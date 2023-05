Kokoomuksessa lytätään Ohisalon ja Anderssonin sote-puheet: ”Näillä meriiteillä kannattaisi pitää mölyt mahassa”

Toimitusministeriön eräiden ministerien ja kokoomuksen välillä käydään sanaharkkaa. Li Andersson ja Maria Ohisalo ovat ilkkuneet Orpon puheille sotesta.

Toimitusministeristön ministerit Maria Ohisalo (vihr) ja Li Andersson (vas) ovat saaneet kokoomuksen riveissä porua aikaan.

Andersson ja Ohisalo julkaisivat tahoillaan Facebook-päivitykset, joissa he ruotivat hallituksen­muodostajan Petteri Orpon (kok) loppuviikon puheita.

– Petteri Orpo on kertonut Suomen medialle, että hänelle on tullut yllätyksenä se, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on noin miljardin rahoitusvaje. Ei tässä enää oikein tiedä pitääkö itkeä vai nauraa, Andersson kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Hän viittaa Orpon torstaisiin lausuntoihin. Tuolloin pitämässään tiedotustilaisuudessa Orpo sanoi, että soten tilanne on vasta nyt selvinnyt ”koko vaikeudessaan”.

Hänen mukaansa viime hallituksen tekemästä sote-mallista puuttuu toista miljardia euroa rahaa. Orpo sanaili, että tieto tuli hallitusneuvottelijoille yllätyksenä.

Andersson huomauttaa kirjoituksessaan, että Orpo on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen.

– Hän on puolueen puheenjohtajana osallistunut lukuisiin vaalitentteihin, missä muun muassa minä olen yrittänyt terävöittää hänelle sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole mitään ylimääräisiä miljardeja, mitä voi leikata pois. Meillä on päinvastoin tarve entuudestaan lisätä resursseja erityisesti ennaltaehkäisyyn ja peruspalveluihin, Andersson tylytti.

Ohisalo puolestaan ihmettelee, miten Orpolle tuli vasta nyt yllätyksenä, ettei sotesta voikaan leikata.

– Osoittaa, kuinka kokoomus ei ole kuunnellut tai halunnut kuulla sote-alan työntekijöiden, potilaiden ja jonoissa odottavien huolia, Ohisalo sanoi.

Säätytalolla on pidetty hiljaista linjaa, mutta nyt kokoomuksen varapuheenjohtaja Pia Kauma on avannut sanaisen arkkunsa Twitterissä.

Kauma syyttää, että ”vuosien 2019–2023 vasemmistohallitus tuhosi Suomen talouden vuosikausiksi tästä eteenpäin”.

Hän on jakanut asiaan liittyen IS:n uutisen.

– Vähintään kaksi tulevaa hallitusta joutuu korjaamaan näitä megaluokan virheitä, kuten sote-uudistuksen, joka ei paranna palveluita eikä ratkaise rahojen riittävyyttä, Kauma tylyttää takaisin.

– Näillä meriiteillä vasemmistoliiton tai vihreiden ministereiden kannattaisi nyt vain pitää mölyt mahassaan ja toivoa, että ongelmat saadaan edes jossain säällisessä ajassa korjattua ja suomalaisen hyvinvointi­yhteiskunnan tulevaisuus pelastettua, hän jatkaa.

Myös Orpo heitti perjantaina vastapalloa Sanna Marinin (sd) hallituksen suuntaan.

– Tämä on siis se haaste, joka meille tuli lisää täällä. Onhan ollut niin, että kollegat ovat jossakin kommentoineet, että paineet ovat tiedossa. Mutta minä voisin heiltä kysyä sen, että kun se kerran on ollut tiedossa ja nämä ihmiset ovat olleet hallituksessa neljä vuotta, niin miksi he ovat päästäneet tämän tähän tilanteeseen, Orpo hämmästeli.

Hän viittasi kritiikillään Marinin hallituksen toimiin esimerkiksi soten osalta.

Orpo pohti, miksi on tehty sote, josta ”puuttuu ne ratkaisut, jolla tätä kustannuskehitystä olisi saatu hillittyä”.

Orpo kritisoi myös sitä, että hänen mielestään hoitajapulaan ei ole aiemmin etsitty ratkaisuja, eikä puututtu jonojen kasvuun.

– Tämä on se asia, joka meillä on täällä edessä. Tämä tekee sote-työryhmän työn erittäin haastavaksi ja vaikeaksi, Orpo sanoi.

PERHE- JA PERUSPALVELUMINISTERI Krista Kiuru (sd) kertoi lauantaina IS:n haastattelussa pitävänsä hyvin erikoisena sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvua koskevat painelaskelmat ovat tulleet Orpolle yllätyksenä.

– Tämäkin asiakirja on peräisin jo maaliskuulta. Tämä oli syy sille, miksi lisäsimme tälle vuodelle lisätalous­arviossa 500 miljoonaa rahoitusta aikaisemman 1,3 miljardin päälle.

Kiurun mukaan menopaineet eivät johdu itsessään sote-uudistuksesta, vaan siitä, että ”palkat ovat syystäkin hyvinvointialueilla nousussa”.

– Olemme käyttäneet 15 vuotta yhteiskunnassa siihen, että saimme soten järjestäjärakenteen kuntoon. Se ei itsessään paranna ihmisten palveluita, minkä takia teimme sisältöremonttia. Tuntuu todella oudolta, että Petteri Orpo ei ymmärrä, että ihmiset eivät halua olla sotessa töissä, jos kaikista hallituskauden parannuksista mitoituksiin halutaan luopua.