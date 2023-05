Kommentti: Presidentti­kisa on jämähtänyt paikoilleen, mutta Paavo Väyrynen tunkee taas mukaan – Olli Rehnin kiusaksi

Presidenttikisa junnaa paikallaan ja ehdokasasettelu on levällään. Sen sijaan keskustassa Paavo Väyrynen tunkee taas mukaan vaikka saranapuolelta – epäilemättä vain Olli Rehnin kiusaksi, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kirjoittaa.

Yle julkisti aamulla presidenttigallupinsa.

Ei uutta.

Ei kerta kaikkiaan mitään uutta!

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) johtaa (28 %), Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) on kakkonen (15 %) ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on kolmosena (13 %).

Perässä seuraa litania nimiä, jotka ovat tuttuja lukemattomista aikaisemmista kyselyistä ja joiden kannatus on minimaalista.

Mainittakoon perussuomalaisten Jussi Halla-aho (6 %), kokoomuksen Alexander Stubb (5 %) ja Sdp:n Sanna Marin (5 %).

Marin on tosin kategorisesti kieltäytynyt ehdokkuudesta, joten Sdp:n vahvin nimi on kahden prosentin kannatuksella EU-komissaari Jutta Urpilainen (sd), joka on kertonut ilmoittavansa kantansa kesän mittaan, viimeistään syksyllä.

” Suomessa ei presidenttikisa ole koskaan nykyhistorian aikana alkanut tällaisessa pimeydessä.

Mika Aaltolan ehdokkuus on enemmän kuin epätodennäköistä: suuret puolueet eivät häntä kaipaa ja oman valitsijayhdistyksen tai kansaliikkeen perustaminen olisi työn ja tuskan takana.

Suomessa ei presidenttikisa ole koskaan nykyhistorian aikana alkanut tällaisessa pimeydessä. Pakka on levällään niin kokoomuksessa kuin Sdp:ssäkin.

Keskustassa Rehniä pidetään varmana, perussuomalaisissa laskettaneen Halla-ahon varaan.

Lue lisää: Kommentti: Presidentin­vaaleihin ollaan menossa historiallisessa sumussa – onko ykkös­nimi vielä piilossa vai onko tie kullattu Haavistolle?

Ehdokkaat pitäisi nimetä syyskuun ylimääräisissä puoluekokouksissa. Jos ehdokkaita ilmaantuu enemmän kuin yksi, sitä ennen pitäisi ehtiä järjestää vielä jäsenvaalit.

Vaalien ensimmäinen kierros käydään 28. tammikuuta.

Toistaiseksi ainoa nimetty ehdokas on yhä Liike Nytin Hjallis Harkimo, joka saa Ylen kyselyssä huikean prosentin ( 1 %) kannatuksen.

” Sivusta on mielenkiintoista seurata, miten 76-vuotias Väyrynen yrittää jälleen sotkea puolueensa keskustan kuviot.

Onneksi on yksi virkeä poikkeus ja yksi innokas ehdokas, nimittäin Keminmaan lahja Suomen presidentinvaaleihin ilman palautusoikeutta eli Paavo Väyrynen (kesk).

Sivusta on mielenkiintoista seurata, miten 76-vuotias Väyrynen yrittää jälleen sotkea puolueensa keskustan kuviot.

Väyrynen on tulossa taas tohinalla kisaan mukaan – vaikka saranapuolelta.

Väyrystä eivät estä edes keskustan tuoreet sääntömuutokset. Niillä oli tarkoitus torpata Väyrysen ehdokkuus, koska Olli Rehn ei halua jäsenvaalia – ei suin surminkaan ainakaan Väyrysen kanssa.

Keskustan puoluetoimisto tosin kiistää, että muutokset olisi tehty Väyrysen ehdokkuuden estämiseksi. Ehdokasasettelun säännöt kaipasivat muutenkin päivitystä, esimerkiksi EU-vaalien ehdokasasetteluun verrattuna. Jäsenvaali ei ole pakollinen.

Huhtikuun puoluevaltuustossa keskusta muutti siis sääntöjään siten, että kisaan ja jäsenvaaliin pääsee mukaan vain, jos ehdokkuuden takana on kolme keskustapiiriä tai kaksikymmentä paikallisosastoa.

Aikaisemmin ehto oli yhden piirin tai kymmenen yhdistyksen tuki.

– On siis varmaa, että esivaali tulee. Jos Olli Rehn haluaa ehdokkaaksi, hänen on oltava siinä mukana, Väyrynen kirjoittaa blogissaan.

Maanantaina Väyrynen kirjoitti blogin, jossa hän haaveili jopa kolmen piiri tuesta eli johtamansa ruotsinkielisen piirin, Peräpohjolan ja Lapin. Kolmea piiriä Väyrynen ei taakseen saa, mutta paikallisyhdistyksiä kyllä löytyy riittävästi.

Miten ihmeessä?

Kyse on siitä, että keskustassa on tuhansia kuolleita ja uinuvia paikallisosastoja, jotka voidaan tarvittaessa herättää henkiin ja Väyrysen ehdokkuuden taakse.

Hyvä neuvonantaja Väyryselle on tarvittaessa ex-puoluesihteeri Jarmo Korhonen (kesk), joka tuntee keskustan kentän uinuvia paikallisyhdistyksiä myöten kuin omat taskunsa.

Väyrynenkin on varma, että osastoja löytyy riittävä määrä:

– Se on sen sijaan selvää, että ainakin 20 puolueosastoa ehdokkuuttani tukee. Aikaa päätöksiin on käytettävissä heinäkuun lopulle.

– On siis varmaa, että esivaali tulee. Jos Olli Rehn haluaa ehdokkaaksi, hänen on oltava siinä mukana, Väyrynen kirjoittaa blokissaan.

Kuolleiden ja uinuvien piirien henkiin herättäminen ei ole keskustassa uutta.

Tätä ”Lasarusmetodia” käytettiin jo 1980-luvun alussa kuuluisassa ”tohtorien taistelussa”, kun Ahti Karjalainen (kesk) ja Johannes Virolainen (kesk) mittelivät puolueen ehdokkuudesta. Kuopion puoluekokouksessa 1981 Virolainen löi Karjalaisen selvästi.

Olli Rehnin kannalta Väyrysen suunnitelmat kuulostavat kammottavilta.

Hän haluaa vältellä yhteisesiintymisiä Väyrysen kanssa taatusti viimeiseen saakka.

Rehn ja Väyrynen ovat tapelleet keskustassa aina – näkyvästi siitä lähtien, kun he olivat samaan aikaan Suomen ensimmäisiä EU-parlamentaarikkoja, jotka eduskunta nimesi 1995.

” Mutta kikkailullakin voi kiusaa tehdä, nimenomaan Rehnille, vaikkei Väyrynen toki pääse edes puolueensa ehdokkaaksi.

Nyt Väyrynen on mennyt linjassaan, Nato-vastaisuudessaan ja Venäjää ymmärtäessään niin pitkälle, ettei hän saa keskustan sisältä mitään tukea mistään.

Mutta kikkailullakin voi kiusaa tehdä, nimenomaan Rehnille, vaikkei Väyrynen toki pääse edes puolueensa ehdokkaaksi.

– Tässä on kyse siitä, että Väyrynen haluaa kaiketi sotkea Rehnin ehdokkuutta, tuskin hän niinkään keskustaa vastaan hyökkää, puolueen taustavaikuttaja vahvistaa.

Viime presidentinvaaleissa Väyrynen ei kelvannut keskustalle, joten hän keräsi itse 20 000 kannattajakorttia ja löi vaaleissa keskustan ehdokkaan Matti Vanhasen (kesk) prosentein 6,2 – 4,1.

Eräänlaisen taistelijanmaljan Väyrynen olisi ansainnut. Väyrynen on ollut jo neljissä presidentinvaaleissa ehdolla vuodesta 1988 lähtien.

Yrityksiä on enemmänkin. Väyrynen harkitsi ehdokkuutta vakavasti jo 1981, ja hän pyrki ehdokkaaksi myös vuonna 2000, mutta ei pärjännyt esivaalissa Esko Aholle (kesk).

Kuten sanottu, Väyrysen presidenttitie saattaa olla kuljettu, ellei hän kerää taas 20 000 kannattajakorttia.

Kannatuskin hiipuu. Eduskuntavaaleissa hän jäi rannalle 1 396 äänellä. Ikäänsä Väyrynen ei pidä esteenä, hän on sentään neljä vuotta nuorempi kuin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, joka hakee kaiken lisäksi jatkokautta.

Mutta Rehnin ehdokkuuden sotkeminen antaa voimaa Väyrysellekin.

Ministeri Seppo Kääriäinen esitti kolmisen vuotta sitten keskustalle esivaalia presidenttiehdokkaasta.

Tällaisesta tilanteesta Käärinenkään tuskin haaveili, sillä hänen listallaan oli muita kovia nimiä: Rehn, Esko Aho, Anneli Jäätteenmäki, Antti Kaikkonen, ehkä Kääriäinen itsekin ja myös Väyrynen. He olisivat esivaalissa voineet luoda pohjaa keskustan mahdolliselle kannatuksen nousulle.

Pelkkä Väyrynen-Rehn -kisa ei ollut Kääriäisen mielessä

Mutta viimeistään keskustan puoluekokouksen ehdokasäänestyksessä Väyrynen nousee esille.

Kannattaa muistaa, että Väyrynen on myös keskustan puoluehallituksen jäsen, vaikkei hän siellä juuri suutaan avaakaan.

Muuten on mielenkiintoista seurata, miten muut puolueet ja ehdokkaat kesän hiljaisuudessa asettavat pelimerkkinsä.

Aikaa ei ole paljon, vaan erittäin vähän.