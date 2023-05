Vihreät lähtee etsimään kadonnutta kannatustaan – tässä ovat puolueen kipukohdat

Äänestäjät eivät kaipaa norsunluutornista annettuja ohjeita oikeanlaiseen elämäntapaan.

Kun vihreät kokoontuu puoluekokoukseensa muutaman viikon päästä valitsemaan uutta puoluejohtoa, on luvassa myös raakaa pohdintaa tulevista askelmerkeistä.

Vihreiden seuraavalla puheenjohtajalla on mittava työ kannatuksen nostamiseksi. Huhtikuun eduskuntavaaleissa vihreät romahti ja menetti seitsemän kansanedustajaa aiempaan kahdenkymmenen edustajan suuruiseen ryhmään verrattuna. Uusi puheenjohtaja, Saara Hyrkkö tai Sofia Virta, on selvillä kesäkuussa.

Tarkkaan ei voida tietää, miksi vihreät ei huhtikuun vaaleissa tavoittanut äänestäjiä. Oliko kyse siitä, että vihreiden viesti ei välittynyt äänestäjille vai oliko syynä, että viestin sisältö ei miellyttänyt vai oliko viesti epäselvä, Helsingin yliopiston yliopistotutkija Jenni Karimäki pohtii.

Hän odottaa puolueen sisäistä ruodintaa kuluneesta hallituskaudesta ja siitä, keille ja millaisille linjoille on tilaa puolueessa. Yhteen soviteltavia näkökulmia riittää.

– Osa jäsenistöstä on sitä mieltä, että on aika palata alkujuurille voimakkaampaan vihreyteen. Mutta on heitäkin, joiden mielestä pitää kirkastaa profiilia muissa politiikan lohkoissa, esimerkiksi talouskysymyksissä.

Laajempi agenda

Puoluevalinnasta ja jakolinjoista tohtoriksi väitellyt Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westinen huomauttaa, että vihreät on profiloitunut voimakkaasti, jopa liiaksi, naisten puolueeksi. Westinen sanoo, että vihreiden tulospiikki vuoden 2019 vaaleissa perustui siihen, että naisista noin 20 prosenttia äänesti puoluetta. Nyt kannatus naisten keskuudessa palautui tavanomaiselle tasolle, mutta ero on yhä suuri miehiin verrattuna.

– Agendalle tulleet intersektionaaliset feminismit ja muut vahvasti sukupuoleen liittyvät teemat korostavat feminististä profiilia. Tämä vetoaa osaan äänestäjistä, osaan ei.

Nostaakseen kannatustaan vihreät ei voi profiloitua vain ympäristökysymyksissä tai vähemmistöjen puolustajana. Esimerkiksi kevään vaalikeskusteluissa korostui talous ylitse monen muun teeman.

– Vihreiden ikuisuusongelma on, miten se nousee relevantiksi puolueeksi sosiaali- ja terveyspolitiikassa ja talouskysymyksissä. Ne ovat olleet pitkään äänestäjäkunnalle tärkeitä, Westinen sanoo.

Kunnon kansalaiset

Vihreillä ei ole enää omistajuutta ympäristökysymyksiin, sillä monet muutkin puolueet pitävät tärkeänä kestävää kehitystä ja ilmaston lämpenemisen torjuntaa. Vihreiden imagoon ympäristötietoisuus sopii silti erinomaisesti, jopa liiankin hyvin.

– Äänestäjäkunta kokee ilmastokysymykset vihreiden leipälajiksi. Mutta toinen asia on, miten vihreät onnistuisivat puhuttelemaan kansalaisia tällä teemalla, Westinen sanoo.

Hänen mielestään vihreiden pitäisi päästä nykyistä paremmin kansalaisten tasolle.

– Jotta ei tule tunnetta, että norsunluutorneista annetaan ohjeita, jotka eivät ole kansan tuntojen tasalla.

Jenni Karimäki muistuttaa, että vihreät on niiden puolueiden joukossa, joihin liitetään mielikuvatutkimuksissa sana ylimielisyys. Myös vihreiden sisällä on tunnistettu tarve olla lähestyttävämpi julistamisen ja saarnaamisen sijasta, Karimäki sanoo.

– Vihreiden viestissä on sitä, että kansalaisten tulisi muuttaa omaa käyttäytymistään jollain lailla, jotta se olisi paremmin linjassa maapallon ja luonnon vaatimusten kanssa. Se herkästi tulkitaan niin, että vihreät kertoo, miten muiden ihmisten tulisi elää.