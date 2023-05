Hallitusneuvottelupuolueet eivät olleet etukäteen tietoisia Suomen edustustojen pankkitilien jäädyttämisestä Venäjällä.

Jussi Halla-ahon mukaan Suomi on altavastaajan roolissa, kun Venäjä ei noudata sovittuja sitoumuksiaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan asiaa Venäjän jäädyttämistä Suomen edustustojen pankkitileistä ei olisi pitänyt salata.

– Itse ajattelen, että eihän näissä asioissa sinällänsä pitäisi olla mitään salattavaa, Essayah kommentoi Säätytalolla perjantaiaamuna.

Hän kertoi itsekin lukeneensa asiasta ensin lehdestä. Helsingin Sanomat kertoi tilien jäädyttämisestä keskiviikkona 17. toukokuuta, minkä jälkeen toimitusministeriön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) piti asiasta tiedotustilaisuuden. Ulkoministeriön tiedossa pankkitilien jäädyttäminen on ollut jo 27. huhtikuuta.

Lue lisää: Venäjä jäädyttänyt Suomen edustustojen pankki­­tilit – Haavisto: Asiasta tehty nootti

– Avoimuus on mielestäni äärimmäisen tärkeä demokraattisen yhteiskunnan lähtökohta ja kiitoksia yhdelle valtiomahdille, joka tätä asiaa on ollut valottamassa, Essayah kiitteli mediaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi Säätytalolla, ettei hän kutsuisi ulkoministeriön toimintaa tietojen pimittämiseksi, sillä kyseessä on Suomen turvallisuuspolitiikkaan liittyvä asia.

– Näitä tietenkin pitää harkita aina tapauskohtaisesti, mutta myöskään esimerkiksi itseäni ei ollut informoitu tästä.

Asiaa Säätytalolle pysähtyi kommentoimaan myös Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi -pöydässä istuva Jussi Halla-aho (ps). Hän luonnehti Venäjää odottamattomaksi gangsterivaltioksi.

– Mielestäni näihin temppuihin olisi järkevää reagoida vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen.

Halla-ahon mukaan Suomi on hankalassa tilanteessa, sillä se tulkitsee omia kansainvälisiä ja kahdenvälisiä sitoumuksiaan ”hyvin kirjaimellisesti ja tiukasti”, toisin kuin Venäjä.

– Se asettaa Suomen aika lailla altavastaajan asemaan tällaisissa kysymyksissä.

Halla-ahon neuvottelupöydässä keskustellaan muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä maanpuolustukseen liittyvistä kysymyksistä.

Venäjä on hänen mukaansa ollut neuvotteluissa esillä siitä näkökulmasta, millaista politiikkaa Suomen on syytä tehdä ja millaiseen lähitulevaisuuteen Suomen on syytä varautua, kun puhutaan esimerkiksi maanpuolustuksen rahoituksesta.

Halla-ahon mukaan neuvotteluosapuolilla ei juuri ole erimielisyyksiä näistä kysymyksistä, mutta niiden yksityiskohdista on vaihtelevia näkemyksiä. Kompromisseja on saavutettu. Mielipide-erot liittyvät esimerkiksi kysymyksiin siitä, mistä leikataan ensin ja onko jotakin jätettävä leikkausten ulkopuolelle kokonaan.

Hallitusohjelmassa ei oteta hänen mukaansa kantaa akuutteihin kysymyksiin, kuten Venäjän jäädyttämiin pankkitileihin. Taustalla kuitenkin vaikuttaa se, millainen toimija Venäjästä on tullut.

Ulkoministeriöstä kerrottiin torstaina IS:lle, että sekä pankkitilien jäädyttämistä että Venäjän väitteitä Suomen toiminnasta selvitetään Venäjän viranomaisten kanssa. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kertoi keskiviikkona, että tilien jäädyttämisessä on kyse vastatoimesta.

Venäjä väittää, että Venäjän edustustojen pankkipalveluiden käyttöä olisi rajoitettu Suomessa.