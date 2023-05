Entisen ulkoministerin ja perussuomalaisten ex-puheenjohtajan Timo Soinin mukaan keskustan on tunnustettava tietyt faktat. Hän toteaa, että ensin on vakavasti pohdittava, ”kannattaako kepua pelastaa?”

– Kannattaako kepua pelastaa? Tämä on vakava kysymys, Timo Soini pohtii.

Entinen ulkoministeri ja perussuomalaisten entinen puheenjohtaja-perustaja Timo Soini aiheuttaa ajoittain kohuja suorasukaisilla ulostuloillaan.

Päivänpolitiikasta poistunut Soini mahtaili viime lokakuussa, että hän nostaisi halutessaan keskustan kannatuksen 15 prosenttiin muutamassa kuukaudessa.

Tuolloin Soini vielä pohti, tekisikö hän paluun politiikkaan. Jos Soini olisi paluun tehnyt, olisi puolue hänen mukaansa ollut joko keskusta tai kristillisdemokraatit.

Soinin sanaili keskustan häpeävän juuriaan. Siksi puolue on hänen mielestään vaikeuksissa. Soinin mielestä keskustalaiset eivät vieläkään suostu ymmärtämään, ettei keskusta ole perimmäiseltä olemukseltaan liberaalipuolue.

IS kysyi Soinilta tuolloin, miten Soini nostaisi puolueen kannatuksen.

– Eihän sitä etukäteen kerrota, Soini vastasi.

Nyt Soini pohtii tuoreessa blogikirjoituksessaan keskustan tulevaisuutta.

Hänen mukaansa ensimmäiseksi kannattaa pohtia kysymystä siitä, ”kannattaako kepua pelastaa?”

– Tämä on vakava kysymys. Mikäli kepua tarvitaan, niin mihin sitä tarvitaan ja kuka tarvitsee, Soini pohtii.

Soinin tuomio on, että Suomi on menossa ”konkurssiin ja sukupuuttoon”. Hän väittää, että kansakunta on hukannut ”elävän maaseudun, sotien ja jälleenrakennussukupolvien opetukset ja kristinopin perusteet”.

– Tämä pitää tunnistaa ja tunnustaa. Tarvitaan vastaisku. Kysymys ei ole väristä tai sijainnista politiikan janalla, vaan vakaumuksesta, Soini pöyhkeilee.

Hänen mielestään taitavalle poliitikolle kannatuksen saaminen ei ole ylivoimaista.

– Keskusta oli 1950-luvulla tulvillaan poliittista lahjakkuutta: Urho Kekkonen, Ahti Karjalainen, Johannes Virolainen, Veikko Vennamo ja Vieno Johannes Sukselainen. Maalaisliitolla oli linja, jolla sai kannatusta. Sosialismi uhkasi, maalaisliitto pelasti, hän maalailee.

Soinin mukaan presidentinvaaleissa keskustan ehdokkaan on päästävä toiselle kierrokselle ja EU- vaaleissa on oltava kolmen kärjessä.

– Molemmat tavoitteet ovat mahdollisia, tehtävissä. Toteutettavissa. Linjan päälle. Toista tilaisuutta ei tule, Soini antaa tuomionsa.

Soini ei lopulta asettunut ehdolle kevään 2023 eduskuntavaaleissa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen paljasti IS:lle joulukuussa, että Soini oli käynyt hänen luonaan aamiaisella.

– Keskusta pyytää aina toimintaansa hyviä ihmisiä. Meillä oli yleispoliittinen keskustelu. Hän on vanhana smp:läisenä kiinnostunut maaseudun ja maatalouden tilanteesta, Kurvinen kertoi tuolloin.

Kurvisen mukaan he muistelivat vanhoja ja spekuloivat eri puolueiden kannatuslukuja.

Kurvisen mukaan Soini kertoi myös hänelle näkemyksiään siitä, miten keskustan kannatus käännettäisiin nousuun.

Kurvinen kuitenkin muistutti, että keskustassa on paljon erilaisia ihmisiä, eikä Soini voisi puolueessa sanella keskustan linjoja.