Vierailupäivä on 2. kesäkuuta.

Suomen toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken keskustelevat Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, pitkäaikaisesta tuesta Ukrainalle ja Nato-asioista.

– Yhdysvallat on Suomelle tärkeä liittolainen. Tämä vierailu on osoitus kahdenvälisen suhteemme vakaasta perustasta. Nykyisessä turvallisuus­tilanteessa vuoropuhelun syventäminen Yhdysvaltojen kanssa on tärkeää. Minulla on suuri ilo toivottaa ulkoministeri Blinken tervetulleeksi Suomeen ja jatkaa keskustelujamme, Haavisto kertoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Blinkenin on määrä tavata myös toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin (sd).