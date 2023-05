Rkp:n Anders Adlercreutz kehuu maahanmuutto­paperin olevan työperäisen maahanmuuton osalta ”hyvinkin meidän näköinen”, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Muiden hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden puheenjohtajien lausunnot asettavat outoon valoon Rkp:n neuvottelijan Eva Biaudet’n ja Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin kommentit.

Puolueiden puheenjohtajat pääsivät lauantaina sopuun maahanmuuttoa koskevasta paperista sen jälkeen, kun Rkp:n eduskuntaryhmä oli vaatinut siihen muutoksia ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra linjannut, että neuvottelut maahanmuuttoryhmässä eivät ”missään nimessä” jatku.

Maanantaina Biaudet avautui Sdp:n pää-äänenkannattajalle Demokraatille tunnoistaan. Hän sanoi voivansa ”niin huonosti”, ettei tiedä, mitä ajattelee seuraavina tunteina. Biaudet kertoi halunneensa toistuvasti pois neuvotteluista, mutta kukaan ei halua ottaa hänen paikkaansa.

” Biaudet’n käsityksen mukaan Purra oli neuvotellut maahanmuutto­paperista.

Biaudet’n käsityksen mukaan Purra oli neuvotellut maahanmuutto­paperista, mutta maahanmuutto­ryhmässä siitä ei ollut neuvoteltu. Purra sanoi julkisuudessa maahanmuuttopaperin olevan ”kompromissi”, jonka kolme muuta puoluetta olivat hyväksyneet.

Myös Henriksson sanoi IS:n haastattelussa, että "ei tietenkään herätä luottamusta, että kaksi puoluetta käy keskenään neuvotteluja, tulevat keskenään yhteisymmärrykseen ja yrittävät sitten saada meitä sen hyväksymään”. Henrikssonin mukaan juuri neuvottelutavan vuoksi Rkp ei lauantaina hyväksynyt paperia.

Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mielestä ei herätä luottamusta, että kaksi puoluetta käy keskenään neuvotteluja. Takana Eva Biaudet.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) kiisti tiedotustilaisuudessa maanantaina, että Purran kanssa olisi neuvoteltu maahanmuuttopaperista. Orpo totesi, ettei Purra ole ollut neuvottelupöydässä, mutta toki jokainen puheenjohtaja pitää yhteyttä omiin neuvottelijoihinsa.

Orpo kertoi maahanmuuttopaperin syntyneen siten, että ensin oli hahmoteltu, mistä kompromissi voisi syntyä. Neuvotteluryhmässä kuultiin suuri määrä asiantuntijoita, käytiin alustavaa keskustelua ja sen jälkeen ryhmän kokoomuslainen puheenjohtaja jakoi pohjapaperin.

” Pohjapaperiin tehtiin 55 muutosta.

Orpon mukaan pohjapaperi käsiteltiin rivi riviltä ja jokainen sai sanoa siitä omat huomionsa, toiveensa ja muutosehdotuksensa. Hänen mukaansa pohjapaperiin tehtiin 55 muutosta.

Tämän paperin Rkp halusi käsitellä lauantaina vielä omassa eduskuntaryhmässään. Rkp:n muutosehdotukset käsiteltiin sen jälkeen vielä puheenjohtajapöydässä, ja Orpon mukaan suurin osa niistä hyväksyttiin.

Kd:n puheenjohtaja Sari Essayah kertoi saman suuntaisesti maahanmuuttopöydän työskentelystä kuin Orpo. Essayahin mukaan kuulemisten jälkeen pöydässä käytiin lähetekeskustelu, jonka pohjalta ryhmän puheenjohtaja toi esityksen pöytään ja siitä lähdettiin työstämään lopullista versiota.

Myös perussuomalaisista on kerrottu IS:lle neuvotteluprosessin sujuneen vastaavalla tavalla.

Hallituksenmuodostajan Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten Riikka Purra ei ole ollut mukana maahanmuuton neuvottelupöydässä.

Herää siis kysymys, miksi Rkp:llä yksin on toisenlainen käsitys siitä, miten maahanmuuttopaperi neuvoteltiin.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi tiedotusvälineille, että hallitusneuvottelut kriisiytyivät lauantaina, koska heidän mielestään "neuvottelut olivat äärimmäisen puutteelliset ja jäi käsitys, että pääasiassa kaksi puoluetta oli neuvotellut keskenään”.

Kysymykseen, mihin perustui käsitys, että kokoomus ja perussuomalaiset olisivat neuvotelleet kahdestaan maahanmuuttopaperista, Adlercreutz vastasi, että Henriksson on näin esittänyt ja Adlercreutzin käsityksen mukaan Henrikssonille on näin viestitetty. Hän ei osannut sanoa, mistä tämä käsitys oli syntynyt ja oliko Biaudet viestittänyt näin Henrikssonille.

” Rkp:n oli ”pakko käydä ylimääräinen kierros”, jotta puolue sai ”hinattua” paperia parempaan suuntaan.

Adlercreutzin mukaan Rkp:n oli ”pakko käydä ylimääräinen kierros”, jotta puolue sai ”hinattua” paperia parempaan suuntaan. Purra käyttikin lauantaina ilmaisua ”lypsykierros”, jonka Rkp kävi saadakseen vielä lisämuutoksia paperiin.

Adlercreutzin mukaan maahanmuuttopaperin humanitaarinen puoli on erityisen ongelmallinen. Sen sijaan työperäisen maahanmuuton osalta paperi on Adlercreutzin mukaan "hyvinkin meidän näköinen” ja puolueessa ollaan siihen tyytyväisiä.

Purra puolestaan sanoi lauantaina, että perussuomalaisten on mahdotonta joustaa enää perjantaina saavutetusta kompromissista ja että puolue oli joustanut jo neuvotteluissa paljon.

Maahanmuutto­paperin sisällöstä ei ole juurikaan tihkunut tietoja julkisuuteen. Se tiedetään, että työntekijän oleskeluluvan tulorajaksi on sovittu 1 600 euroa, kun perussuomalaiset vaati alunperin 3 000 euroa. Raja on nykyisin 1 331 euroa. Tässä perussuomalaiset on siis tullut merkittävästi vastaan.

” Työperäisen maahanmuuton osalta paperi on Adlercreutzin mukaan "hyvinkin meidän näköinen”.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan puolue on tyytyväinen työperäisen maahanmuuton osuuteen.

Humanitaarisen maahanmuuton puolella pöydällä on ollut laaja valikoima erilaisia kiristystoimia. Näitä ovat muun muassa pakolaiskiintiön pienentäminen, turvapaikanhakijoiden oleskelulupien lyhentäminen, pysyvään oleskelulupaan oikeuttavan asumisajan pidentäminen ja kotoutumisen edellyttäminen.

Lisäksi pyrkimyksenä on nopeuttaa turvapaikan­hakijoiden uusinta­hakemusten käsittelyä ja säästää näin valtion rahoja.

Maahanmuutto­väännön voittajaa on vaikea arvioida tietämättä paperin sisältöä, mutta jos Rkp on tyytyväinen työperäisen maahanmuuton osuuteen ja perussuomalaiset kokee saaneensa haluamiaan muutoksia läpi, kuulostaa siltä, että puolueiden vastakkaisia näkemyksiä on sovitettu yhteen kohtuullisen hyvin.

Kaikista puolueista on myönnetty jälkikäteen, että maahanmuuttoneuvotteluille olisi kannattanut ottaa enemmän aikaa. Näin neuvottelijoiden ”sielunhoidolle” rytinällä tehtyjen ratkaisujen jälkeen olisi ehkä vähemmän tarvetta.

Viime viikolla muut neuvotteluryhmät viettivät rokulia, kun maahanmuutto- ja ilmastopöydissä haettiin ratkaisuja nopeutetulla aikataululla. Muiden neuvotteluiden tauottaminen oli Purran vaatimus, mutta tiukat aikarajat neuvotteluille asetti Orpo.

” Neuvottelulähteistä arvioidaan, että hyvä, jos juhannukseksi saadaan valmista.

Tauko ei tehnyt hyvää niille pöydille, joiden neuvottelut seisoivat lähes viikon ajan. Esimerkiksi työmarkkinapöydässä ovat kuulemiset vielä kesken ja soten ongelmien ratkomisessa on isoja haasteita. Orpo on jo linjannut, että neuvottelijoilla on nyt käytössään myös illat ja yöt.

Edessä on vielä tiukkoja vääntöjä taloudesta, sotesta ja työmarkkina­kysymyksistä. Viikonlopun jälkipyykistä huolimatta Orpo vaikuttaa kuitenkin luottavan siihen, että yhteinen hallitus saadaan kasaan.

Varmalta näyttää kuitenkin se, että neuvottelut venyvät. Neuvottelulähteistä arvioidaan, että hyvä, jos juhannukseksi saadaan valmista – ja toiset vitsailevat jo rapujuhlista.