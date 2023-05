Kunniatohtoriksi New Yorkissa vihitty Sanna Marin paljasti, mitä häneltä aina kysytään – nämä neuvot hän antoi valmistuville opiskelijoille

Sanna Marin sanoi huomanneensa, että yksi merkittävimmistä ihmisiä pidättelevistä asioista on pelko.

Väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd) vihittiin keskiviikkona New Yorkin yliopiston kunniatohtoriksi. Hän piti Yankee-stadionilla puheen New Yorkin yliopistosta valmistuville opiskelijoille ja yhteensä 30­000 ihmiselle – katsomatta lainkaan papereita.

Puheessaan Marin kertoi, mitä häneltä on kysytty toistuvasti siitä lähtien, kun hänet valittiin maailman nuorimmaksi pääministeriksi 34-vuotiaana vuonna 2019.

– Ensimmäinen kysymys on: Oletko aina halunnut pääministeriksi? Toinen kysymys: Miten teit sen?

Marinin vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että nuorena hän ei suunnitellut ryhtyvänsä poliitikoksi tai pääministeriksi. Vastaus toiseen kysymykseen on, että niin lopulta kävi, koska hän halusi muuttaa asioita ja maailmaa.

– Tajusin, että se oli myös minun vastuullani, ei kenenkään muun.

Sanna Marinin ansioiksi luettiin nouseminen pääministeriksi nuorimpana henkilönä maailmassa, toimiminen Suomen pitkäaikaisimpana naispääministerinä, koronapandemian aikainen johtajuus, Suomen Nato-jäsenyyden edistäminen sekä Venäjän Ukrainassa käymän sodan vankkumaton vastustaminen.

Marin antoi valmistuville kolme neuvoa muutoksesta.

– Neuvo numero yksi: sinulla on oikeus haluta asioita ja haluta asioiden muuttuvan.

– Vinkki numero kaksi: haluaminen ei riitä. Jos haluat muuttaa asioita, sinun täytyy ottaa ohjat.

– Ja neuvo numero kolme: sinun on lakattava pelkäämästä.

Marin kertoi, että hän alkoi suhtautua intohimoisesti politiikkaan parikymppisenä. Intohimo ei kohdistunut päätöksentekojärjestelmään eikä ajatukseen olla poliitikko.

– Aloin tuntea intohimoa sellaisia asioita kohtaan kuin ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen oikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Asioita, jotka näin ympärilläni ja joita halusin muuttaa.

Marin kertoi, että sateenkaariperheestä lähtöisin olevana hän halusi nähdä yhteiskunnan, jossa jokainen voi rakastaa ketä haluaa. Tässä vaiheessa hän sai kovat aplodit.

– Halusin, että tasa-arvoista avioliittoa koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin ja ihmisoikeudet taattaisiin kaikille sukupuolille. Halusin kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa ja halusin nähdä vanhempien, äitien ja isien, jakavan perhevapaansa tasaisemmin, jotta naiset voisivat tehdä uraa samalla tavalla kuin miehet.

Sanna Marin saapui Yankee-stadionille.

Näiden asioiden vuoksi hän liittyy puolueeseensa, Sdp:hen, ja asettui ehdolle vaaleissa.

– Muutosta ei voi tapahtua ilman tahtoa.

Marin otti esille myös huolestuttavan kehityksen maailmassa ja Ukrainan sodan.

– Kaiken tämän huolestuttavan kehityksen jäävuoren huippu on sodan ja raskaan valtapolitiikan paluu läntiselle sfäärille – Eurooppaan. Venäjä on rikkonut maailmansotien jälkeen yhdessä luomamme kansainvälisen järjestyksen sääntöjä hyökkäämällä julmasti ja laittomasti Ukrainaan – ja näin tehdessään se on kyseenalaistanut myös kaikki muut säännöt.

Marinin mielestä ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjunta ei kuitenkaan voi odottaa vakaampia aikoja.

Lopuksi hän valoi uskoa valmistuneisiin ja siihen, että he voivat saada aikaan muutoksen.

– Kun katson taaksepäin nuoruuttani ja uraani, huomaan, että itse asiassa yksi merkittävimmistä ihmisiä pidättelevistä asioista on pelko.

Marin totesi, että jos hän olisi odottanut muilta lupaa ottaa kantaa asioihin, hän odottaisi lupaa edelleen.

– Tästä syystä tämän päivän tärkein neuvoni ei ole itse asiassa neuvo vaan tehtävä: lopeta pelkääminen.