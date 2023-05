”Saa nähdä” – Antti Lindtman ei suostu niittaamaan Sdp:tä oppositioon vieläkään

Sdp:n eduskuntaryhmän johtaja Antti Lindtman ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Petteri Orpo (kok) onnistuu muodostamaan oikeistohallituksen.

Säätytalolla seuraavaa hallitusta kasaavat aivan muut puolueet kuin Sdp. Kutsua neuvotteluihin ei tullut – eikä sitä demareissa suuremmin kaipailtukaan – vaikka Sdp onnistui kasvattamaan kannatustaan ja paikkamääräänsä pääministeripuolueen asemasta.

Se on sinänsä ihan hyvä suoritus, mutta ”oikeistopuolueilla oli loppukaarteessa parempi pito”, kuten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, puolueensa puheenjohtajuutta tavoitteleva Antti Lindtman asian ilmaisee.

Sdp:n edelle vaali-iltana ehtivät kokoomus ja perussuomalaiset.

Lindtman ei ole vielä lainkaan vakuuttunut siitä, että kokoomuksen Petteri Orpo onnistuu kokoamaan maahan oikeistohallituksen käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa. Säätytalosta kantautuvien viestien perusteella hallituksen kokoaminen ei näytä kovin yksinkertaiselta, Lindtman pohtii.

Antti Lindtman ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Anna-Maja Henriksson (r), Petteri Orpo (kok), Riikka Purra (ps) ja Sari Essayah (kd) pääsevät yhteisymmärrykseen hallitusohjelmasta.

Vaikeina kiistakysymyksinä ovat ainakin sopeutustoimet, ilmastopolitiikka ja maahanmuutto.

– Saa nähdä, syntyykö tästä hallitusta vai ei, Lindtman sanoo kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien välisistä neuvotteluista.

Mitään sinipunahinkua Lindtmanin puheissa ei kuitenkaan ole. Henkisesti puolueessa on tietenkin varauduttu oppositiopuolueen asemaan. Lindtman sanoo, ettei Sdp:n pidä jäädä surkuttelemaan sitä, jos ja kun seuraavat vuodet menevät oppositiossa. On ryhdyttävä töihin.

– Ei todellakaan voi nostaa jalkoja pöydälle.

Vaikka maahan syntyisi oikeistohallitus, Lindtman toivoo, että se kuuntelee paitsi oppositiota myös esimerkiksi työmarkkinaosapuolia.

– Viisas hallitus pyrkii kokoamaan parlamentaarista enemmistöä laajemman tuen ainakin isoimmissa asioissa.

Lindtman on puhunut sekä eduskuntavaalien alla että puheenjohtajakisaan ilmoittautumisen jälkeen optimistiseen sävyyn Suomen tulevaisuudesta. Hänen mielestään Suomen tulevaisuus on valoisa, vaikka monen muun mielestä tilanne on synkkääkin synkempi valtiontalouden tilanteesta lähtien.

– Meillä on toki valtavat haasteet etenkin liittyen julkiseen talouteen ja palveluihin, mutta samalla meillä on poikkeukselliset mahdollisuudet, jotka liittyvät ennen kaikkea puhtaaseen teknologiaan ja vihreään siirtymään. Jos pelaamme korttimme viisaasti, meille käy paljon paremmin kuin miltä nyt näyttää.

Lindtmanin optimisimi oli paljon pahemmin koetuksella vuonna 2011, kun hän ensikerran tuli valituksi eduskuntaan.

– Silloin Suomeen oli iskenyt finanssikriisi ja samassa sumussa iski valtava teollinen rakennemuutos. Tilanne vaikutti toivottomammalta.

Lindtman puhuu laajasti siitä, kuinka Suomen on pysyttävä kestävän kehityksen kärkimaana jatkossakin. Planeetta pitää jättää tuleville sukupolville niin hyvässä kunnossa kuin suinkin mahdollista. On tartuttava määrätietoisesti vihreät siirtymän tuomiin teollisiin ja muihin kaupallisiin mahdollisuuksiin. On pidettävä luonnon monimuotoisuudesta huolta.

Lindtman sanoo, ettei ole olemassa yhtä tiettyä hetkeä, jolloin hän olisi kokenut ”vihreän herätyksen”.

– Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat olleet minun ikäluokalleni läsnä ja tärkeitä aina.

Lindtman sanoo havahtuneensa jo 2010-luvun alkuvuosina puolueen varapuheenjohtajana kiertäessään, että yrityksissä kautta Suomen puhuttiin puhtaista teknologioista ja ympäristöllisesti kestävämmästä toiminnasta.

– Siitä puhuttiin tavalla, jota ei vielä silloin politiikassa juuri kuultu. Se oli itselleni iso havahtuminen: tuonne maailma on menossa ja meidän on oltava siinä kärjessä, jos haluamme pärjätä.

Yhtä laajasti hän puhuu työlinjasta. Siitä, kuinka hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää vain, jos kaikki kynnelle kykenevät saadaan töihin ja väestön ikääntymiseen vastataan myöntämällä se tosiasia, että Suomeen tarvitaan yhä kasvavassa määrin enemmän muualta tulevia ihmisiä.

Lindtmanin mukaan hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa ilman työttömiin kohdistuvia ”keppitoimia”, kuten ansiosidonnaisen porrastamista tai leikkaamista tai toisaalta ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta luopumatta.

Kannustinloukkuja on purettava esimerkiksi päivähoitomaksujen alentamista jatkamalla, pieni- ja keskituloisten verotusta keventämällä ja esimerkiksi ulosottovelallisen suojaosuutta korottamalla. Hän olisi myös valmis korottamaan pysyvästi opintotuen saajien tulorajoja.

– En usko, että työttömiä kepittämällä työllisyyttä saadaan parannettua, hän tiivistää.

Kannustinloukkujen purkamisen ohella Lindtmanin mukaan koulutukseen ja osaamiseen panostamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä kaikin mahdollisin keinoin on jatkettava. Ikääntyvässä Suomessa on pidettävä huolta siitä, että jokainen työikäinen on myös työkykyinen, hän sanoo.

Lindtman kehottaa suomalaisia yrityksiä lyömään hynttyitä yhteen, jotta kansainvälinen rekrytointi saisi lisää vauhtia.

Vaikka kaikki Suomessa asuvat työikäiset olisivat työkykyisiä, ei se yksin riitä. Vaikka työllisyys on ennätyslukemissa, liki kaikilla aloilla ja kaikilla alueilla on työvoimapulaa.

– Valtion tehtävä on varmistaa, että prosessit ovat jouhevia. Tässä on jo otettu isoja askelia, mutta sitä pitää jatkaa.

Lindtmanin mukaan nyt Säätytalossa neuvotteleva puolueiden joukko ei saa lähettää maahanmuuttoa torjuvaa viestiä.

– Niin kuin nyt jotkut tuntuvat haluavan lähettää, Lindtman sanoo ja jättää perussuomalaiset mainitsematta.