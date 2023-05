Biaudet’n mukaan maahanmuutto­neuvotteluissa on kyse ”eksistentiaalisista kysymyksistä”.

Rkp:n Eva Biaudet katsoo, että neuvottelut maahanmuuttopolitiikasta jäivät hallitusneuvotteluissa täysin kesken.

– Minun näkökulmastani, mutta me ei voida sille mitään, jos muiden mielestä niiden pitää päättyä.

Rkp:n maahanmuuttoneuvottelijana toimiva Biaudet sanoi, että maahanmuutto-osiosta ei ole ”keskusteltu kuin pari päivää”.

– Näyttää siltä, että heillä on joku paperi, jonka he toivovat hyväksyttäväksi. Me olemme tottuneet siihen, että asioista neuvotellaan.

Olette hylänneet sen paperin jo kertaalleen?

– Yleensä ensimmäinen ja toinen versio, varsinkin jos ne ovat aivan samanlaiset, on harvoin se, mistä otetaan se viimeinen

Biaudet’n mukaan neuvotteluissa on käsitelty humanitaarisen maahanmuuton puolella ihmisoikeus­kysymyksiä, jotka koskevat Suomessa jo asuvia.

– Se on eri asia keskustella politiikasta ja tulevaisuudesta kuin siitä, miten kohtelemme niitä, jotka täällä jo asuvat. Se on enemmän eksistentiaalinen kysymys, miten kohtelemme niitä.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson saapui eduskuntaryhmän kokoukseen vaitonaisena.

– Katsotaan, mitä mieltä eduskuntaryhmä on. Täytyy koko ajan muistaa, ettei Rkp ole ainoa puolue, meitä on neljä puoluetta yrittämässä rakentaa hallitusta.

Kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat hyväksyneet neuvotteluissa perjantaina syntyneet maahanmuutto- ja ilmastolinjaukset, mutta Rkp ei.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra antoi perjantaina ymmärtää, ettei neuvotteluita voi jatkaa tällä nelikolla, jos Rkp:n eduskuntaryhmä on samalla kannalla kuin neuvottelijansa eikä hyväksy maahanmuutto- ja ilmastolinjauksia.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) tyytyi toteamaan, että silloin neuvotteluissa on ”vakavan miettimisen paikka”.