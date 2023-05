Useilla toimialoilla sunnuntai- ja ylityökorvauksista on sovittu työehto­sopimuksilla, joten lainsäädännön muuttaminen ei suoraan vaikuttaisi korvauksiin.

Sunnuntai- ja ylityökorvaukset ovat esillä hallitus­neuvotteluissa, ilmenee työ- ja elinkeino­ministeriön hallitus­neuvottelijoille toimittamista asiakirjoista.

IS on saanut asiakirjat tietopyynnöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut hallitus­neuvotteluiden työlainsäädäntö­jaostolle tietoa sunnuntai- ja ylityökorvausten merkityksestä eri alojen palkan­muodostuksessa. Työlainsäädäntö­jaostoa johtaa kansanedustaja Arto Satonen (kok).

Ministeriön muistiossa huomautetaan, että useilla toimialoilla sunnuntai- ja ylityökorvauksista on sovittu työehtosopimuksilla. Se merkitsee sitä, että lainsäädäntöön tehtävät muutokset sunnuntai- ja ylityökorvausten määrään eivät ainakaan suoraan vaikuttaisi näiden toimialojen tilanteeseen, elleivät työehtosopimusten osapuolet muuta sopimustaan lakia vastaavasti.

Muistiossa todetaan, että jos työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä sunnuntai- tai ylityökorvausten määrästä, ne maksetaan työaikalain mukaisesti.

Työaikalain mukaan sunnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka. Vuorokautisesta ylityöstä on maksettava kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50 prosentilla ja niitä seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka.

Tilastokeskuksen ministeriölle keräämän aineiston perusteella sunnuntai­korvauksia maksettiin eniten suhteessa palkkasummaan sosiaalihuollon laitospalveluissa, metallimalmien louhinnassa ja kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa vuonna 2022.

Ylityökorvauksia maksettiin eniten suhteessa palkkasummaan ilmaliikenteessä, koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistuksessa ja maa- ja vesirakentamisessa.

Ministeriön mukaan sunnuntai- ja ylityökorvausten osuus voi olla toimialan sisällä yksittäisillä ammattiryhmillä tai työntekijäryhmillä olennaisesti keskimääräistä suurempi. Esimerkiksi lääkäreillä lisä- ja ylityökorvaukset muodostavat liki 22 prosenttia palkkasummasta.

Neuvottelut työlainsäädännöstä ovat olleet viime päivät tauolla, kun Säätytalolla on keskitytty ratkomaan puolueiden välisiä erimielisyyksiä maahanmuutto- sekä ilmasto- ja energiakysymyksistä.