Kokoomus on pyytänyt valtiovarain­ministeriöltä kantaa erilaisiin veroehdotuksiin hallitus­neuvotteluja varten.

AY-jäsenmaksujen verovähennys­oikeuden mahdollinen poistaminen on saanut ay-liikkeen takajaloilleen. Asia on esillä hallitusneuvotteluissa, ja Helsingin Sanomat uutisoi siitä tiistaina.

– Tämä on tietysti vasta alkua sille ristiretkelle, mitä kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja Kd yhdessä työnantajien kanssa haluavat edistää. Esitys on poskiläimäys järjestäytyneen ay-liikkeen jäsenille. Jäsenet eivät käännä toista poskea, puhisee Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström Twitterissä.

Kokoomus on pyytänyt hallitustunnustelujen aikana valtiovarainministeriöltä kommentteja hallitusohjelman veropolitiikkaa koskeviin ehdotuksiin. Myös IS on saanut asiakirjan tietopyynnöllä.

Yksi esityksistä on, että veropohjaa tiivistetään poistamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus. Valtiovarainministeriön vero-osaston mukaan sen tuottoarvio on 220 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön mukaan työntekijäjärjestöjen jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia, koska ne on rinnastettu aikoinaan työttömyys­kassamaksuihin tulon­hankkimismenoina. Ay-jäsenmaksut saa vähentää verotuksessa palkansaajille myönnettävän 750 euron tulon­hankkimisvähennyksen lisäksi.

Valtiovarainministeriön mielestä yhteys tulonhankkimiseen ei ole yksiselitteinen ja siksi ay-jäsenmaksujen vähennysoikeus on verotukea. Työttömyys­­kassamaksujen vähennys­kelpoisuuden ministeriö säilytettäisi kuitenkin nykyisellään, koska sitä voidaan pitää tulon hankkimiseen liittyvänä menona.

Hallituksenmuodostajan Petteri Orpon puolue kokoomus on pyytänyt valtiovarainministeriön kantaa veroehdotuksiin.

Sen sijaan työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen säätäminen vähennyskelvottomiksi olisi ministeriön mukaan vastoin elinkeinoverotuksen nettotulon verottamista koskevaa periaatetta.

– Uskomaton ja suorastaan ideologinen esitys valtiovarain­ministeriön taholta. Olisi mielenkiintoista kuulla ministeriön perustelut, miksi ay-jäsenmaksujen vähennys­kelpoisuus voitaisiin poistaa, mutta työnantajajärjestöjen maksamien ei, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ihmettelee.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta perää perusteluja samalle asialle.

– Täysin epäoikeuden­mukainen ja epäjohdon­mukainen esitys! Perusteluja kaivataan, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto twiittaa.

Myöskään Akavan entinen puheenjohtaja Sture Fjäder, joka oli kokoomuksen eduskunta­vaaliehdokas, ei lämpene ehdotukselle.

– Sanon tämän nyt suoraan. Akavalaisista 30–40 prosenttia äänestää kokoomusta vaaleissa. Valtion­taloutta voi hyvin saneerata puuttumatta ay-jäsen­maksujen verovähennys­oikeuteen, Fjäder kirjoittaa Twitterissä.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Minja Koskelan mielestä ay-jäsenmaksujen verovähennys­oikeuden poisto olisi käytännössä veronkiristys ammatti­liittoihin kuuluville palkansaajille.

– Rikkaiden veroetuihin ei tietenkään kosketa. Arvovalintoja, Koskela linjaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä tulevalla hallituksella on ”varsin duunarivihamielinen linja”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, väistyvä opetusministeri Li Andersson puolestaan katsoo, että muutoksen tavoitteena on Suomen järjestäytymis­asteen laskeminen.

– Ja se taas tarkoittaa heikoimpia työehtoja, huonommat palkat ja lisää eriarvoisuutta työelämään. Tuleva hallitus näyttää kenen joukoissa se seisoo, ja se ei ole suomalaisen työntekijän, Andersson kirjoittaa Twitterissä.

Andersson ihmettelee myös, miksi ammattiliittojen verovapaille osinkotuloille ei tehdä mitään, vaan sen sijaan kiristetään tavallisten rivityöntekijöiden veroja.

– Varsin duunari­vihamielinen linja.

Kokoomus on pyytänyt ministeriön kantaa myös työmarkkina­järjestöjen sijoitus­tuottojen verovapauden poistamiseen.

Ministeriön mukaan työmarkkina­järjestöjen sijoitustuottojen verovapaus perustuu niiden asemaan yleishyödyllisinä yhteisöinä.

Vero-osaston käsityksen mukaan ainoastaan työmarkkina­järjestöjen sijoitustuottoja koskevia verosäännöksiä ei todennäköisesti ole mahdollista säätää, vaan säännösten tulisi mahdollisesti koskea kaikkia yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Tällöin sijoitustuottojen verovapaus poistuisi myös poliittisilta puolueilta ja yleishyödyllisiltä säätiöitä.