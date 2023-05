Säätytalon neuvottelijat saavat joka neuvottelupäivä aamupalan, kaksi lämmintä ateriaa ja vehnäiset iltapäiväkahvin kera.

Hallitusneuvotteluissa neuvottelijoille on järjestetty ruokailu perinteisestä noutopöydästä Säätytalossa. Lämmintä ruokaa saa lounasaikaan ja iltasella, aamulla aamiaista ja iltapäiväkahvien aikaan tarjolle tuodaan leivonnaisia.

Porvarihallituksen synty ei jää ainakaan ruokahuollosta kiinni.

Hallitusneuvottelijoille tarjotaan Säätytalossa aamusta iltaan palan painiketta, jotta neuvottelut sujuvat jouhevasti ilman liikoja keskeytyksiä. Syömään ehtii mukavasti neuvottelutauoilla, Säätytalosta ei tarvitse lähteä ulos etsimään ruokapaikkaa, ja tuskin nälkäkiukkukaan pääsee ketään yllättämään.

IS selvitti millä eväillä hallitus syntyy. IS sai Säätytalon seitsemän päivän ruokalistat.

Hallitusneuvottelijoille on varattu Säätytaloon aamusta iltaan ruokaa ja kahvia, jotta neuvotteluihin ei tulisi ylimääräisiä keskeytyksiä ja neuvottelijoilla riittää energiaa neuvotella.

Säätytalossa neuvottelijoille on tarjolla kahvia kaiken aikaa aulatiloissa – ja kahvia kyllä kuluu: noin 150 litraa päivässä. Hallitusneuvotteluissa on mukana parisataa neuvottelijaa.

Hallitusneuvottelujen eri ryhmät aloittavat neuvottelunsa useimmiten kello 9. Säätytalon ovet aukeavat tuntia aiemmin, ja iso osa neuvottelijoista tulee paikalle hyvissä ajoin. Mikä on tullessa, kun Säätytalolla on aamiainen tarjolla.

Neljänä aamuna seitsemästä tarjolla on ollut puuroa, ja muutakin kuin kaurapuuroa. Joka aamu on myös sämpylöitä, reissumiehiä, karjalanpiirakoita tai bageleita erilaisilla täytteillä: kinkkua, juustoa, saviporoa, kalkkunaa, hummusta, maksamakaraa.

Viime viikon maanantaiaamuna neuvottelijoita hemmoteltiin amerikkalaisilla pannukakuilla, jos niistä tykkää.

Viikko sitten maanantaina hallitusneuvottelijoille tarjottiin aamiaisella amerikkalaisia pannukakkuja – marjojen, paahdettujen pähkinöiden ja vaahterasiirapin kera.

Neuvottelijoille tarjotaan Säätytalossa kaksi lämmintä ateriaa päivässä: lounas ja päivällinen.

Tarjolla on normaalia kotiruokaa, työpaikkaruokaloista tutuista linjastoista salaatteineen ja leipineen. Ja tietenkin aina kasvisvaihtoehto sekä liha/kalaruoka. Ruokajuomana tarjoillaan jäävettä ja kivennäisvettä.

Päivällisellä kasvisruokana on noutopöytään linjastolta on löytynyt esimerkiksi herkkusieniä ja tofua currykastikkeella, härkismakaronilaatikkoa tai juurespyttipannua nyhtökauralla. Sekasyöjille tarjolla on lounasaikaan ollut muun muassa spagetti bolognesea, lihapullia, Burgundin pataa ja riistakäristystä.

Säätytalossa hallitusneuvottelijoille on tarjolla joka päivä kotiruokaa linjastosta, muun muassa lihapullia on jo ruokalistalla ollut.

Ensimmäisen viikon torstaina ei ollut eduskunnan ruokalistan tapaan ollut tarjolla hernekeittoa ja pannukakkua, mutta mokkapalat sentään tarjottiin jälkiruuaksi.

Illemmalla katettava päivällinen on samankaltainen kuin lounas. Kaksi lämminruokavaihtoehtoa ja muutamaa eri salaattia.

Kasvisvaihtoehtona iltaruuaksi noutopöytään on katettu muassa punajuuri-vuohenjuustolasagnea, pinaattilettuja ja raastepihvejä raejuustoöran kanssa, sekä toisena vaihtoehtona esimerkiksi yrttikuorrutettua kasleria, haudutettua turskaa piparjuurikastikkeessa ja karjalanpaistia.

Joka päivä iltapäiväkahvien aikaan neuvottelijoiden saataville kärrätään makeita kahvileipiä. Jos on pullan ja leivonnaisten perään, ei ole järin valittamista. Pöytään on katettu voisilmäpullia, korvapuusteja, tuorejuustokakkua tai toscapiirakkaa.

Viime viikon perjantaina, euroviisujen aattona Säätytalon ruokavastaavat olivat hereillä, ja iltapäiväkahveilla ilahduttivat Käärijä-leivokset, joista muutamat neuvottelijat kertoivat Twitterissä.

Jos noutopöydissä ja aulatiloissa ei ole tarjolla aamiaista, lämmintä ruokaa tai leivonnaisia, tyhjin vatsoin ei Säätytalossa tarvitse olla. Neuvottelijoille on kahvin lisäksi koko päivän tarjolla hedelmiä ja marjoja, ja vaihtelevasti myös esimerkiksi smoothieta, energiapatukoita ja minipasteijoita.

Kuten IS viime viikolla kertoi, hallitusneuvottelijoilta vietiin pois jääkaapit, joista löytyi jääkylmiä virvoitusjuomia. Eli limut pitää tuoda itse, jos niitä haluaa neuvotteluissa juoda.

Karkkia valtio ei tarjoa neuvottelijoille lainkaan. Antti Rinteen (sd) vetämissä hallitusneuvotteluissa neljä vuotta sitten makeislasku oli noin kolme tonnia.

