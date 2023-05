Bensan hintaan vaikuttavaa jakeluvelvoitetta on alennettu määräajaksi. Vuodenvaihteessa se pomppaisi hurjasti, mikäli lakia ei muutettaisi.

IS:n tietojen mukaan polttoaineiden jakeluvelvoitetta ei olla laskemassa. Jakeluvelvoite on ollut yksi vaikeimmista kysymyksistä pian jo neljä viikkoa kestäneissä hallitusneuvotteluissa.

ILTA-SANOMIEN tietojen mukaan polttoaineiden jakeluvelvoitetta ei olla alentamassa nykytasosta, vaikka perussuomalaiset on sitä vaatinut.

Jakeluvelvoite ei toisaalta ole myöskään nousemassa niin korkealle kuin voimassa oleva laki sen nostaisi.

Mikäli jakeluvelvoitetta nostettaisiin nykylainsäädännön mukaisesti, jakeluvelvoite pomppaisi ensi vuonna 28 prosenttiin nykyisestä 13,5 prosentista.

IS:n tietojen mukaan perussuomalaiset vaatii, etteivät arjen kustannukset saa nousta riippumatta siitä, mitä jakeluvelvoitteelle tehdään.

Erityisesti polttoaineiden hinta on perussuomalaisille oleellinen kysymys. Logiikkana on, että jos jokin komponentti nostaa polttoaineiden hintaa, on toisen komponentin laskettava hintaa. Neuvottelut olivat vielä perjantai-iltapäivällä kesken eikä yksityiskohdista oltu päästy IS:n tietojen mukaan sopuun.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus laski vuosi sitten jakeluvelvoitetta öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun ja Venäjän öljystä irtaantumisen vuoksi.

Viime vuonna prosenttiosuus oli aluksi 19,5, mutta Marinin hallitus laski jakeluvelvoitetta loppuvuodeksi 12:een.

Tänä vuonna jakeluvelvoite on ollut 13,5 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä jakeluvelvoitteen on määrä nousta 34 prosenttiin.

Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan sitä määrää, joka myytävästä polttoaineesta on oltava fossiilitonta.

Liikenne­poltto­aineiden hintaa vuodelle 2024 on vielä hankalaa ennakoida, sillä tiedossa ei ole, mille tasolle jakeluvelvoite aiotaan asettaa, eikä sitä, miten öljyn maailman­markkina­hinta kehittyy.

Esimerkiksi kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvonta­järjestö SKAL on vaatinut, ettei jakeluvelvoitteeseen tehtäisi joulukuussa vahvistetun lain mukaista suurta korotusta.

Jos jakeluvelvoitetta nostettaisiin nykylain määrittelemällä tavalla ensi vuoden alusta, nostaisi se liikenne­polttoaineiden hintaa SKALin arvion mukaan vähintään 20 sentillä.

Tilastokeskuksen huhtikuussa julkaiseman tilaston perusteella dieselin myynti vähentyi vuonna 2022 vuoteen 2021 nähden noin viidellä prosentilla ja bensiinin myynti kuudella prosentilla.

SKALin mielestä polttoaineiden alentunut myyntimäärä ja sitä kautta alentuneet liikenteen päästöt poistavat ”merkittävästi” tarvetta kiristää jakeluvelvoitetta nykylain määrittämään 28 prosenttiin.

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala – hallitusta muodostavan Petteri Orpon entinen erityisavustaja – sanoo järjestön suhtautuvan ”realistisesti” jakeluvelvoite­kysymykseen.

– Voisimme toki huutaa, että jakeluvelvoitetta pitää laskea tai se pitää painaa nollaan, mutta ei se olisi realistista. Meidän kannaltamme on tärkeintä, että se ei missään nimessä nouse nykylain määrittämälle tasolle, Kujala sanoo.

” Meidän kannaltamme on tärkeintä, että se ei missään nimessä nouse nykylain määrittämälle tasolle.

Kujalan mukaan alan kannalta siedettävää olisi se, että jakeluvelvoite pysyisi nykyisellä tasolla tai siihen tehtäisiin vain pieni korotus.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra on puhunut useaan otteeseen siitä, kuinka jakeluvelvoitetta tulisi alentaa ”EU:n minimitasolle”.

– Kuten jo hallitustunnustelijalle annetuissa vastauksissa kerroimme, meidän mielestämme jakeluvelvoite pitäisi laskea Euroopan unionin minimiin, Purra sanoi 10. toukokuuta.

Toisin kuin Purra on antanut ymmärtää, EU ei varsinaisesti määritä alarajaa jakeluvelvoitteen tasolle.

Ministeriöissä suhtaudutaan penseästi perussuomalaisten ajatukseen jakeluvelvoitteen alentamisesta nykytasosta.

Ympäristöministeriö (YM) huomauttaa hallitusneuvotteluihin toimittamissaan tausta-aineistoissa, että jakeluvelvoite on keskeinen toimi Suomen taakan­jakosektorin päästövähennys­velvoitteen saavuttamiseksi. Liikennesektori tuottaa lähes 40 prosenttia taakanjako­sektorin päästöistä.

YM huomauttaa, että jos jakeluvelvoitetta alennetaan, tarkoittaa se painetta nostaa polttoaineiden verotusta voimakkaasti, jotta päästövähennykset olisi mahdollista saavuttaa.

YM:n mukaan veromuutoksia varmemmin päästövähennykset saavutetaan jakeluvelvoitteella.

– Vastaavan tasoisten vaikutusten saavuttaminen verotuksen keinoin edellyttäisi todennäköisesti erittäin merkittäviä korotuksia ja tästä huolimatta olisi epävarmaa, että saavutetaanko tarvittavat päästövähennykset vai ei, IS:n tietopyynnöllä saamassa asiakirjassa todetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on todennut hallitusneuvotteluihin toimittamassaan aineistossa, että muutokset jakeluvelvoitetasoihin ”heikentäisivät luottamusta velvoitetasojen pysyvyyteen”.

– Mikä entisestään heikentää investointihalukkuutta, TEM:n asiakirjassa todetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastusti jakeluvelvoitteen väliaikaista alentamista, kun päätös asiasta runsas vuosi sitten tehtiin. LVM:stä sanotaan IS:lle, että päästövähennys­tavoitteisiin ei yksinkertaisesti päästä, jos jakeluvelvoitetta ei tasaisesti kasvateta.

– Pointti ei ole keinossa, vaan päästövähennyksessä, johon on sitouduttu. Jos päästö­vähennyksiä saadaan kasaan muilla keinoin kuin jakelu­velvoitteella, niin sehän voidaan painaa vaikka nollaan. Mutta kun ei ole muita uskottavia keinoja, IS:lle sanottiin aiemmin tällä viikolla.