimet saa ladata vain virkakäyttöön tarvittavia sovelluksia, mukaan lukien tunnistautumiseen tarvittavat pankkien mobiilisovellukset ja mobiilivarmenteet, ministerin käsikirja kertoo.

Ministerin käsikirjassa on ohjeet ministerikännykän käytöstä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi helmikuun puolivälissä, että hänen eduskuntakännykkänsä Whatsapp-tili oli kaapattu, ja tilillä oli rinnakkaiskäyttäjä. Lintilän puhelimesta oli lähetetty pääministeri Sanna Marinille irvaileva kuvaviesti keskustan sisäiseen keskusteluryhmään, jota Lintilä ei itse ollut lähettänyt. Viestin lähettäjästä ei ole vieläkään tietoa.

Ministereiden palkat ovat sidoksissa kansanedustajan palkkoihin.

Ministerit saavat varapuhemiehen palkkion, pääministeri puhemiehen palkkion, ja tämän lisäksi kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan puolet kansanedustajan palkkiosta ja puolet verottomista kulukorvauksista.

Tulevan hallituksen ministereiden kuukausipalkka on 15 013 euroa tai 15 262,50 euroa kuukaudesta edustajavuosista riippuen ja pääministerin kuukausipalkka on 18 444,50 euroa.

Puolikas verottomasta kulukorvauksesta on pääkaupunkiseudulla asuville ministereille 493,41 euroa ja maakuntien ministereille 904,58 euroa.

Kansanedustajat eivät palkoistaan päätä, palkkioista päättää eduskunnan ulkopuolinen palkkiotoimikunta.

Ministerit voivat omalla päätöksellään leikata omia palkkojaan. Juha Sipilän (kesk) hallituksen ministerit leikkasivat vuoden 2016 alusta omia palkkojaan seitsemän prosenttia osana julkisen sektorin säästötoimia. Rinteen/Marinin hallituksessa ministeripalkkoja ei leikattu.

Tuleva hallitus ei ole kertonut omista aikeistaan palkkojensa suhteen.