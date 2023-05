Läheisen menetys opetti Saara Hyrkölle tärkeän asian itsestään ihmisenä – näin hän pelastaisi vihreät

Vihreiden puheenjohtajaksi hakeva toisen kauden kansanedustaja Saara Hyrkkö haluaa luoda toivoa tulevaisuuteen. ”On vähän onnetonta, jos suurin visio Suomen tulevaisuudesta on se, miten saadaan tehtyä 6 miljardin euron edestä leikkauksia", Hyrkkö sanoo.

– Empatia on minulle elämässä ja politiikassa supervoima, mutta sen ei voi antaa viedä mukanaan, ajattelee vihreiden toisen kauden kansanedustaja, diplomi-insinööri Saara Hyrkkö, 35.

Hän on syntynyt ja kasvanut Helsingin Puistolassa. Äiti on puheterapeutti ja isä virkamies, joka on tehnyt uransa Tilastokeskuksessa.

Nykyään espoolainen Hyrkkö sanoo, että turvallisen lapsuuden myötä elämä on aina kantanut ja hän on ollut onnekas siinä, että elämässä ei ole tapahtunut suuria tragedioita.

– Vastoinkäymisiä on toki ollut ja esimerkiksi yläasteella koin koulukiusaamista. En koe sen määrittävän minua tänä päivänä, mutta se oli raskas vaihe, jonka yli täytyi päästä. Lempeys ja empatia ovat silti kulkeneet mukana lapsesta asti.

Hän kuvaa, että empaattiselle ihmiselle luopuminen ei ole aina helppoa.

Hän kuvaa, että empaattiselle ihmiselle luopuminen ei ole aina helppoa.

– Isovanhempani olivat Karjalan evakkoja. Kun mummo kuoli ja ukki jäi yksin kymmeneksi vuodeksi, huomasin itsestäni sen, että vaikeissa hetkissä en jää toimettomaksi. Oli vahva halu suojella omia läheisiä, Hyrkkö muistelee.

Kun ukki joutui opettelemaan uuden arjen, Hyrkkö kokosi serkkujoukon yhteen. Ukin luona käytiin yhdessä viikoittain opettelemassa yksinkertaisia ruokia. Lopputuloksena syntyi yhdessä ukille tehty kokkikirja.

– Olen myöhemmin pohtinut, että se kuvaa minun tapaani toimia. Kun jotain ikävää tapahtuu, haluan tarttua toimeen. Saan voimaa muiden kannattelusta, Hyrkkö kertoo.

Vuonna 2019 eduskuntaan kansanedustajaksi noussut Hyrkkö ilmoitti huhtikuussa 2023 hakevansa vihreiden puheenjohtajaksi.

Samanlaisella otteella hän haluaisi puheenjohtajana johtaa myös vihreitä: luoda toivoa vaikeaan tilanteeseen ja ryhtyä toimeen.

” Olen yrittänyt pitää mielessäni sen, että ihmisiä pitää muistaa pyytää mukaan, koska politiikka ei aina ole lähestyttävää.

Saara Hyrkkö lähti mukaan politiikkaan yliopistovuosina.

Vihreiden äänestäminen tai politiikkaan lähteminen ei ollut Hyrkölle aina selvää. Oikeastaan hän ei koskaan ajatellut päätyvänsä politiikkaan.

Hyrkkö kävi taidelukion, josta hän haki opiskelemaan tekniikan alalle Aalto-yliopistoon vuonna 2008. Teekkariajan Hyrkkö vietti Otaniemessä ja pääsi ylioppilaskunnan hallitukseen, jossa hän tapasi myös puolisonsa. Samassa ylioppilaskunnan hallituksessa toimi myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

– Kipinä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen syntyi ylioppilaskuntavuosina. En olisi koskaan päätynyt politiikkaan, ellei minua olisi pyydetty sinne mukaan. Olen yrittänyt pitää mielessäni sen, että ihmisiä pitää muistaa pyytää mukaan, koska politiikka ei aina ole lähestyttävää, Hyrkkö sanoo.

Hän kertoo käyneensä noina aikoina läpi myös muiden puolueiden puolueohjelmat, mutta lopulta valinta oli helppo ja kokonaisuus ratkaisi.

– Vihreiden ydin on kyseenalaistamaton ajatus siitä, että planeetan pelastaminen on tärkein asia. Toisaalta vihreiden ytimessä on myös vahva arvoliberaalius ja ajatus jakamattomasta ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista.

Hyrkön mukaan vaikeat asiat ovat vetäneet häntä aina puoleensa. Eduskunnassa hän on muun muassa tehnyt töitä vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten, kuten vankien, päihderiippuvaisten ja paperittomien oikeuksien sekä seksuaali- ja aborttioikeuksien parissa. Nämä teemat ovat olleet hänelle tärkeitä myös eduskunnassa.

Hyrkkö kertoo vierailleensa viime syksynä Palestiinassa eurooppalaisen delegaation mukana. Siellä tuli vastaan vaarallinen tilanne, kun delegaation pikkubussin kimppuun käytiin.

– Olimme poistumassa palestiinalaiskylästä, kun naamioidut ihmiset kivittivät bussia. Siinä olisi voinut käydä pahasti, ellei kuljettaja olisi ollut ajan tasalla. Ikkuna, jonka vieressä itse istuin, meni säpäleiksi. Kenellekään ei onneksi käynyt kuinkaan, mutta se konkretisoi kouriintuntuvasti alueen jännitteitä ja jatkuvaa väkivallan uhkaa, jonka keskellä palestiinalaiset elävät. Tällä esimerkillä haluan korostaa, kuinka tärkeää on säilyttää Suomen ulkopolitiikka ihmisoikeusperustaisena ja pystyä nostamaan tarvittaessa esiin tulenarkojakin kysymyksiä.

” Vihreiden ytimessä on aina ollut se, että puolue on halunnut olla yhteiskuntaa uudistava voima, eikä sellainen voi olla, jos vain tyydymme nykyhetken puheenaiheisiin.

Hyrköstä tuli myös äiti vuonna 2020. Lapsiarjen ja työn yhteensovittaminen ei ole aina helppoa ja hän kertoo joutuneensa jonkin verran käsittelemään oman päänsä sisältä tulevia odotuksia äitiydestä.

– Olisi ihanaa olla äiti, joka aina kokkaa kotiruuat valmiiksi ja leipoo pullaa, ja välillä olenkin. Mutta välillä olen myös se äiti, joka hätäisesti ostaa vegemakaronilaatikon kaupasta ja sillä mennään. Äitiyttä on monenlaista, eikä sitä tarvitse suorittaa, Hyrkkö pohtii.

Toisaalta hän kertoo äitiyden muuttaneen sitä tapaa, jolla hän suhtautuu elämään ja politiikkaan. Maailman täytyy jatkossakin olla paikka, jossa tulevien sukupolvien on hyvä elää.

Hyrkön mielestä vihreiden tulisikin kirkastaa oma tulevaisuusvisionsa.

– Vihreät on aina ollut yhteiskuntaa uudistava voima, eikä sellainen voi olla, jos vain tyydymme nykyhetken puheenaiheisiin.

Jos Hyrkkö valittaisiin puheenjohtajaksi, hän haluaisi johtaa vihreitä raivaamalla latua uusille ajatuksille ja aiheille. Kun maailma muuttuu nopeasti, moni kokee turvattomuutta. Tähän haasteeseen vihreillä täytyy olla jatkossa vastauksia.

– Olla toinen jalka tukevasti tulevaisuudessa ja toinen tässä päivässä ratkomassa ihmisen kokoisia kysymyksiä, hän täsmentää.

Vihreät ei ole Hyrkön mielestä onnistunut kertomaan edes omille kannattajilleen sitä, mikä on puolueen näkemys siitä, mitä maailmassa käynnissä olevien muutosten jälkeen tapahtuu.

– Miten elämä voi olla parempaa, eikä ilmastokriisin ratkominen tarkoita vain luopumista, vaan jonkin uuden ja uudenlaisen hyvinvoinnin luomista ja parannusten tuomista ihmisten elämään. Samaan aikaan pitää muistaa se, että ei ole olemassa sitä vaihtoehtoa, jossa kaikki jatkuisi ennallaan.

” On vähän onnetonta, jos suurin visio Suomen tulevaisuudesta on se, miten saadaan tehtyä 6 miljardin euron edestä leikkauksia. Ei se ole mikään visio.

Hyrkön mielestä politiikkaan tarvitaan realismia, mutta myös visioita tulevaisuudesta.

Sanna Marinin (sd) hallituksen aikana vihreillä oli historiansa suurin eduskuntaryhmä. Tästä on otettu paljon takapakkia.

Hyrkön mukaan puolue on tehnyt virheitä, mutta hän ei pidä vihreiden huonoa vaalimenestystä kenenkään yksittäisen ihmisen syynä. Hänen mukaansa myös olosuhteilla on ollut vaikutusta: vuonna 2020 alkanut koronakriisi ja helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota.

– Meillä on ollut aika vähän kaistaa miettiä puolueen rakentamista. Tämä ei ulotu vain neljän vuoden akselille. On ollut myös johtamisvajetta siinä, että miettisimme askeleen pidemmälle tapoja kasvaa puolueena.

Johtamista. Muun muassa sitä Hyrkkö haluaa vihreissä tehdä, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi.

Jotta puolueen uudistuminen voi onnistua, täytyy Hyrkön mukaan vihreillä olla sellainen tekemisen tapa ja strategia, jota voi toteuttaa ”jokainen johdosta jäsenistöön asti”.

– Todennäköiseltä näyttävässä oppositiossa vihreiden on haastettava hallitusta omilla, kirkkailla vihreillä vaihtoehdoilla. Lisäksi on tunnistettava vaikuttamisen paikat. Haluamme muuttaa maailmaa, emme vain puhua siitä.

Parhaillaan Säätytalolla hallitusneuvotteluja Petteri Orpon (kok) johdolla käyvät kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Rkp.

Hyrkkö ei kuitenkaan lannistu. Hän haluaa valaa toivoa puolueeseensa.

– Politiikkaan tarvitaan realistisia, mutta toiveikkaita visioita tulevaisuudesta. Sellaisia ei kauhean moni puolue nyt tarjoile – ei ehkä myöskään vihreät.

– On vähän onnetonta, jos suurin visio Suomen tulevaisuudesta on se, miten saadaan tehtyä 6 miljardin euron edestä leikkauksia. Ei se ole mikään visio, hän kritisoi.

Hyrkkö täsmentää, ettei tämä tarkoita sitä, että hän ei olisi huolissaan julkisen talouden kestävyydestä.

Hän kertoo kaipaavansa politiikassa raikkaita avauksia. Jollain tapaa vihreiden on myös löydettävä menneisyyden toimintatavoista keinoja tehdä politiikkaa.

– Ennen vihreiden ehdotukset herättivät mielenkiintoa ja keskustelua kahvipöydissä. Tässä olemme mielestäni alisuoriutuneet. Vihreiden kuuluu jatkossakin tarjota yllättäviä ja kekseliäitä ratkaisuja tämän maan ja maailman ongelmien ratkaisemiseen.