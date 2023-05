HS: Uusi kansanedustaja lähestymiskiellossa epäasiallisten viestien takia

HS tavoitti Mikko Polvisen (ps) maanantaina kommentoimaan tapausta. Hänen mukaansa lähestymiskielto on yhdessä sovittu ratkaisu tilanteen selkiyttämiseksi.

Mikko Polvinen on perussuomalaisten kansanedustaja Oulun vaalipiiristä.

Perussuomalaisten tuore kansanedustaja Mikko Polvinen määrättiin viime vuonna lähestymiskieltoon entistä puolisoaan kohtaan. Asia selviää Helsingin Sanomien saamista tiedoista Kanta-Hämeen käräjäoikeudesta.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan Polvinen oli häirinnyt naista viesteillä, joiden sävy on oikeuden asiakirjojen mukaan ollut ”pääosin muu kuin asiallinen”. Lisäksi asiakirjoista on selvinnyt, että kyse on ollut ”ilmeisen tietoisesta häirinnästä”. Tapauksessa ei ole epäilty väkivallan uhkaa.

Oikeus ei uskonut Polvisen väitteitä siitä, ettei hän olisi itse lähettänyt kaikkia viestejä ja että osa viesteistä olisi väärennetty. Hän oli vedonnut myös siihen, että lähestymiskielto voisi vaikuttaa haitallisesti hänen eduskunta­vaali­ehdokkuuteensa.

Lähestymiskielto kestää vuoden ja päättyy heinäkuussa 2023.

Helsingin Sanomien maanantaina tavoittama Polvinen kertoo, ettei lähestymiskielto liity ”fyysiseen uhkailuun tai puheluihin”. Hänen mukaansa lähestymiskielto on ”yhdessä sovittu tapa selkiyttää tilannetta”.

Polvinen on perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Hän on sosiaali- ja terveysvalio­kunnan jäsen sekä ulkoasiain- ja hallintovalio­kunnan varajäsen.

Hallitusneuvotteluissa Polvinen istuu Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi -pöydän puolustuspolitiikkaa käsittelevässä alajaostossa.