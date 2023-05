Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan mikään keskeinen kirjaus ei muuttunut ”päivän lypsykierroksen” jälkeen.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) kertoi lauantaina alkuillasta medialle, että puheenjohtajien kesken on päästy sopuun maahanmuuttopolitiikan kiistakysymyksistä.

– Olen tyytyväinen siihen, että näin vaikeat asiat on pystytty ratkaisemaan. Nämä ovat sen tyyppisiä asioita, että kaikkia vähän harmittaa, mutta sellaista se on, kun pitää tehdä kompromisseja, Orpo kommentoi.

Orpon vetämä puheenjohtajapöytä otti käsittelyyn maahanmuuttopolitiikan kiistakohdat lauantai-iltapäivällä – pakon edessä, kun hallitusneuvottelut uhkasivat kaatua maahanmuutosta syntyneeseen kiistaan.

Neuvottelut kriisiytyivät, kun Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ilmoitti perjantai-iltana, ettei Rkp ole hyväksynyt maahanmuutto- ja ilmastopolitiikkaa käsitteleviä linjauksia. Rkp katsoi tulleensa jyrätyksi neuvotteluissa.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi lauantaina, ettei Rkp:ta ole kuultu riittävästi maahanmuuttoneuvotteluissa.

Lauantaina Henriksson kertoi medialle yli neljä tuntia kestäneen kokouksen jälkeen, että Rkp:n eduskuntaryhmä on hyväksynyt ilmastopolitiikkaa koskevan paperin, mutta Rkp haluaa vielä jatkaa neuvotteluja maahanmuutosta.

Tämän jälkeen ilmassa oli epätietoisuutta, sillä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli ilmaissut tiukasti, että neuvottelut katkeavat, ellei Rkp hyväksy ilmasto- ja maahanmuuttolinjauksia.

Puheenjohtajat vetäytyivät Henrikssonin ilmoituksen jälkeen neuvonpitoon Säätytalolle.

Lauantaina alkuillasta kiista oli ohi. Henriksson ei saapunut enää median eteen kertomaan, minkälaisia muutoksia Rkp oli saanut vietyä läpi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra viestitti puheenjohtajien neuvottelun jälkeen medialle, että Rkp:n läpi saamat muutokset olivat vähäisiä, luonteeltaan pikemminkin symbolisia.

– Mikään pohjassa oleva tosiasiallinen lainsäädäntömuutos, kirjaus, joka tulee ohjaamaan erityisesti tulevan hallituksen sisäministerin toimintaa, ei muuttunut tämän päivän lypsykierroksen jälkeen, Purra sanoi.

Tunnelma oli vielä lauantai-iltana jännittynyt. Purran mukaan ”tilanne on edelleen aika hauras”.

Perussuomalaisten kynnyskysymyksenä on ollut, että maahanmuuttopolitiikkaan tehdään merkittäviä tiukennuksia.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) kertoi olevansa entistä vakuuttuneempi siitä, että kiistakysymyksiin oli välttämätöntä käyttää koko tämä viikko.

IS:n tietojen mukaan työn perässä Suomeen muuttavien kuukausituloraja on kiristymässä 1600 euroon.

Rkp:lle vaikeimmat kirjaukset liittyvät IS:n tietojen mukaan humanitaariseen maahanmuuttoon.

IS:n tietojen mukaan hyväksytyssä maahanmuuttopaperissa on kirjauksia muun muassa oleskelulupien kestoon, kielitaitovaatimuksiin, perheenyhdistämiseen sekä pakolaiskiintiöön liittyen.

Ilmastopolitiikassa yksi kiistakysymys on ollut polttoaineiden jakeluvelvoite. IS:n tietojen mukaan jakeluvelvoite on säilymässä ennallaan: se ei siis laske, kuten perussuomalaiset ovat vaatineet, mutta ei myöskään kiristy, mihin nykyinen lainsäädäntö johtaisi.

Rkp on puolestaan vaatinut, että Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä pidetään kiinni. Tavoite on kirjattu ilmastolakiin. Lain avaamista on pidetty epätodennäköisenä.

Hallitusneuvottelut jatkuvat Säätytalolla maanantaina.

Hallitusneuvotteluissa on ratkaisematta esimerkiksi kehitysyhteistyöleikkauksiin sekä Yleisradioon liittyvät kysymykset. Perussuomalaiset ajaa isoja leikkauksia kehitysyhteistyöhön, Rkp ja kristillisdemokraatit vastustavat leikkauksia.

Perussuomalaiset ja kokoomus ovat halunneet kohdistaa myös Yleisradioon merkittäviä leikkauksia.

Kokoomus haluaa muuttaa vastikään voimaan astunutta sote-rahoitusmallia sekä hillitä sote-kustannusten kasvua 1–1,5 miljardilla seuraavan neljän vuoden aikana.

IS:n tietojen mukaan erityisesti Rkp vastustaa kokoomuksen sosiaali- ja terveyspalveluihin ajamia muutoksia. Sote-kysymyksessä Rkp on saanut tukea IS:n tietojen mukaan perussuomalaisilta.