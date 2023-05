Haavisto: Yksi EU-maa jarruttaa Venäjä-pakotteita – ”Käytiin värikästäkin keskustelua”

Ulkoministerin mukaan jotkin maat kytkevät Ukrainan tukemisen kansallisiin kysymyksiin.

Euroopan unionin ulkoasiainneuvostossa keskusteltiin maanantaina muun muassa tulevasta 11. Venäjä-pakotepaketista, jonka työstö on osoittautunut haastavaksi.

Päivän keskusteluista kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Uuden pakotepaketin erityistavoite on estää aiemmin asetettujen pakotteiden kiertäminen.

– Ensisijaisesti keskitytään yrityksiin jotka tätä tekevät, Haavisto totesi.

Monien EU-jäsenmaiden kaupalliset suhteet pakotteiden kiertämisestä epäiltyihin maihin ja yrityksiin vaikeuttavat pakotekokonaisuuden työstöä.

– Suomi pyrkii vauhdittamaan pakotepakettia. Ratkaisua ei ole löydetty, koska jotkut maat ovat kytkeneet Ukrainan tukemisen kansallisiin kysymyksiin.

Pakotepaketin kanssa poikkiteloin on asettunut varsinkin Unkari, koska Ukraina on listannut unkarilaisen OTP-pankin Venäjää tukevaksi tahoksi. Unkari on jopa vaatinut pankin poistamista listalta ehdoksi sille, että Ukrainalle annetaan sotilaallista tukea EU:n rauhanrahaston kautta.

– Siitä käytiin värikästäkin keskustelua ministeripöydässä. Oli mahdotonta selvittää, olivatko argumentit oikeita vai vääriä, Haavisto totesi.

Unkari nosti myös esille unkarilaisvähemmistön aseman Taka-Karpatian alueella Ukrainassa.

– Heidän koulunkäynti- ja kielioikeuksistaan kannetaan huolta.

Yhdysvallat ilmaisi Japanin G7-kokouksen yhteydessä tuen F-16-hävittäjien myöntämiseksi Ukrainalle, joten eri mailla on vapaat kädet lahjoittaa koneita Ukrainaan. Haavisto kiitteli päätöstä.

– Se merkitsisi merkittävää Ukrainan ilmasotakyvyn kasvua, mikäli he tällaisia koneita saisivat.

Lue lisää: USA tukee F16-hävittäjien toimittamista Ukrainalle

Päätös ei Haaviston silmissä linkity ainoastaan nykytilanteeseen, vaan Ukrainan puolustusvoimien tulevaisuudenkin suorituskykyyn.

– Paras turvatae Ukrainalle on, että Ukrainan oma armeija on kaikissa olosuhteissa toimintakykyinen. Sitä tulevaisuuden Ukrainan armeijaa jo mietitään.