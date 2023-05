Sisäministeriö tarjoilee hallitusneuvottelijoille yhdeksi ratkaisuksi kohuesitystään turvapaikanhakijoiden laillistamisesta.

Hallitusneuvotteluissa haetaan ratkaisuja maahanmuuton ja ilmastopolitiikan osalta tällä viikolla. Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että maahanmuuton osalta on vielä paljon tehtävää ja sen vuoksi neuvottelijoille on annettu lisäaikaa perjantaihin. Alunperin päälinjojen piti olla selvillä perjantaiaamuna. Muut neuvottelupöydät ovat toistaiseksi tauolla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on vaatinut, että neuvotteluissa on tapahduttava edistystä heidän ”profiilikysymyksissään”. Purran mukaan puolue haluaa, että maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään kautta linjan sekä humanitaarisen että työperäisen maahanmuuton osalta.

Perussuomalaiset haluaa ohjata Suomea ”yleispohjoismaalaiselle linjalle” maahanmuutto­politiikassa eli ottaa mallia Ruotsista ja Tanskasta.

– Kyse ei ole mistään radikaaleista toimista. Ei siitä, että me lopettaisimme noudattamasta kansainvälisiä sopimuksia tai EU-lainsäädäntöä, vaan näissä puitteissa tapahtuvasta kautta linjan merkittävästä maahanmuuttopolitiikan kiristämistä, Purra sanoi toimittajille Säätytalolla.

Purran mukaan ongelmallista on se, että Rkp:n kynnyskysymykset ovat vastakkaisia perussuomalaisten kynnyskysymyksille.

Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan perussuomalaiset voi osallistua vain sellaiseen hallitukseen, joka kiristää selvästi maahanmuuttoa.

Humanitaarisen maahanmuuton osalta neuvotteluissa on pöydällä laaja kirjo erilaisia kiristystoimia, ja vertailukohtia on haettu muista Pohjoismaista ja Euroopan maista. Tämä käy ilmi neuvottelijoille toimitetuista asiakirjoista, jotka IS on saanut tietopyynnöllä.

Asiakirjojen perusteella suunnitelmissa on alentaa pakolaiskiintiötä sadalla henkilöllä, jolloin pakolaiskiintiö olisi 750 henkilöä vuodesta 2024 eteenpäin. Kiintiön alentaminen toisi säästöä noin kymmenen miljoonaa euroa vuosina 2024–2027.

Vastaanottomenoista haetaan 100 miljoonan euron säästöjä. Sisäministeriön mukaan säästöjä voidaan hakea varmistamalla, että turvapaikkapäätökset tehdään kuudessa kuukaudessa ja estämällä uusintahakemusten kierre.

Tällä hetkellä vastaanottojärjestelmässä on noin 1 500 henkilöä, joilla on uusintahakemus vireillä. Sisäministeriön mukaan uusintahakemuksia tekevät pääasiassa samat hakijat. Uusintahakemusten käsittelyä voidaan ministeriön mukaan nopeuttaa.

Oikeusministeriön mukaan turvapaikanhakijoita koskevien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 13,1 kuukautta vuonna 2022. Käsittelyajan lyhentäminen seitsemään kuukauteen säästäisi oikeusministeriön mukaan yhdeksän miljoonaa euroa. Yli viisi miljoonaa euroa säästyisi, jos nopeutetun käsittelyn aika saataisiin puolitettua.

Myös vastaanottopalveluiden saamista voidaan rajoittaa. Sisäministeriö ehdottaa, että uusintahakemustilanteessa vastaanottorahan sijaan voitaisiin maksaa ruokarahaa. Vastaanottoraha on 348 euroa kuukaudessa, kun taas ruokaraha on vain 270 euroa kuukaudessa.

Neuvotteluissa on ollut esillä myös vastaanottorahan leikkaaminen kymmenellä tai kahdellakymmenellä prosentilla, mikä toisi säästöjä.

Sisäministeriö pitää mahdollisena kansainvälistä suojelua saavien ensimmäisen oleskeluluvan lyhentämistä neljästä kolmeen vuoteen ja toissijaisen suojelun yhteydessä myönnettävän oleskeluluvan lyhentämistä yhteen vuoteen. Perussuomalaiset on vaatinut kumpaakin. Kumpikin toimi lisäisi kustannuksia kolmella miljoonalla, kun kriteerit tarkastettaisiin nykyistä tarkemmin.

Ministeriön mukaan kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeuden poistaminen on ulkomaalaislain uudistuksen yhteydessä mahdollista, mutta se kasvattaa maksettavien vastaanottorahojen määrää.

Kansallisesta pysyvästä oleskeluluvasta, joka edellyttää neljän vuoden asumisaikaa, on ministeriön mukaan mahdollista luopua kokonaan ja siirtyä EU-oleskelulupaan, joka edellyttää viiden vuoden asumisaikaa.

Pitkään oleskelleiden direktiivi antaa myös mahdollisuuden edellyttää kotoutumista, jota Suomessa ei ole otettu käyttöön.

Anna-Maja Henrikssonin mukaan Rkp suhtautuu myönteisesti siihen, että maahanmuuttajia kotoutetaan aiempaa enemmän ruotsin kielellä.

Hallitusneuvotteluissa on esillä työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu uusi kotoutumistuki, jonka saaminen edellyttäisi osallistumista kotoutumissuunnitelman mukaisiin palveluihin.

Kotoutumistuki olisi maahanmuuttajalle tarkoitettu ensisijainen etuus. Etuus olisi työnhakijalle työmarkkinatuen suuruinen ja työvoiman ulkopuolella olevalle perustoimeentulotuen suuruinen. Tuen tavoitteena olisi lisätä työttömien ja erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien osallistumista kotoutumispalveluihin.

Tukeen sisältyisi sanktioita. Mikäli maahanmuuttaja ei noudattaisi kotoutumissuunnitelmansa, kotoutumistukea alennettaisiin. Mikäli maahanmuuttaja hakisi toimeentulotukea, laskettaisiin kotoutumistuki alentamisesta huolimatta täysimääräiseksi tueksi.

Kotona lasta hoitavan maahanmuuttajan osalta vaihtoehtona voisi olla lisäksi, että oikeutta kotihoidontukeen ei olisi kolmen ensimmäisen vuoden aikana ensimmäisen kotikuntamerkinnän jälkeen. Kotoutumistukea saadakseen alle 3-vuotiaan vanhemman olisi osallistuttava ainakin osa-aikaisesti kotouttamispalveluihin.

Hallitusneuvottelijat ovat pyytäneet arviota myös säästöistä, joita voitaisiin saada, jos kotihoidontuen asumisaikaehto olisi kaksi tai viisi vuotta. Säästö olisi 5–12 miljoonaa euroa.

Juha Sipilän (kesk) hallitus yritti aikoinaan saada läpi maahanmuuttajien kotoutumistukea, joka olisi ollut ollut 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä. Hallitus perui kuitenkin lakiesityksensä, koska laki olisi ollut perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallinen.

Sanna Marinin (sd) hallitus on juuri uudistanut kotoutumislain, joka on tulossa voimaan vuoden 2025 alussa. Perussuomalaiset ja kokoomus jättivät eduskunnassa lakimietintöön vastalauseen, jossa puolueiden edustajat moittivat lakiehdotusta muun muassa velvoittavuuden puutteesta.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (r) kertoi tällä viikolla puolueensa suhtautuvan myönteisesti siihen, että Suomeen saadaan toimiva kotouttamisjärjestelmä ja että maahanmuuttajia kotoutetaan aiempaa enemmän ruotsin kielellä.

Neuvotteluissa on esillä EU-sääntelyn mukaisen rajamenettelyn käyttöönotto ja nopeutetun turvapaikkamenettelyn käytön lisääminen. Rajamenettelyssä perusteettomaksi arvioidut turvapaikkahakemukset voitaisiin käsitellä nopeasti rajalla. EU-direktiivi sallii rajamenettelyn, mutta Suomi ei ole ottanut sitä käyttöön.

Suomessa oleskelee edelleen Maahanmuutto­viraston arvion mukaan yli 1 400 turvapaikkaa vuosina 2015–16 hakenutta henkilöä, joista merkittävä osa on irakilaisia.

Sisäministeriö tarjoilee hallitusneuvotteluissa ratkaisuksi kohua herättänyttä esitystään laillistaa pitkään maassa ilman oleskeluoikeutta olleet erillislailla, josta IS uutisoi syksyllä 2021.

Useat perussuomalaisten ja kokoomuksen kansanedustajat tyrmistyivät silloin sisäministeriön kaavailuista.

Hallitusneuvottelijat ovat pyytäneet ministeriötä selvittämään Tanskassa käytettyjä keinoja turvapaikanhakijoiden paluun vauhdittamiseksi.

Tanskassa paluuvirasto on vastuussa laittomasti maassa oleskelevien paluusta ja palauttamisesta. Tanska tarjoaa henkilöille, jotka peruuttavat hakemuksensa tai eivät valita kielteisestä päätöksestä, 2 700 euron uudelleen­kotoutumistukea. Jos palautettava ei tee yhteistyötä eikä palaa vapaaehtoisesti, hänet sijoitetaan palautuskeskukseen.

Hallitusneuvottelijat ovat pyytäneet selvittämään myös, mikä on liikkumavara kansalaisuuslain kohdalla. Ministeriön mukaan kansalaisuustesti voidaan asettaa kansalaisuuden saamisen edellytykseksi. Kielitaitoa edellytetään jo. Mikä tahansa vakavanakaan pidetty rikos ei ministeriön mukaan voi olla peruste kansalaisuuden menetykselle. Suomen kansalaisuuden voi menettää maanpetos-, valtiopetos- tai terrorismipetosrikoksen johdosta.

Hallituksenmuodostajan Petteri Orpon mukaan maahanmuuton päälinjojen on oltava selvillä perjantaina.

Työperäisen maahanmuuton osalta keskeinen kysymys ovat tulorajat.

IS:n tietojen mukaan perussuomalaiset haluaa kiristää oleskeluluvan tulorajoja EU:n ulkopuolelta tulevilta erityisasiantuntijoilta ja työntekijöiltä sekä perheenyhdistäjiltä.

Lisäksi puolue haluaa kiristää Suomeen töihin tulevan sosiaaliturvan ehtoja, joita Sipilän hallitus löysensi viimeisinä tekoinaan. Nykyisin Suomeen saapuvat työntekijät ovat oikeutettuja sosiaaliturvaan ensimmäisestä työskentelypäivästä lähtien, jos heidän tulonsa ovat noin 700 euroa kuukaudessa.

Perussuomalaiset on vaatinut, että työluvan saamisen edellytyksenä on oltava Suomen mediaanipalkkaa vastaavat ansiot eli noin 3 000 euroa. Työntekijän oleskeluluvan toimeentuloedellytys on nykyisin työehtosopimuksen mukainen palkka tai vähintään 1 331 euroa kuukaudessa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvotteluihin laatiman taustamuistion mukaan vähimmäisrajan voisi nostaa 1 500 euroon, mikä voisi karsia osa-aikaisia työsuhteita pois luvan piiristä.

Ministeriö huomauttaa, että tulorajaa ei kuitenkaan kannata nostaa liian korkeaksi, koska työvoimaa tarvitaan nimenomaan matalapalkka-aloille. Purran mukaan suurin piirtein 2 500 euron tulot tarkoittaisivat sitä, että henkilö ei ole riippuvainen tulonsiirroista. Hänen ja Henrikssonin mukaan tuloraja on neuvottelukysymys.

Ministeriön mielestä erityisasiantuntijan tulorajassa ei ole nostovaraa, sillä sitä on juuri nostettu 3 473 euroon kuukaudessa kolmesta tuhannesta eurosta. Ministeriön mukaan tuloraja on kriittinen TKI-toiminnan ja kasvun edellytysten kannalta.

Perheenyhdistämisen osalta esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen perheen nettotulojen on oltava nykyisin vähintään 2 600 euroa kuukaudessa. Palkkatulojen lisäksi esimerkiksi lapsilisä ja asumistuki lasketaan tuloiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tulorajojen nosto tai sosiaaliturvaetuuksien huomiotta jättäminen vaikuttaisivat kielteisesti erityisesti matalapalkka-alojen ammattiosaajien maahanmuuttoon. Sote-alalla jo nykyiset tulorajat on tunnistettu merkittäväksi haasteeksi Suomen houkuttelevuudelle.

Perussuomalaisten mielestä perheenyhdistämisen ehtona on oltava riittävä toimeentulo, oli kyse sitten ulkomaalaisesta tai Suomen kansalaisesta. Marinin hallitus poisti toimeentuloedellytyksen kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten perheenjäseniltä. Perussuomalaisten mielestä kaikki EU:n perheenyhdistämisdirektiivin sallimat lisäehdot pitäisi ottaa käyttöön, kuten usean vuoden asumisaika ja vähintään 21 vuoden ikäraja perheenyhdistämisessä.

Neuvotteluissa on esillä myös toimenpideohjelma ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.