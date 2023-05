Kun perussuomalaiset on kritisoinut vuosikausia ”kiilusilmäistä ilmastopolitiikkaa”, se ei voi istua hallituksessa, joka kopioi ilmastopoliittiset kirjauksensa edelliseltä hallitukselta, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Politiikassa yksittäisillä luvuilla voi olla huomattavan paljon symboliarvoa.

Nyt Säätytalolla käytävissä hallitusneuvotteluissa symbolisesti merkittäväksi luvuksi on nousemassa 2035.

Siihen mennessä Suomen tulisi olla hiilineutraali, hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) ilmoitti maanantaina.

– Ei peruuteta, Orpo vastasi, kun häneltä kysyttiin, ollaanko vuotta 2035 koskevasta tavoitteesta peruuttamassa.

– Kuitenkin niin, että arjen kustannukset eivät nouse, Orpo lisäsi.

IS:n tietojen mukaan perussuomalaiset seurasivat Orpon puheita ”haavi auki”.

Perussuomalaisille vuotta 2035 koskeva tavoite ei käy. Tavoite tulisi siirtää vuoteen 2050, puolueesta linjattiin jo ennen vaaleja.

– Vuosilukuihin kiinnittyminen on äärimmäisen typerää ilmastopolitiikkaa, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti tiistaiaamuna.

Purran mukaan Suomi on tehnyt jo ”valtavan paljon päästövähennyksiä”, eikä ”tämän maan kurittaminen ole mahdollista”.

Purra toisti aiemman viestinsä siitä, ettei hiilineutraaliustavoite tule toteutumaan.

– Ei siihen tulla pääsemään. Pelkästään jos katsomme meidän nieluihin liittyviä laskentojamme, niin ymmärrämme sen, Purra sanoi.

Orpolle kysymys numeerisesta ilmastotavoitteesta on ollut vaikea.

Syksyllä 2021 Orpo linjasi, ettei kokoomus lähde sellaiseen hallitukseen, joka ryhtyy peruuttamaan ilmastotoimissa.

Viime kesänä Orpo viestitti olevansa valmis joustamaan ilmastotoimissa energiakriisin vuoksi.

IS:n vaalikoneessa Orpo valitsi vaihtoehdon ei samaa eikä eri mieltä, kun vaalikoneessa esitettiin väite: ”Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.”

Nyt Orpo on palannut aiempaan kantaansa, jonka mukaan ilmastotavoitteesta ei tingitä.

Mahdollista on, että ilmastotavoitteesta ja ilmastopolitiikasta yleensä tulee hallitusneuvotteluiden riippakivi.

Perussuomalaisille vuotta 2035 koskeva hiilineutraaliustavoite on luultavasti vaikea niellä myös sen vuoksi, että se oli Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallituksen tärkein strateginen tavoite.

Kun perussuomalaiset on kritisoinut vuosikausia ”kiilusilmäistä ilmastopolitiikkaa”, se ei voi istua hallituksessa, joka kopioi ilmastopoliittiset kirjauksensa edelliseltä hallitukselta.

Kristillisdemokraatit tuskin hirttäytyy neuvotteluissa lukuun 2035.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi tiistaina, että puolue on sitoutunut Juha Sipilän (kesk) hallituskauden lopulla sovittuun linjaukseen, jonka mukaan 2040-luvulla saavutetaan tilanne, jossa ”kasvihuonekaasupäästöt ovat selvästi negatiiviset, eli poistamme nielujen avulla ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin tuotamme”.

Rkp:lle taas vuotta 2035 koskeva tavoite on tärkeä.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson veisteli, että suomalaisessa elinkeinoelämässä on monta typerää ihmistä, jos ilmastotavoite on typerä, kuten Purra väitti. Tällä Henriksson viittasi siihen, että tavoite on saanut tukea myös yritysmaailmasta.

Purra sanoi, että jos vuodesta 2035 halutaan pitää poliittisista arvovaltasyistä kiinni, ei sille mitään voi.

Tämän voi tulkita niin, että perussuomalaiset olisi valmis elämään tavoitteen kanssa, mutta eräs neuvottelija tähdensi, että tämä tulkinta on väärä.

Hallitusneuvotteluissa riittää muitakin kipukohtia, esimerkiksi maahanmuutto.

Purran mukaan perussuomalaiset menee vain sellaiseen hallitukseen, joka tekee leikkauksia maahanmuuttoon.

– Humanitaariseen maahanmuuttoon lukuisia lainsäädäntömuutoksia ja kirjauksia. Työperäiseen maahanmuuttoon ulkomaalaislain muuttamista ja selviä lainsäädännöllisiä muutoksia, Purra ilmoitti tiistaina.

Henriksson ja Essayah taas viestivät, että työperäinen maahanmuutto on Suomelle suorastaan välttämätöntä työvoiman turvaamiseksi. Myös kokoomus haluaa kiihdyttää työperäistä maahanmuuttoa.

Kolmas vaikea teema liittyy sosiaali- ja terveyspalveluihin: kysymys on siitä, miten menopaineita pystytään hillitsemään tilanteessa, jossa sote-kustannukset nousevat jopa kuudella miljardilla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana.

Orpo ja Purra puhuvat hallinnon tehostamisesta, mutta kustannuksia voi olla vaikea hillitä ilman ihmisten arkeen vaikuttavia toimia.

Etenkin Rkp tuskailee sote-säästöjen kanssa. IS:n tietojen mukaan sote-painissa on edistytty, mutta konkreettiset säästökohteet ovat yhä auki.

Kiistan aiheita riittää työmarkkinapuolellakin.

Perussuomalaiset on valmis porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta ei hyväksy työttömyysturvan leikkauksia. Myös paikallisen sopimisen lisääminen on vaikea teema perussuomalaisille.

Jotta hallitusneuvotteluiden tunnelma ei vaikuta liian tuskaiselta, aiotaan tällä viikolla todennäköisesti kertoa myös edistysaskeleista.

Talousraamista ja kuuden miljardin sopeutustavoitteesta on sentään päästy sopuun, mutta se ei paljon lohduta, kun piru piilee taloudessakin yksityiskohdissa.