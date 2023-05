THL-johtaja tyrmistyi: ”Aivan käsittämätön ja asiaton päätös Krista Kiurulta”

THL:n ohjelmajohtaja hämmästelee, mitä ihmettä toimitus­ministeristön perhe- ja perus­palvelu­ministeri on mennyt tekemään.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on kumonnut THL:n pääjohtajan kelpoisuusvaatimukset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjelmajohtaja Tuukka Tammi on tyrmistynyt väistyvän perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) vedosta.

– Aivan käsittämätön ja asiaton päätös Kiurulta: toimitusministeristö on STM:n esityksestä kumonnut THL:n pääjohtajaa koskevat kelpoisuus­vaatimukset. Tutkimus­laitoksen johtajalta ei enää edellytetä tohtorin tutkintoa. Mitä ihmettä, Tammi hämmästelee Twitterissä.

Tammi on jakanut valtioneuvoston päätöksen, josta käy ilmi, että valtioneuvosto on kuluvan viikon torstaina 17. toukokuuta muuttanut THL:stä annettua asetusta siten, että siitä on kumottu viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Asetus tulee voimaan 1. kesäkuuta.

Samalla päätöksellä on yksinkertaistettu muiden johtavassa asemassa olevien THL:n virkamiesten kelpoisuusvaatimuksia.

THL:n pääjohtajalta on tähän asti edellytetty tohtorin tutkintoa, kun taas muilta valtion ylimpiin virkoihin hakevilta edellytetään vain ylempää korkeakoulututkintoa.

Muistion mukaan THL:n pääjohtajan tehtävässä edellytetään erityisesti hyviä johtamisvalmiuksia, eikä tohtorin tutkinto ole välttämätön edellytys tehtävässä menestymiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on jättänyt vaalien jälkeen eronpyyntönsä, mutta hallitus jatkaa toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on muodostettu.

Toimitusministeristön asemasta ei ole nimenomaisia säännöksiä. Sillä on muodollisesti sama valta kuin ennen eronpyyntöä.

Toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle.

Toimitusministeristö voi esimerkiksi antaa valtioneuvoston asetuksia ja tehdä hallintopäätöksiä, joihin ei liity merkittävää yhteiskunnallisen tarkoituksen­mukaisuuden harkintaa.