Sanna Marin mainitsi puheessaan muun muassa aborttioikeuden rajoittamisen.

Entinen ulkoministeri Timo Soini kritisoi toimitusministeriön pääministerin Sanna Marinin (sd) New Yorkissa pitämää puhetta. Soini tarttui aiheeseen niin blogissaan kuin Ylen Jälkiviisaat-ohjelmassa perjantai-aamuna.

Soini sanoi Ylen lähetyksessä olleensa pettynyt Marinin puheeseen.

– Se oli sisällöltään lattea ”we are the world, we are the children” -puhe.

Marin sanoi New Yorkin yliopiston valmistujais­seremoniassa pitämässään puheessa, että maailmassa käydään arvojen taistelua. Hän puhui muun muassa takapakista, jota sukupuolten välinen tasa-arvo on maailmassa ottanut.

– Oikeutta turvalliseen aborttiin rajoitetaan myös Euroopassa, Marin sanoi.

Soinin mukaan Marinin sanoma ”osoittaa harkintakyvyn puutetta”, sillä abortti jakaa kymmenien miljoonien ihmisten mielipiteitä Yhdysvalloissa.

Soinin mukaan turvallista aborttia ei ole olemassakaan, sillä ”syntymätön lapsi menettää henkensä”. Hänen mukaansa Marinin ei tulisi ”oppimestaroida” aiheella Yhdysvalloissa.

Sanna Marin (sd) korosti puheessaan keskiviikkona, että maailmassa käydään arvojen taistelua.

Soini kirjoittaa blogissaan saamastaan erilaisesta kohtelusta verrattuna Mariniin.

– Kun aikanaan ulkoministerinä toimiessani osallistuin vapaa-ajallani Kanadassa iltavigiliaan abortoitujen sikiöiden puolesta, kirjanoppineet Martti Koskenniemi ja Martin Scheinin arvelivat minun rikkoneen lakia ottamalla kantaa asiaan.

– Herroilla ei ole nyt mitään sanottavaa.

Entisen ulkoministerin mukaan hänen abortteja vastustavaa mielipidettään pidetään ”poliittisesti vääränä”, kun taas Marinin sanomaa pidetään ”valistuneena, oikeana mielipiteenä”. Ylen lähetyksessä Soini totesi, ettei Suomessa aborttioikeudesta saa olla eri mieltä.

– Mutta minä olen.

Soinin itsensä mukaan hänen toimintansa ulkoministerinä eroaa Marinista siten, ettei hän puhunut Kanadan-tilaisuudessa lainkaan, eikä kukaan hänen mukaansa tiennyt hänen olevan ulkoministeri.

– Siis onko täysin sopivaa, että Suomen vallassa oleva pääministeri menee julkisesti ottamaan kantaa Yhdysvaltoja voimakkaasti kahtia jakavaan poliittiseen kysymykseen diplomaattisella statuksella? Soini kirjoittaa.

Timo Soini osallistui ulkoministerinä ollessaan abortinvastaiseen tilaisuuteen.

2018 oikeuskansleri Tuomas Pöysti julkaisi tiedotteen Soinin toiminnasta, jonka mukaan ulkoministerin osallistuminen abortinvastaiseen tilaisuuteen Kanadassa oli ongelmallista, mutta ei lainvastaista.

Ulkoministerin tulisi tiedotteen mukaan noudattaa kannanotoissaan harkintaa ja pidättyväisyyttä, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä siitä, mitkä ovat hänen omia mielipiteitään ja mitkä valtion virallisia kantoja.

– Virkamatkallaan Soini on edustanut kotimaataan, jonka lainsäädännössä abortti on sallittu ja joka toimii ulko- ja turvallisuus­politiikassaan naisten ja tyttöjen oikeuksien ja muun muassa heidän seksuaali- ja lisääntymis­terveytensä edistämiseksi, tiedotteessa todettiin tällöin.

Soinin luottamuksesta äänestettiin myös eduskunnasta, ja ulkoministeri voitti äänestyksessä enemmistön puolelleen.