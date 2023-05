Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo IS:lle, että Eva Biaudet on kertonut hänelle jatkavansa neuvottelupöydässä tiistaina. Jos Biaudet ei pysty jatkamaan, Rkp etsii toisen neuvottelijan hänen tilalleen.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoo IS:lle, että kulunut viikonloppu on ollut Rkp:n kansanedustajalle Eva Biaudetille todella raskas.

Henriksson sanoo, että mikäli Biaudet haluaa jättää neuvotteluryhmän, etsii puolue hänelle sijaisen. Tämän hetken tiedon mukaan Biaudet jatkaa huomenna neuvotteluryhmässä normaalisti.

Biaudet kertoi Demokraatin haastattelussa yrittäneensä moneen kertaan tarjota pois neuvottelupaikkaansa Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio -reformiryhmässä. Ryhmä käsittelee maahanmuuttoasioita. Biaudet kertoi voivansa ”niin huonosti juuri nyt”, ettei tiedä, mitä ajattelee seuraavana tuntina.

– Mutta kyllä minä yritän. Tarkoitus on. Mieluumminhan sitä olisi jossain muualla, mutta ei oikein ole hirveästi halukkaita, ei ole junassa ketään, joka haluaisi ottaa sen paikan. Siinä mielessä on vähän haaste, Biaudet totesi.

Biaudet on aiemmin kertonut, että ryhmän sisällä on ollut jatkuvia erimielisyyksiä.

Henriksson vahvistaa keskustelleensa asiasta Biaudet’n kanssa aiemmin tänään.

– Eilen illalla oli sovittu, että se kasipöytä ei tänään istu. Tänään olen jutellut Evan kanssa ja olen ymmärtänyt niin, että hän palaa huomenna takaisin. Hän on paras asiantuntija näissä kysymyksissä. Jos hän sitten näkisi sen niin, ettei pysty enää jatkamaan, niin tietysti löydämme toisen henkilön hänen tilalleen, Henriksson sanoo IS:n haastattelussa.

– Todella on ollut tosi raskaita päiviä nämä viimeiset päivät. On vähän surullista, että nyt yritetään vääntää tätä siihen, että tässä joku ei halua tulla neuvotteluihin. Näinhän se ei ole. Luulen, että Eva kokee tämän tilanteen erittäin raskaana, ne on vaikeita kysymyksiä, jotka siinä pöydässä on, Henriksson jatkaa.

Biaudet sanoi Demokraatin haastattelussa yrittäneensä tarjota paikkaansa useasti pois.

Vahvistatteko, että hän on aiemmin puhunut kanssanne haluavansa päästä pois neuvotteluryhmästä?

– Ei sillä tavalla, mutta on varmasti niin, että tämä viikonloppu on ollut hänelle ihan mahdottoman raskas. Ei meillä ole sellaista keskustelua ollut, että hän olisi viestinyt sitä, ettei aiemmin olisi halunnut jatkaa. Mutta ymmärrän, että hän on nyt tuntenut niin, Henriksson sanoo.

– Olen sanonut Evalle, että hän jatkaa niin pitkään, kuin itse jaksaa ja haluaa. Päätös on tietysti hänen. Mutta tänään kun puhuin hänen kanssaan, niin hän oli kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että palaisi huomenna takaisin.

Lauantai oli hallitusneuvottelujen etenemisen kannalta kriittisin päivä, kun Rkp käsitteli eduskuntaryhmänsä ja muiden puoluevaikuttajien kesken perjantaina maaliin saatuja ilmasto- ja energiapolitiikkaa sekä maahanmuuttopolitiikkaa koskevia linjapapereita.

Kyse oli siis siitä, voiko Rkp hyväksyä muiden hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden jo hyväksymät paperit, joista erityisesti maahanmuuttoa koskevat linjaukset aiheuttivat puolueelle pään vaivaa.

Neljän tunnin kokoustamisen jälkeen Henriksson kertoi, että eduskuntaryhmä hyväksyi ilmastopaperin, mutta halusi jatkaa vielä neuvotteluja maahanmuutosta. Puheenjohtajapöydässä Rkp sai osan ehdotuksistaan läpi.