Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan neuvotteluissa edetään nyt ”tunti kerrallaan”.

Hallitusneuvotteluiden maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät kiistakysymykset ovat IS:n tietojen mukaan yhä ratkaisematta.

Tieto on peräisin neuvottelulähteistä.

Maahanmuutto- ja ilmastopolitiikkaa käsittelevien ryhmien tulisi saada hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok) mukaan ”päälinjat” valmiiksi torstai-iltaan tai perjantaihin mennessä.

Ilmastopolitiikkaa käsittelevä ryhmä neuvotteli torstaina Säätytalolla. Kuvassa Lulu Ranne (ps) menossa kokoushuoneeseen.

Myös kolmen muun neuvottelulähteen mukaan vaikeat kysymykset ovat yhä auki.

Yksi lähde sanoo, että torstaina kello 19 pidettävään tiedotustilaisuuteen mennessä pitäisi olla ainakin tiedossa, ”jatkuuko mikään huomenna”.

Orpo antoi torstaiaamuna ymmärtää, että jos sopua ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikan päälinjoista ei perjantaihin mennessä löydetä, neuvotteluiden jatkamista nykykokoonpanolla on harkittava.

Orpon esittämät aikarajat ovat herättäneet myös kritiikkiä.

– Kokoomus on yrittänyt koko ajan mestaroida asettamalla aikarajoja, yksi neuvottelija kommentoi.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Säätytalolla, että neuvotteluissa otetaan nyt ”tunti kerrallaan”.

– Me tiedetään, että meillä on hankalia kysymyksiä pöydällä. Neuvotteluita käydään, jotta yritetään löytää yhteisymmärrystä ja sovitella kantoja. Meille tärkeintä on, että saadaan aikaiseksi tuloksia.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi puolueen pitävän vuotta 2035 koskevasta hiilineutraaliustavoitteesta kiinni.

Maahanmuutto- ja ilmastopolitiikassa on jännitteitä etenkin perussuomalaisten ja Rkp:n välillä.

Perussuomalaiset haluaa rajoittaa maahanmuuttoa, ja Rkp haluaa lisätä etenkin työperäistä maahanmuuttoa.

IS:n tietojen mukaan perussuomalaiset vaatii kiristyksiä kansalaisuuden saamisen ehtoihin sekä työn perässä Suomeen muuttavien tulorajoihin.

Perussuomalaiset vaatii myös polttoaineiden jakeluvelvoitetta laskemista sekä lykkäisi Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2050.

Rkp haluaa, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Henriksson sanoi Rkp:n pitävän kannastaan kiinni.