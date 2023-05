Vihreiden Sofia Virta kantoi pitkään suuria salaisuuksia – lausuu nyt suorat sanat puolueensa ”huonoista valinnoista”

Vihreiden Sofia Virta ymmärsi yhtenä yönä politiikasta tärkeän asian. Nyt suurelle yleisölle vielä tuntematon toisen kauden kansanedustaja haluaa vihreiden puheenjohtajaksi.

mAALISKUISENA YÖNÄ 2023 vihreiden toisen kauden kansanedustaja Sofia Virta, 32, valvoi sängyssään. Virta oli jo jonkin aikaa saanut lukuisia yhteydenottoja erilaisista verkossa ja sosiaalisessa mediassa kiertävistä huhuista ja materiaaleista liittyen hänen aiempaan parisuhteeseensa. Nyt seinä oli tullut vastaan. Yön pimeydessä Virta mietti tosissaan, loppuisiko häirintä viimein, jos hän jättäisi politiikan.

– Kun joku kysyy, miten kestäisin vihreiden puheenjohtajana painetta ja julkista riepotusta, on vastaukseni selvä. Se on rankkaa, mutta se on lopulta vain politiikkaa, Virta pohtii.

– Ensimmäisen kansanedustajakauteni aikana erosin turvattomasta parisuhteesta, sain keskenmenon samalla, kun olin poliittisena puhujana eräässä tilaisuudessa ja kävin läpi hometaloriitaa, jossa menetin todella paljon. Jokaisena aamuna tulin silti töihin eduskuntaan ja tein muun muassa työtä kahdessa painavassa valiokunnassa, hän sanoo nyt.

Virta nousi eduskuntaan 2019 ensimmäisellä yrittämällä. Hän kantoi pitkään yksin suuria salaisuuksia. Vasta hiljattain Virta on vaalihäirinnän myötä joutunut julkisesti kertomaan edellisessä parisuhteessaan tapahtuneesta väkivallasta.

Vuosien 2020–2021 tapahtumia käsiteltiin käräjäoikeudessa viime vuonna. Mies pahoinpiteli Virtaa sekä uhkasi tätä vakavalla väkivallalla. Käräjäoikeuden joulukuussa antaman päätöksen perusteella mies on muun muassa käyttänyt uhkauksensa tehosteena jalkajousta.

Miehelle on sittemmin asetettu lähestymiskielto. Hän on saanut käräjäoikeudesta kolmen kuukauden ehdollisen tuomion. Tuomio on lainvoimainen.

” Kun on pelännyt henkensä edestä omassa kodissaan ja noussut silti jaloilleen, niin kyllä se asettaa asiat erilaiseen mittakaavaan.

Virta kommentoi nyt käräjäoikeuden miehelle langettamia tuomioita siten, että tekijä kantaa vastuun teoistaan.

– Olen kiitollinen niille viranomaisille, jotka ovat auttaneet minua tämän läpi. Poliisin sanat siitä, että minun tulisi tehdä rikosilmoitus, saattoivat kääntää elämäni suunnan ratkaisevasti. Tulen varmasti puhumaan koko elämäni väkivallasta teemana, jota yhteiskunnallisesti on kyettävä nykyistä paremmin ennaltaehkäisemään, tunnistamaan ja torjumaan, Virta sanoo.

– En väitä, että on uroteko selvitä siitä kaikesta, enkä yksin olisi selvinnytkään. On kuitenkin tärkeää osoittaa, että niitä asioita ei tarvitse hävetä. Emme valitse kohtaamiamme vastoinkäymisiä, eikä esimerkiksi väkivalta ole uhrin vika, hän lisää.

Virran kokema parisuhdeväkivalta nousi esiin aiemmin keväällä sen jälkeen, kun Virta kertoi Facebook-päivityksessään häneen kohdistetusta vaalihäirinnästä. Virta sanoo tiedostavansa, että menneisyyden asiat voivat nousta uudestaan esiin, mutta päätös jatkaa politiikassa oli lopulta selvä.

– Tiesin, että jos nyt jätän politiikan, annan tietyille tahoille juuri sen, mitä he haluavat: he onnistuvat vaientamaan minut. Silloin ei toteudu myöskään niiden ihmisten oikeus, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Olen ollut pienestä asti vastuunkantaja, eikä luovuttaminen politiikassa ja vihreissä ollut vaihtoehto, Virta sanoo.

Loppukeväästä eduskuntavaalien jälkeen Virta ilmoitti lähtevänsä kilpailemaan myös vihreiden puheenjohtajuudesta.

– Kun on pelännyt henkensä edestä omassa kodissaan ja noussut silti jaloilleen, niin kyllä se asettaa asiat erilaiseen mittakaavaan. Kun joku kysyy, miten kestäisin vihreiden puheenjohtajana painetta ja julkista riepotusta, on vastaukseni selvä. Se on rankkaa, mutta se on lopulta vain politiikkaa.

– Olen itsekin joutunut välillä miettimään olenko ”riittävän oikeanlainen vihreä”, mikä on tosi hassua. Jokainen meidän kanssa samat arvot jakava on oikeanlainen vihreä.

Mutta kuka oikein on vielä suurelle yleisölle tuntematon Sofia Virta?

Jos asiaa kysyy häneltä itseltään, vastaus on ytimekäs: yksinhuoltajaäiti ja toisen kauden vihreiden kansanedustaja.

Tämän lauseen takana on kuitenkin enemmän.

Lapsuutensa ja nuoruutensa Virta varttui omien sanojensa mukaan ”duunariperheessä” Kaarinassa. Isä ajoi kuorma-autoa, ja äiti työskenteli lastenhoitajana. Kotona ei puhuttu politiikkaa, mutta opetettiin arvoja.

– Minulla ei ole poliittista perhetaustaa, mutta kotona opetettiin arvoja, kuten empatiaa ja oikeudenmukaisuutta. En ole kuulunut poliittisiin nuorisojärjestöihin, ja aikuisenakin kynnys lähteä politiikkaan oli aika korkea. Halusin kuitenkin lähteä puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevia kuten lapsia ja nuoria.

Varhaisaikuisuus oli puurtamista. Kun ystävät elivät opintojen ohella nuoruuttaan, Virta teki töitä aamusta iltaan ja ajoittain yöstä aamuun. Hän suoritti yliopistotutkinnot työnteon ohessa.

Lopulta raja tuli vastaan ja voimat loppuivat. Hän paloi loppuun varhain parikymppisenä, mutta selvisi.

– Lapsuudessa olen myös elänyt ja hengittänyt yrittäjäperheen arkea. Olen nähnyt yrityksen hyvät ja tosi huonot hetket. Ennen eduskuntaan nousemista perustin myös oman yrityksen. Uskon sen vaikuttaneen siihen, että minulla on ymmärrystä yrittämisestä ja kiinnostusta taloudesta.

” Jos minä en ole metsänomistaja, jota jokin poliittinen päätös koskee, en voi väittää tietäväni miltä hänestä tuntuu.

Sofia Virta saapui vuoden 2019 huhtikuussa kansanedustajien valtakirjan tarkastukseen vauvansa kanssa.

Talouskysymyksissä Virta erottuukin arvokartalla monia muita puolueen kansanedustajia, myös kilpakumppaniaan Saara Hyrkköä, oikeistolaisempana.

Muun muassa vihreiden entiset puheenjohtajat ovat arvostelleet vihreitä siitä, että puolue katosi talouskeskustelusta kuluneella hallituskaudella. Moni on kokenut vihreiden siirtyneen aiempaa vasemmalle. Myöskään miehiä puolue ei ole tavoittanut tarpeeksi.

Virran mielestä puolueen suurin ongelma on luottamus- ja uskottavuusvaje.

– Kevään vaalikeskustelussa kompastuimme, kun emme alleviivanneet sitä, että valtiontalouden epätasapaino on myös vihreiden mielestä ongelma. Emme myöskään riittävän usein puhuneet siitä, että tässä maassa jokaisen tulee saada hoitoa ja apua silloin, kun sitä tarvitsee. Tämä on myös meille vihreille aivan keskeisen tärkeä tavoite.

Vihreissä on siis Virran mielestä tehty osittain huonoja valintoja. Hän ei kuitenkaan halua osoittaa ketään sormella ja peräänkuuluttaa kantavansa vastuuta edellisen kauden kansanedustajana myös itse. Nyt on vain pystyttävä parempaan.

Erityisen huolissaan Virta on valtionvelasta ja hyvinvointivaltion olemassaolon turvaamisesta. Vihreiden on hänen mielestään näyttävä yhä useammassa teemassa laajemmin ja purettava ajatusta oikeanlaisesta vihreydestä.

– Suomalaisten täytyy tietää meidän ratkaisumme. Niistä ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta ei pidä olla niin, ettei kukaan myöskään tunne talouspolitiikan linjojamme tai tiedä ajatuksiamme sotesta. Lisäksi meidän on onnistuttava puhuttelemaan yhä useampaa suomalaista paremmin ja karistettava meihin yhdistettyä ylimielisyyden leimaa.

– Esimerkiksi haluan nostaa myös metsänomistajat. Jos minä en ole metsänomistaja, jota jokin poliittinen päätös koskee, en voi väittää tietäväni miltä hänestä tuntuu.

Virran mukaan vihreiden tulisi omistaa politiikassa se, että puolue haluaa rakentaa turvallista maailmaa. Hänen mielestään turvallisuus liittyy kaikkeen: ilmasto- ja ympäristökysymyksistä talouteen ja sotesta koulutukseen.

Sofia Virta herätti huomiota Linnan juhlissa vuonna 2022.

tunne ulkopuolisuudesta on myös ollut Virran mielestä yksi ongelmista vihreissä.

Hänen mukaansa jopa puolueen sisällä on tunnettu ulkopuolisuutta.

– Olen itsekin joutunut välillä miettimään olenko ”riittävän oikeanlainen vihreä”, mikä on tosi hassua. Jokainen meidän kanssa samat arvot jakava on oikeanlainen vihreä. Haluan nähdä enemmän joukkuehenkeä. Se on mielestäni ollut viime vuosina hukassa, Virta kertoo.

Hänen mielestään vihreät olisi voinut myös nostaa enemmän näkyviin puolueen toimijoita ja osoittaa, miten moninainen joukko puolueen sisällä on. Kevään vaalikampanjassa omia tekijöitä olisi voinut ”peluuttaa” paremmin ja hyödyntää oman kentän osaamista.

Jos Virta valitaan puheenjohtajaksi, hänen ensimmäinen tekonsa on osoittaa, että kansalaisten vihreille kohdistama palaute on nyt vastaanotettu. Lisäksi hän haluaa toimia joukkueenrakentajana puolueelle, johon kaikki voivat kokea olevansa tervetulleita.

– Puheenjohtajana haluaisin johtaa puoluetta, joka rakentaisi yhtenäistä Suomea. Olen huolissani vastakkainasettelusta politiikassa, enkä arvosta rumaa peliä.

Lopulta poliitikon tärkein tehtävä on puolustaa juuri niitä, jotka eivät siihen itse pysty.

– Eräässä kodittomien asuntolassa mieleeni on jäänyt hiljainen mies. Vierailuni päätteeksi hän tuli sanomaan sanat ”kiitos, kun uskallat katsoa sinne, mihin kukaan ei halua nähdä”. Tämän tulisi mielestäni olla politiikan tärkein ohjenuora.