Kokoomuskonkari Ben Zyskowicz ruoti hallitusneuvottelut ja muistuttaa, että Riikka Purran perussuomalaisille yhteistyö kokoomuksen kanssa on ainoa tie hallitukseen.

Ben Zyskowicz, 68, (kok) oli HAAPALA-TV:n yhteishaastattelussa tuoreen eduskunnan nuorimman kansanedustajan Olga Oinas-Panuman, 23, (kesk) kanssa.

Zyskowista tulee tällä vaalikaudella historian pisimpään eduskunnassa yhtäjaksoisesti istunut kansanedustaja.

Helsinkiläinen Zyskowicz valittiin eduskuntaan jo vuonna 1979, yli kaksikymmentä vuotta ennen Oinas-Panuman syntymää.

Oinas-Panuma on puolestaan ehtinyt jo Pudasjärven valtuuston puheenjohtajaksi ja aluevaltuustoon, Pudasjärvellä hänellä on porotilakin.

Haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan jutun alussa olevalta videolta.

Eduskunnan kuopus, 23-vuotias Olga Oinas-Panuma (kesk) ja eduskunnan kokenein kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) kohtasivat HAAPALA-TV:n haastattelussa.

HAAPALA-TV:ssä kaksikko pui myös porvariyhteistyön näkymiä ja meneillään olevia hallitusneuvotteluita.

Zyskowicz kertoo myös perustelut, miksi hän uskoo hallituksen syntyvän, eikä mikään puolue lähde kävelemään Säätytalolta.

” Ja Sari Essayah, vaikka on tunnettu kävelijä, tuskin lähtee sieltä kävelemään.

Siis syntyykö tästä hallitusta vai ei?

– Mä sanon näin. Kokoomus ei sieltä lähde, koska silloin se joutuisi nöyrtymään demareiden edessä, että hei, tuutteko te kavereiksi, ja meidän neuvotteluasema olisi tosi huono.

– Perussuomalaiset? Perussuomalaisten kohdalla tilanne on se, että jos ne sieltä lähtee, niin tämä on kuitenkin ainoa hallituspohja, jossa ne on mukana, ellei sitten keskusta arvioi uudestaan omaa tilannettaan.

– No Rkp? Sanotaan, että Rkp:llä on historiassaan ja jopa dna:ssaan yhteistyöhakuisuus, yhteistyökyky, että kaataakohan nekään?

– Minun arvio on että (hallitus) syntyy.

– Varmaan tullaan näkemään myös vauhdikkaampia tilanteita, kun kipeimmät kysymykset nousevat esille.

Nyt hallitusneuvotteluissa keskitytään juuri vaikeimpiin asioihin eli maahanmuutto- ja ilmastokysymyksiin.

Aikataulu ei herätä vielä huolta, mutta ”jos pitkin kesäkuuta alkaa menemään”, kysymyksiä voi Zyskowiczin mukaan nousta.

Vaaleissa keskusta ja perussuomalaiset tappelivat maakunnissa verissä päin, yksi ase perussuomalaisten taholta oli muun muassa bensan hinta, mistä se syytti keskustaa.

Tämä näkyi myös Oulun eli Oinas-Panuman vaalipiirissä,

Aiotko ensimmäisen kauden kansanedustajana jättää perussuomalaisille hetkenkään rauhaa?

– Kyllähän minä olen jättänyt auton tankkaamatta, kun olen odotellut, että bensan hinta laskee. Ei vaiteskaan. Kulunut vitsi.

– Aion antaa hetken rauhaa, Oinas-Panuma sanoo ja pitää mahdollisena, että keskusta tukee tarvittaessa hyväksi katsomiaan hallituksen esityksiä myös oppositiosta.

– Ei se lähtökohtaisesti ole utopistinen ajatus.

Hänen mukaansa ensin pitää nähdä hallitusohjelma, ja sen jälkeen kantaa otetaan asiakohteisesti.

Zyskowicz kiittelee, että keskusta sentään malttaa odottaa hallitusohjelman valmistumista.

– Kun katsoo muita viime hallituskauden puolueita, nehän ovat tuominneet hallituksen ennen kuin se on ehtinyt mitään tehdäkään.

Molemmat tuomitsevat haastattelussa, miten Helsinki Pride on rajannut kokoomuksen ja keskustan ulos yhteistyökumppanien listoilta tänä vuonna

-- Minusta se on Pride-yhteisöltä äärettömän typerää ja ylimielistä suhtautumista, Zyskowicz tuomitsee.

– Surullinen asia tämä on, Oinas-Panuma lisää ja sanoo, että itsekin olisi äänestänyt esimerkiksi translain puolesta, jos olisi ollut jo vuodenvaihteessa jo kansanedustaja.