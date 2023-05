Lähde väittää kokoomuksen vesittävän neuvottelu­papereihin tehdyt muutokset.

Hallitusneuvotteluja vetävä kokoomus saa kritiikkiä neuvottelu­tyylistään.

Nimettömänä pysyttelevä hallitus­neuvottelu­lähde syyttää IS:lle kokoomusta "vedätysyrityksistä”.

– Kun pohjapaperia on muokattu päivän mittaan ja jostain on sovittu, niin seuraavana päivänä on tullut paperi, jossa asiat on palautettu entiselleen. On muiden tarkkaavaisuudesta kiinni, huomataanko nämä asiat ja jos ei huomata, asia jää papereihin, minkä jälkeen siitä ei ole sovittu yhdessä, lähde kuvailee.

Kokoomus johtaa hallitusneuvotteluissa kaikkia reformipöytiä, joita on yhteensä kahdeksan.

Lähde pitää ymmärrettävänä sitä, että alkuperäiset pohjapaperit on laadittu kokoomuksen tavoitteiden mukaisesti, mutta muutosten ”vesittäminen” johtaa hänen mukaansa siihen, että ”jäädään tappelemaan samoista asioista”.

– Asia on nostettu esille, mutta se ei tunnu asiaa muuttavan, mikä johtaa siihen tulkintaan, että kyse on heidän taktiikastaan.

Lähde puhuu myös ”tiedon pimittämisestä, kukko­poika­maisesta käytöksestä sekä jatkuvasta kiirehtimisestä”.

– Pitäisi saada jotakin valmiiksi tiettyyn päivämäärään mennessä, vaikka päivämääriä ei pysty kukaan asettamaan.

Kysyttäessä neuvotteluiden kriisiytymisen mahdollisuudesta lähde toteaa, ettei ”ei tällaista pelleilyä viitsi kauan katsoa”.

– Jonkun täytyy muuttua. Ehkä tämä on miellettävä yleisenä ilmapiiriin liittyvänä ongelmana, onhan päivänselvää, ettei se rakenna luottamusta.

Toisen lähteen mukaan tyytymättömyys kokoomusta kohtaan ei ole erityisen laajaa, vaan liittyy tiettyihin kokoomuslaisiin henkilöihin.

– Temppuihin osataan kyllä vastata, lähde sanoo.

IS:n tietojen mukaan toisissa neuvottelu­ryhmissä työ sujuu hyvin ja toisissa on ongelmia.

Vaikka neuvottelu­ryhmissä on paikoitellen koviakin jännitteitä kokoomuksen ja perus­suomalaisten välillä, ongelmat keskittyvät IS:n tietojen mukaan erityisesti perus­suomalaisten ja Rkp:n välille.

Kolmas lähde luonnehti aiemmin IS:lle neuvottelujen ilmapiiriä ”jännittyneeksi” ja ”heikoksi”. Hänen mukaansa ihmiset istuvat omissa porukoissaan eivätkä seurustele toisten ryhmien edustajien kanssa.

Hän arvioi, että vaikeus­kerroin neuvotteluissa kasvaa vielä, kun perussuomalaiset huomaavat, mistä kaikesta he joutuvat neuvotteluissa sopimaan.

Lähteen mielestä perus­suomalaisten politiikka perustuu ”someraivoon” ja kohtuuttomien odotusten luomiseen, minkä vuoksi asiantuntijoiden kuuleminen tuntuu heistä ahdistavalta.

– Oma politiikka on irti realiteeteista. Kun rajoitteet tulevat ilmi, nähdään purkautumisia, lähde analysoi IS:lle.

Hallitusneuvotteluja käydään Säätytalolla kolmatta viikkoa. Hallitusohjelmasta ovat neuvottelemassa kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.