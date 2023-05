Haavisto: Ukrainan joukkojen iskusta Venäjälle keskusteltu ”käytäväpuheissa”

Ulkoministeri osallistui tänään EU:n ulkoasiainneuvoston kokoukseen Brysselissä.

Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi tiedotustilaisuudessaan tuoreeltaan uutisia, joiden mukaan Ukrainan puolella taisteleva venäläisryhmittymä olisi hyökännyt Venäjän puolelle.

Ukrainan tiedustelu on vahvistanut CNN:lle iskun tapahtuneen.

– Tämä oli [ulkoasiainneuvoston yhteydessä käydyissä] käytäväpuheissa esillä. Itsekin olen siinä lehtitietojen varassa, en pysty kumoamaan tai vahvistamaan tietoa, Haavisto kuvaili tuoretta uutista.

Itse ulkoasiainneuvostossa asiaa ei Haaviston mukaan käsitelty, koska uutinen oli niin tuore.

– Tietysti uusi käänne sodassa, jos raja on ylitetty. Jää nähtäväksi, mikä on tarkka kuva tästä sotatoimesta, ja mikä on mahdollinen Venäjän reaktio.

Vapaan Venäjän legioona -nimellä kulkeva ryhmittymä twiittasi maanantai-iltapäivänä ”vapauttaneensa” Kozinka-nimisen kylän, joka sijaitsee aivan Ukrainan rajan tuntumassa Belgorodin alueella.

Haavisto kertoi myös seuranneensa Bahmutin tilannetta tarkasti.

Wagner-yksityisarmeijan johtaja Jevgeni Prigozhin väitti viikonloppuna, että kaupunki on Wagnerin ja Venäjän hallussa.

– On näyttänyt epäselvältä, miten rintamat ovat edenneet tai työntyneet Bahmutissa. Tietysti toivomme, että Ukraina pystyy pitämään omista alueistaan kiinni ja voittamaan takaisin menetettyjä omia alueitaan, Haavisto sanoi.

