Anna-Maja Henrikssonilta suorat sanat neuvotteluista: ”Ei herätä luottamusta”

Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henriksson sanoo IS:n haastattelussa, että hallitusneuvotteluissa on ollut kommunikaation puutetta. Hänen mukaansa ei herätä luottamusta, että kaksi puoluetta käy keskenään neuvotteluja.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo IS:lle, että hallitusneuvotteluissa on ollut kommunikaation puutetta. Henrikssonin mukaan neuvottelukumppaneilla on nyt näytön paikka osoittaa, onko aiemmasta otettu opiksi.

Neuvottelut kriisiytyivät perjantaina, kun Henriksson ilmoitti, ettei Rkp ole hyväksynyt maahanmuutto- ja ilmastopolitiikkaa käsitteleviä linjauksia. Rkp katsoi tulleensa jyrätyksi neuvotteluissa.

Lauantaina Henriksson kertoi medialle yli neljä tuntia kestäneen kokouksen jälkeen, että Rkp:n eduskuntaryhmä on hyväksynyt ilmastopolitiikkaa koskevan paperin, mutta Rkp haluaa vielä jatkaa neuvotteluja maahanmuutosta.

Myös Rkp:n kansanedustaja, maahanmuuttoa käsittelevässä reformipöydässä istuva Eva Biaudet kritisoi tänään maanantaina Demokraatin haastattelussa neuvottelukumppaneiden toimintaa. Biaudet’n mukaan kukaan ei ollut keskustellut Rkp:n kanssa kompromisseista.

– Riikka Purra (ps) sanoi julkisuudessa, että tämä on kompromissi, mutta meidän (hallitusneuvottelujen maahanmuutto)ryhmässämme siitä ei ollut neuvoteltu. Me olimme vain käyneet läpi ja tehneet eri näkemykset, mutta emme me missään vaiheessa oltu ehditty siitä neuvotella. Se oli kokoomuksen paperi, Biaudet sanoi Demokraatille.

Lue lisää: Eva Biaudet halunnut erota neuvottelu­ryhmästä – Henriksson IS:lle: ”Viikon­loppu ollut mahdottoman raskas”

Henriksson sanoo IS:lle, että hän on istunut puheenjohtajapöydässä, ei neuvottelupöydissä. Henriksson luottaa Biaudet’n sanoihin.

– Sanoin jo perjantai-iltana, että tämä ei mikään kompromissi ole, vaan se on näiden kolmen puolueen hyväksymä paperi. Ja me halusimme silloin jatkaa neuvotteluja, mutta muut katsoivat, ettei sellaiseen ole tarvetta. Siksi jouduimme sellaiseen tilanteeseen, että kutsuin eduskuntaryhmän lauantaiksi koolle ja katsoimme tilannetta, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan on yhteisymmärryksessä sovittu, että maahanmuuttoa käsittelevä reformiryhmä jatkaa neuvotteluita huomenna tiistaina.

Biaudet on sanonut, että prosessi on jättänyt haavat. Lisäksi hän sanoi, että Purra olisi neuvotellut asioista ilman Rkp:n mukanaoloa. Miten kommentoitte tätä?

– Ei tietenkään herätä luottamusta, että kaksi puoluetta käy keskenään neuvotteluja, tulevat keskenään yhteisymmärrykseen ja yrittävät sitten saada meitä sen hyväksymään. Se ei ole se tapa, johon me olemme tottuneet. Sen takia me myös päädyimme siihen mihin päädyimme lauantaina, emmekä hyväksyneet pohjaa. Annoimme suoran vastauksen, Henriksson vastaa.

– Nyt on sitten kyse siitä, että onko tästä otettu opiksi. Toivottavasti on. Näinhän myös Petteri Orpo on myöntänyt julkisuudessa, että prosessi pitää nyt saada paremmaksi ja kaikkia pitää kuulla. Kun yhteistä hallitusohjelmaa tehdään, niin se pitää tehdä yhdessä. Meitä on nyt neljä puoluetta mukana tässä ja silloin myös neljän puolueen kesken pitää käydä neuvotteluita.

Eli kommunikaatiota ei ole ollut tarpeeksi, mutta nyt toivotte tilanteen menevän parempaan suuntaan?

– Kyllä. Näinhän se on.

Henrikssonin mukaan ”monessa ryhmässä kommunikaatio on toiminut hyvin”.

– Kuten tiedotustilaisuudessa lauantaina totesin, niin esimerkiksi tässä ilmastoryhmässä on toimittu niin, että kaikki ovat olleet mukana prosessissa ja kaikki ovat saaneet oman äänensä kuuluviin. Ei ole ollut tällaista toimintatapaa kuten maahanmuuttoryhmässä on ollut.

Rivien välistä on luettavissa, että nimenomaan maahanmuuttoryhmässä on siis ollut kehnoa kommunikaatiota.

Henrikssonin mukaan maahanmuuttoryhmässä käydään läpi hyvin vaikeita kysymyksiä.

Eva Biaudet on keskustellut Henrikssonin kanssa huonosta voinnistaan neuvotteluryhmään liittyen. Henriksson on sanonut Biaudetille, että ryhmään voidaan vaihtaa uusi neuvottelija, jos Biaudet ei kykene jatkamaan. Tämän hetken tiedon mukaan Biaudet palaa neuvotteluihin huomenna.

Myös Rkp-nuorten puheenjohtaja Julia Ståhle kertoi Hufvudstadsbladetille jättäneensä neuvottelut viikonloppuna. Ståhlen mukaan nykyiset linjaukset eivät tuo tarpeeksi esiin RKP:n poliittisia linjauksia.

Henriksson ei ole tänään paikalla Säätytalolla flunssan vuoksi, vaan osallistuu neuvotteluihin etänä.

Perussuomalaisten Purra sanoi tänään iltapäivällä, että kaikkein vaikeimmat asiat ovat ympäristöpöydän paperissa.

– Samoin maahanmuuton. Toki näissäkin ryhmissä on vielä tekemistä, Purra totesi.

– Nämä kaksi paperia on hyväksytty, Purra muistutti.