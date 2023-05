Marinin viisikossa on henkilö, jonka uusi puoli paljastui vasta sodan puhjettua – Saarikko ja Andersson kertovat odotetusta dokumentista

HBO Maxin Viisi valittua -dokumentti lupaa jakaa herkkiä ja avoimia hetkiä hallitusviisikon vuosista. Annika Saarikko ja Li Andersson kertovat nyt IS:n haastattelussa yllättävistä hetkistä sarjan kulisseissa.

Kulissien takana pitkissä yöllisissä väännöissä ihmisten todellinen luonne paljastuu.

Tämän tietävät viisikon jäsenet, eli nykyisen toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin (sd), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp), opetusministeri Li Andersson (vas) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

Vaikka ministerit ovat ideologisilta taustoiltaan pitkälti erilaisia, he ovat oppineet tuntemaan toisensa vuosien 2019–2023 aikana.

– Siinä vaiheessa, kun istutaan kahdelta yöllä vääntämässä turpeen energiaverotuksesta, niin kyllä aika hyvin näkee, miten jokainen käyttäytyy ja toimii paineen alla. Ei meistä varmaan kukaan ole mukavimmillaan silloin, Li Andersson kertoo IS:lle.

Katso sarjan traileri alla olevalta videolta:

HBO Maxin uusi dokumenttisarja Viisi valittua lupaa tutustua Sanna Marinin johtaman hallitusviisikon naisiin julkikuvan takana. Sarja julkaistaan suoratoistopalvelussa.

Andersson ja Saarikko kertovat nyt IS:n haastattelussa sarjan teosta ja yllättävistä hetkistä kulissien takana.

Anderssonin mukaan kameroiden sammuessa viisikon jäsenten roolit esimerkiksi neuvottelutilanteissa olivat hyvin erilaisia.

– Neuvotteluissa Maria oli kylmähermoisin meistä kaikista eikä ikinä menettänyt hermojaan. Kun taas erityisesti minulla ja Sannalla ja osittain myöskin Annikalla oli aika paljon enemmän temperamenttia mukana. Anna-Maja puolestaan oli sellainen viisikon jäsen, jolla oli vähiten kärsivällisyyttä siihen, jos neuvottelut venyivät eikä edistystä tapahtunut. Hänellä oli selvä halu pitää kiinni siitä, että työnteko olisi jollain tavalla inhimillistä, Andersson paljastaa.

Opetusministeri Li Andersson HBO:n sarjan kuvauksissa.

Myös Saarikko sanoo, että viisikon jäsenet ovat persoonaltaan hyvin erilaisia ja ideologiset erot ovat isoja.

Hallituksen loppukertomus oli kuitenkin se, että se pysyi loppuun asti kasassa ja vei Suomen kriisien läpi.

– Oli myös vaihtuvuutta. Aloitin tässä hallituksessa tiede- ja kulttuuriministerinä ja päätän työn hallituksessa valtiovarainministerinä. Olin myös vanhempainvapaalla kuopuksemme kanssa kevätkesällä 2020. Hallituskauden aikana vanhempainvapaalla olivat myös Andersson ja Ohisalo. Se oli myös ruuhkaisen elämänvaiheen viisikko, kun moni meistä perheellistyi, Saarikko sanoo.

” Vaikka välillämme on paljon ideologisia eroja, yhdistää meitä samanlainen ponnistaminen vaatimattomista ja jopa rikkinäisistä olosuhteista.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko talvisissa tunnelmissa Viisi valittua tv-sarjassa.

Saarikon mukaan sarjan kuvauksissa kiinnostavalla tavalla esiin on noussut Anna-Maja Henrikssonin rooli ikään kuin viisikon äitihahmona. Henriksson toi tämän myös itse esiin kuvauksissa.

– Anna-Maja on eri sukupolvea kuin muut viisikon naiset. Se tuli esiin kiinnostavalla tavalla Kun Ukrainan sota alkoi. Anna-Majassa näkyi sellaista henkistä voimaa ja elämänkokemusta, jota hänellä oli tietyllä tavalla enemmän kuin meillä muilla siinä tilanteessa, Saarikko kertoo.

Henriksson on kertonut aiemmin julkisuudessa, että hän on saanut kuulla perheensä kautta isänsä sotakokemuksista.

– Sodan alettua Anna-Maja näyttäytyi hyvin selkeänä hahmona. Hän oli järkkymätön ja selkeä, Venäjän karmeuden parhaiten replikoiva, Saarikko lisää.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuvattuna junan kyydissä.

”Hermoja raastavan työnsä ohessa ministerit saavat lapsia ja elävät yksityistä elämäänsä. Keitä oikein ovat nämä kunnianhimoiset, maltilliset naiset, jotka puskevat poliittista kulttuuria eteenpäin ja inspiroivat ympäri maailman? Mistä he ovat tulleet ja mikä heitä motivoi?” Näin sarjaa luonnehtii HBO Max.

Sarjan kuvaukset alkoivat alkuvuodesta 2020.

Kun Saarikolta ja Anderssonilta kysyy, millaista sarjaa oli kuvata, he eivät muista.

– Muistan kipuilleeni sen kanssa, että oli vaikeaa irrottautua päivän kuumista poliittisista väännöistä. Haastatteluissa piti arvioida syvämerkityksiä yhteiskunnallisesti tai kertoa tarinaa omasta elämästä. Kun katsoin sarjaa ennakkoon, en esimerkiksi muistanut sitä, että kuvausryhmä on käynyt meillä kotona. Tämä kertoo mielestäni valtavasta työkuormasta, joka niihin vuosiin liittyi, Saarikko sanoo.

Saarikko täsmentää, että hallitusviisikko työskenteli tiiviisti yhdessä vain tärkeimpien neuvottelujen aikana. Arkista yhdessäoloa tai epämuodollista ajatustenvaihtoa ei juurikaan ollut.

Li Andersson kertoo toivovansa, että sarjasta välittyisi suomalaisten päättäjien tavallisuus Suomessa.

Anderssonia sarjan julkaisu jännittää hieman.

– En muista yhtään, mitä siellä dokkarissa on. En edes muista, mitä minulta on haastatteluissa kysytty. Se on hurjaa. Se kertonee työmäärästä ja mielentilastamme kuvauksien aikana, Andersson kertoo.

Sarjan haastatteluja kuvattiin satunnaisesti, eikä aina edes kuukausittain. Kesken työpäivän tai pitkien työpäivien jälkeen. Siis samaan aikaan, kun Suomi kohtasi koronakriisin alkuvuodesta 2020 ja siirtyi uuteen kriisiin helmikuussa 2022, kun Ukrainan sota alkoi.

Ministerit kuitenkin toivovat, että sarja ei jäisi katsojille mieleen pelkkänä kertomuksena viisikon jäsenistä ihmisinä tai heidän roolistaan nuorina naisina Marinin hallituksessa.

– Ei naiseuden pitäisi saada niin laajaa huomiota, vaan politiikan sisällön. Me saimme aikaan monia tärkeitä päätöksiä. Toivon, että sarjasta välittyisi myös suomalaisten päättäjien tavallisuus Suomessa. Se on hieno piirre meidän demokratiassa. Monissa muissa maissa näin ei ole, Andersson toivoo.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kuvattuna lapsensa kanssa.

Annika Saarikon mukaan dokumenttisarja on kertomus Suomesta ja hyvinvointi­valtiosta. Se maalaa kuvan päättäjistä, joista kukaan ei ole valmistunut eliittikoulusta tai tule varakkaasta perheestä.

– Dokumentti avasi minulle sen, että vaikka välillämme on paljon ideologisia eroja, yhdistää meitä samanlainen ponnistaminen vaatimattomista ja jopa rikkinäisistä olosuhteista. Jos tämä voi toimia esikuvana tytöille maissa, joissa asiat eivät ole yhtä hyvin, on se tämän dokumentin tärkein arvo, Saarikko pohtii.

” Sarjassa ei ole kyse viidestä naisjohtajasta, vaan aikakaudesta, jonka kohtasimme. Se aikakausi on nyt tullut päätökseensä.

Pääministeri Sanna Marin kuvattuna lenkkeilemässä.

Dokumentin kulisseista Anderssonilla ja Saarikolla on omintakeisia muistoja.

Andersson muistaa hullunkurisen hetken, jolloin kuvausryhmä halusi tulla hänen mukaansa kuvaamaan opetusministerin talviharrastusta, eli avantouintia. Ministerin erityisavustaja oli etsinyt heille sopivan kuvauspaikan avantouintia varten.

Kun Andersson saapui paikalle kuvausryhmän kanssa, ei paikalla näkynyt saunaa lainkaan.

– Silloin oli pimeää ja sairaan kylmä talvipäivä. Avantopaikalla ei saunaa ollut, näkyi vain se järkyttävän musta reikä jäässä. Lohduttauduimme sillä, että pääsisimme lämpimään suihkuun, mutta sitäkään ei ollut, Andersson muistelee.

Hän kertoo, että avantoon oli silti mentävä, sillä kuvausryhmä oli paikalla.

Pääministeri Marin eduskunnan kahvilassa.

– Kun nousimme avannosta, kuvausryhmä pyysi meitä kävelemään kameroiden edessä edestakaisin, jotta he saisivat vielä kuvamateriaalia. Olimme kuulemma avannossa niin vähän aikaa. Silloin oli kyllä lähellä, etten antanut aika tiukkaa palautetta, Andersson nauraa.

Saarikolle mieleen on jäänyt matka, jolloin hän oli menossa kiertämään keskustan tilaisuuksia Itä-Suomeen.

– Lento oli myöhässä ja oli hirveä lumimyräkkä. Samalle lennolle sattui myös maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen. Oli tärkeää, että kuvausryhmä näki myös poliitikon työn toista puolta. Se ei ole vain hallituksen kokoussaleja, vaan tavallisten ihmisten tapaamista.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson meren rannalla.

Viisi valittua -dokumenttisarjan ensi-ilta on 9. kesäkuuta.

Anderssonin mielestä valtava kiinnostus sarjaa kohtaan osoittaa sen, että naisjohtoinen hallitus on edelleen maailman mittakaavassa hyvin poikkeuksellista.

– Minua alkoi jossain vaiheessa tökkiä se, että kansainväliset mediat olivat aina meistä kiinnostuneita nimenomaan naisina. Saatettiin esimerkiksi kysyä, että onko helpompaa tehdä yhdessä töitä, kun olemme kaikki naisia. Se on typerä kysymys. Yhteistyökyky ei riipu sukupuolesta vaan siitä, kuinka lähellä puolueet ovat toisiaan, Andersson sanoo.

Saarikko puolestaan muistuttaa, että sarja näyttää päättäjien työstä vain osan. On myös kuvausmateriaalia, jota ei sarjassa esitetä.

– Sarjassa ei ole kyse viidestä naisjohtajasta, vaan aikakaudesta, jonka kohtasimme. Se aikakausi on nyt tullut päätökseensä. Olen antanut itselleni tilaa ja aikaa antaa muistojen tulla, jotta voin muistaa oikein. Voi vaatia vuosia löytää muistoista kaikki se, mikä oli noina vuosina oleellista. Ehkä dokumentti auttaa minua muistamaan, Saarikko pohtii.

Hallitusviisikko HBO:n tv-sarjan kuvauksissa.

Viisi valittua -niminen Max Original -dokumentti saa ensi-iltansa HBO Max -suoratoistopalvelussa 9.6. perjantaina. Sarja nähdään myös TV5-kanavalla 14.6. alkaen.