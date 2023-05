Vihreät haluaisi lähteä hakemaan ääniä oikealta, mutta silloin puolueen vasen sivu jäisi suojatta. Milloin riski kannattaa, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Paraneeko vihreät värisävyä vaihtamalla?

Moni teoretisoi, että siirtymä oikealle toisi vanhoja äänestäjiä takaisin. Ongelma on, että silloin voidaan menettää uusia. Politiikka on aina onnenpeliä.

Maria Ohisalo luopuu vihreiden puheenjohtajuudesta kipeän vaalitappion jälkeen. Tilalle valitaan joko Saara Hyrkkö tai Sofia Virta jäsenäänestyksellä, joka on jo käynnissä.

Kumpikaan toisen kauden kansanedustajista ei ole tuttu suurelle yleisölle, Virta ei edes kaikille vihreille.

Vanhojen vaalikonevastausten perusteella Virran havaittiin olevan hiukan oikealla puolueen nykyisestä linjasta, ja tätä hän on nyt hyödyntänyt ulostuloissaan. Virta julistautuu markkinatalouden kannattajaksi ja lihansyöjäksi.

Saara Hyrkkö antaa ymmärtää, että vihreiden paikka on enemmän keskellä kuin vasemmalla.

– Sinne keskiviivan paikkeille sijoitan itseni, ja mielestäni se on aika luonteva paikka myös vihreiden puheenjohtajalle olla, Hyrkkö sanoi HS:n haastattelussa.

Vihreiden läheinen yhteistyö vasemmistopuolueiden kanssa oppositiossa ja hallituksessa kesti kahdeksan vuotta. Siksi moni vihreä pettyi, kun pääministeri Sanna Marin (sd) iski vaalien alla vihreiden kimppuun ”taktisella äänestämisellä”. Demarien kannatus kasvoi vihreiden kustannuksella.

Jos Petteri Orpon (kok) aikoma hallituspohja toteutuu, vihreille aukeaisi metsästysmaata pienellä askeleella oikealle. Mikään Suomen politiikassa ei näet pety ja liiku niin kuin liberaaliksi itsensä kokeva äänestäjä.

Ensin vihreät voisi hotkaista pienen joukon suomenkielisiä, jotka ovat äänestäneet Rkp:ta sen vapaamielisyyteen luottaen. Sitten vuorossa olisivat ne kokoomuslaiset, joiden kantti ei kestä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Selkeä ja perusteltu suunta sekä tavoite.

Saara Hyrkön mielestä vihreiden paikka on keskellä.

Demareilla ja vasemmistoliitolla ei sinänsä olisi mitään sitä vastaan, että vihreät siirtyisi niiden kyljestä oikeistoa nakertamaan. Samalla vihreät luovuttaisivat maaperää vasemmistolle.

Varsinkin vasemmistoliiton Li Anderssonille vihreiden siirtyminen oikealle olisi joulu keskellä kesää.

Vuoden 2015 jälkeen monien vihreiden henkinen taajuus on ollut hyvin lähellä vasemmistoliittoa. Voi käydä niin, että kaikki heistä eivät osaisi taajuutta vaihtaa, vaikka vihreä puolue niin tekisikin.

Sanna Marinin väistyminen vähentää imua vihreistä demareihin. Hänen kautensa oli kuitenkin myrskyvaroitus vihreille. Aiemmin ei ollut edes ajateltu, että vanhuuttaan unelias työväenpuolue voisi sopivalla johtajalla houkuttaa heidän äänestäjiään.

Sofia Virran uskottaisiin vievän vihreitä oikealle.

Vaikka vihreät haluaisivat muuttaa kurssiaan, politiikan vahvat virrat voivat estää sen.

Todennäköiseltä vaikuttaa, että se olisi oppositiossa vasemmistopuolueiden ja keskustan kanssa. Luontaisin tapa siirtyä pari piirua oikealle olisi silloin yhteistyö keskustan kanssa. Kuluva hallituskausi näytti, mitkä mahdollisuudet siihen ovat. Nolla.

Vihreät voivat myös oppositiossa tukea sellaisia porvarihallituksen aloitteita, joita pitävät järkevinä. Niitä ei välttämättä tule olemaan kovin montaa. Ja aina, kun vihreät näin tekisivät, alkaisi vasemmistopuolueiden propagandamylly pyörimään.

Käytännössä käy äkkiä niin, että vihreät jatkavat samassa kylkimyyryssä vasemmiston kanssa kuin oppositiossa 2015–2019 ja hallituksessa 2019–2023. Vaikka kuinka muuta päättäisivät.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien merkittävin trendi oli se, että keskellä oli hyvin vähän voitettavaa. Siksi sekä vihreät että keskusta kärsivät.

Oletettavaa on, että seuraavat eduskuntavaalit pidetään aikataulun mukaan vuonna 2027. On tietysti mahdollista, että silloin keskellä on taas vetoa. Tosin tällä hetkellä on vaikea sanoa, miksi ihmeessä olisi.

Mutta elämässä ja politiikassa otetaan riskejä.