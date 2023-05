Ulkoministeriön pakotetiimin vetäjän Pia Sarivaaran mukaan Venäjä löytää jatkuvasti uusia tapoja kiertää pakotteita. Erikoinen tapaus paljastui Suomessa vuoden 2022 lopulla.

Euroopan unioni valmistelee parhaillaan 11. pakotepakettia, jossa Venäjälle asetetaan lisäpakotteita, tukitaan aiemmista pakotteista löytyneitä aukkoja ja puututaan pakotteiden kiertämiseen.

Pakotteiden kiertämisestä on uutisoitu laajasti jo aiemmin, mutta tästä huolimatta Venäjä löytää jatkuvasti uusia porsaanreikiä.

Pakotteita kiertävät jossain määrin Venäjän kansalaiset, mutta suurin ongelma liittyy yritysten kautta tapahtuvaan tavaraliikenteeseen. Tullin haaviin on jäänyt kaikenlaista tavaraa, myös teknologiaa, joka voisi hyödyttää Venäjää sotatoimissa.

Ulkoministeriön pakotetiimin tiiminvetäjä Pia Sarivaara sanoo IS:lle, että pakotteita kierretään jatkuvasti esimerkiksi Keski-Aasian ja Kaukasuksen kautta. Pääasiassa tuotteet kuitenkin menevät kohdemaahan laillisesti.

Tullitilastojen perusteella viennin kasvua on selvästi havaittu Keski-Aasian ja Kaukasuksen lisäksi Turkkiin ja jonkin verran Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin.

– Nousut vientimäärissä ovat joidenkin maiden kohdalla kohtalaisen merkittäviä. On kuitenkin vaikeaa sanoa, mikä siitä viennin kasvusta on kyseiseen maahan tapahtuvaa EU-maiden yritysten kasvavaa vientiä, Sarivaara sanoo.

Sarivaaran mukaan usein hälytysmerkkien pitäisi soida, kun jonkin tietyn tavararyhmän viennissä näkyy huomattavaa kasvua.

Yksittäisten Venäjän kansalaisten pakotteiden kiertämisestä syntyy vain pieni puro. Isompia ongelmia aiheuttavat yritykset.

Erikoinen esimerkki löytyi Pohjois-Suomesta viime vuoden loppupuolella, kun venäläiset tyhjensivät moottorikelkkavarastot.

– Pohjois-Suomessa, erityisesti Lapissa huomattiin viime vuoden loppupuolella, että moottorikelkkojen kysyntä räjähti venäläisten keskuudessa. Halusimme puuttua asiaan, koska tämän katsottiin tarkoittavan sitä, että vientipakotteista oli löytynyt aukko, Sarivaara sanoo.

Moottorikelkkoja tai niistä saatuja osia vietiin Venäjälle todennäköisesti sotakäyttöön.

Sarivaaran mukaan Norjassa havaittiin vastaava piikki mönkijöiden kysynnässä.

– Seuraavassa pakotepaketissa pakotteiden piiriin kuuluvat myös muun muassa moottorikelkat, mönkijät, pimeänäkölaitteet ja naamiointiverkot.

– Pakotteita kiertävät tahot ovat usein viranomaisia edellä ja löytävät uusia keinoja kiertää pakotteita.

Sarimaan mukaan aukkoja pakotteista löytyy siksi, että pakotteissa pyritään löytämään tärkeimmät kategoriat nimenomaan niistä tuotteista, jotka voisivat hyödyttää Venäjää. Listauksia tehdään tullinimikkeittäin, eikä Sarivaaran mukaan siksi voida ”kategorisesti lähteä listaamaan kaikkea”.

– On myös monia asioita, jotka voivat olla EU:n jäsenmaille herkkiä, eikä kaikkeen siksi löydetä jäsenmaiden keskuudessa konsensusta. Tällaisia ovat esimerkiksi ydinvoimaan liittyvät asiat. Kun huomataan, että joissakin tuotteissa vienti on kasvanut, asiaan puututaan seuraavassa pakotepaketissa, Sarivaara perustelee.

Moottorikelkkoja tai niistä saatuja osia vietiin Venäjälle sotakäyttöön. Kuvituskuva ei liity tapaukseen.

Pakotteiden kiertämisen merkittävyyttä on Sarivaaran mukaan vaikeaa arvioida.

– Mutta jos pakotteilla pyritään vaikuttamaan Venäjän valmiuksiin käydä sotaa, niin kyllähän silloin halutaan puuttua kaikenlaiseen pakotteiden kiertämiseen. Puuttumisella on myös pelotevaikutus.

Käytännön ongelmat pakotteiden porsaanrei’issä näkyvät rajamaissa, kuten Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, sekä Norjassa, joka ei ole EU-maa.

Sarimaan mukaan tavaraliikenne kulkee esimerkiksi Suomen läpi joko omana tai toisen jäsenmaan vientinä. Tähän liittyy kuitenkin haasteita.

– Tilannetta ei helpota se, että tullaus tai vienti voidaan rekisteröidä Suomeen, vaikka kyseessä olisi tuotteen toisesta jäsenmaasta vievä yritys. EU:n tullisäädökset mahdollistavat sen, että tuote rekisteröidään Suomeen meidän vientinämme. Se voi pakotteiden kiertämistapauksissa näyttää siltä, että kiertäminen tapahtuu suomalaisten yritysten kautta, Sarimaa tähdentää.

– Siten huomio kiinnittyy rajamaahan, kun huomion pitäisi olla siinä jäsenmaassa, jossa se varsinainen toimittajayritys sijaitsee.

Yritykset ovat Sarimaan mukaan pakotteiden toimeenpanon etulinjassa. Yrityksillä on suuri vastuu selvittää, mihin he vievät tuotteita, ketkä ovat niiden loppukäyttäjiä, sekä ketä omistavat yrityksen ja käyttävät siinä määräysvaltaa. Yritysten on myös pohdittava, onko varoitusmerkkejä siitä, että tuote ei todennäköisesti päädykään vaikka Kazakstaniin, vaan menee Venäjälle.

Tällä hetkellä EU-asiantuntijakokouksessa käsitellään nimenomaan pakotteiden kiertämistä ja pohditaan, millä tavalla yrityksiä ohjeistetaan konkreettisesti.

– Meillä on nyt Helsingissä käynnissä rajamaiden kokous, jossa puhutaan pakotteiden kiertämisestä rajamaiden kesken ja kuinka siihen voidaan tehokkaasti puuttua. Yritysten ohjeistusta tehdään parhaillaan ja siinä olemme jo pitkällä.