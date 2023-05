Sanna Marin liikuttui kyyneliin uutuusdokumentin trailerissa – on näyttänyt tunteitaan harvemmin

HBO MAX -suoratoistopalvelu julkaisee kesäkuun alkupuolella yhtiön ensimmäisen suomalaisen dokumenttisarjan.

Viisi valittua-dokumentti käsittelee pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusviisikkoa. Dokumentin trailerissa Marin kertoo saamastaan ristiriitaisesta palautteesta.

– Jos olen töissä, niin mun pitäis olla perheen kanssa. Jos siivoan, niin se on väärin, koska pitäisi palkata siivooja. Jos käyn juoksemassa, niin se on väärin, koska minun pitäisi olla töissä, Marin luettelee trailerissa.

Lue lisää: Sanna Marinin mitta tuli täyteen – raju tilitys uutuus­dokumentissa

Trailerissa Marin myös liikuttuu kyyneliin puhuessaan Ukrainan sodasta.

Julkisuudessa Marin ei ole juuri tunteitaan näyttänyt.

Marin on kyynelehtinyt kahdesti IS:n viikonvaihdehaastatteluissa: korona-ajan helpotuttua toissa syksynä ja viime vuoden huhtikuussa puhuessaan, niin ikään Ukrainan sodasta.

– Sydäntä särkee. Mitä kaikkea kamalaa siellä tapahtuu. Lasten kohtalo, heikommassa asemassa olevien ihmisten kohtalo, ukrainalaisten ihmisten tilanne. Sodan kauheus, Marin liikuttui IS:n haastattelussa huhtikuussa 2022.

Marinin hallituskaudelle osui kaksi isoa kriisiä: koronakriisi ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Omista paineistaan pääministerinä Marin on ollut vähäsanainen.

– Olisin suonut, että kansakuntana olisimme selvinneet vähemmällä. Työ on ollut raskasta ja sitä on ollut paljon, mutta sen vuoksi me näissä tehtävissä olemme, että olemme valmiita työtä tekemään, Marin kuvaili kauttaan IS:n haastattelussa viime vuoden huhtikuussa.

Koronakriisin hengähdystauolla syyskuussa 2021 Marin kertoi IS:ssa, että aiemmin keväällä hän oli väsynyt, mutta kyse ei ollut burn-outista.

– Ei, ei ollut kyse mistään sellaisesta, mutta totta kai tämä on ollut raskasta aikaa. Ei kukaan meistä kestä jatkuvaa työntekoa ilman vapaata. Ihmiset tarvitsevat vapaata, vapaahetkiä ja myös muuta elämää kuin pelkän työnteon. Ei ole inhimillistä tehdä tauotta töitä.

Suuremman yleisön edessä Marin on näyttänyt tunteitaan ja kertonut paineistaan vain kerran. Viime elokuussa Lahden torilla, Sdp:n kesäkokouksen yleisötapahtumassa, kun pääministerin bilekohut kävivät kuumimmillaan.

– Tämä viikko ei ole ollut helppo elämässäni. Se on ollut oikeastaan aika vaikea. Haluan uskoa, että ihmiset katsovat ennemmin sitä mitä me teemme työssä kuin sitä mitä me teemme vapaa-ajalla. Minä olen ihminen, Marin totesi ääni väristen.

Pääministeri Sanna Marin kertoi viime kesän lopulla, että bilekohu ei ollut helppoa aikaa ja hän kaipasi synkkien päivien keskelle iloa, valoa ja hauskuutta.

– Myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Siihen liittyy kaikenlaista kuvamateriaalia ja videomateriaalia, jota en itse haluaisi nähdä. Mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Siitä huolimatta sitä meille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa, se on elämää, mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä, yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta, enkä jätä, Marin jatkoi elokuussa Lahden torilla.

Viisi valittua -dokumentti julkaistaan HBO:lla kesäkuun 9. päivä.