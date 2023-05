Ohisalo ja Harjanne huolissaan Säätytalon neuvotteluista: ”Todella surullinen tapa tehdä politiikkaa”

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kertovat IS:n haastattelussa ajatuksiaan lähestyvistä presidentinvaaleista ja ilmaisevat huolensa Säätytalon neuvotteluista.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja eduskunta­ryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne toivovat, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on käytettävissä vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

He kommentoivat asiaa IS:n haastattelussa vihreiden lauantaisessa puoluevaltuuston kokouksessa.

– Olen pitkään toivonut sitä, että Pekka Haavisto olisi käytettävissä presidentinvaaleissa ja että hänestä tulisi Suomen seuraava presidentti. Me vielä odotamme, että hän lähtisi kilpaan, Ohisalo sanoo.

– Pekka ei ole sellainen ihminen, jota täytyy kukkapuskan kanssa houkutella mihinkään. Hän on politiikassa asioiden takia. Pekka on kiistatta pätevin ulkopolitiikan osaaja tässä maassa, myös Suomen kansanedustajista ja istuvista ministereistä. Toivon hänestä seuraavaa presidenttiä ja teen itse töitä sen eteen, jotta tämä toteutuisi, Ohisalo lisää.

Hänen mukaansa asiasta ei ole tällä hetkellä enempää informoitavaa.

Harjanne on Ohisalon kanssa asiasta samaa mieltä.

– Jos miettii tasavallan presidentin tehtäviä ja sitä koko presidentin roolia, niin on vaikeaa kuvitella Pekka Haavistoa kovempaa kandidaattia, joka tuossa tehtävässä onnistuisi, Harjanne sanoo.

Maria Ohisalo painottaa, että hallituksenmuodostajalla Orpolla on äärimmäisen vaikea tehtävä.

Puolueena vihreät on jäämässä näillä näkymin oppositioon, kun tuleva hallitus saadaan muodostettua.

Ohisalo ja Harjanne kertovat olevansa huolissaan siitä, millaista politiikkaa tuleva hallitus tekee, jos kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Rkp muodostavat yhdessä hallituksen.

Ohisalo kirjoitti aiemmin tällä viikolla Hufvudstadsbladetissa julkaistussa avoimessa kirjeessään, että Rkp sopii Petteri Orpon (kok) ”oikeistokonservatiivi­hallitukseen” huonommin kuin kokoomus, perussuomalaiset tai kristillisdemokraatit.

Hän kertoo saaneensa kirjoituksesta paljon palautetta.

– Ihmiset ovat selvästi pohtineet tätä asiaa: mitä tapahtuu avoimen Suomen puolustamiselle ja politiikalle, Ohisalo pohtii.

Hän nostaa esiin työvoimapulan, EU-politiikan, talouden ja ilmasto- ja ympäristökysymykset.

– Nämä ovat asioita, joissa hallituksella aika paljon tehtävää, jotta linja niissä säilyy niin, että se kannattelisi myös kansantaloutta. Nämä ovat miljardiluokan kysymyksiä.

– Olisin mielelläni nähnyt vihreät Säätytalolla, mutta nyt ei käy kateeksi, Atte Harjanne sanoo.

Harjanne on myös huolissaan tietyistä tulevan hallituksen poliitikoista.

– Siellä on ihmisiä, jotka ovat tulleet valituksi ja ajaneet hyvin konservatiivista, populistista linjaa ja retoriikkaa. Oletan, että jotta he ovat tässä hallituksessa mukana, heidän kädenjälkensä täytyy näkyä. Nuo toimet voivat olla yksittäisiä ja symbolisia, mutta niillä voi olla hirveitä vaikutuksia yksittäisten ihmisten elämään, Harjanne sanoo.

– Se on todella surullinen tapa tehdä politiikka. Onhan nähty, että on aika lyhyellä sytytyslangalla porukkaa kommentoimassa. Olisin mielelläni nähnyt vihreät säätytalolla, mutta nyt ei käy kateeksi, hän jatkaa.

Ohisalo painottaa, että hallituksen­muodostajalla Orpolla on äärimmäisen vaikea tehtävä. Hän haluaa toivottaa viisautta Säätytalolle, sillä neuvottelut eivät ole helppoja kenellekään.

Harjanne ja Ohisalo eivät halua ottaa kantaa siihen, ovatko he pettyneitä, että Anna-Maja Henriksson lähti viemään Rkp:n Säätytalon neuvotteluihin.

– Ei se ollut yllätys. Tämä on vaalituloksen kannalta ennalta-arvattava kokoonpano hallitusneuvotteluille. Pidän yhteyksiä Rkp:n kanssa ja meillä on hyvä keskusteluyhteys. Olemme sanoneet, että jos meistä on apua, olemme käytettävissä. Itse tietenkin toivon, että Rkp miettii vielä uudemman kerran osallistumistaan, Ohisalo toteaa.

– Kyllä tämä muistuttaa myös siitä, että Rkp:lläkin on kahdet kasvot. Selvästi urbaanimmat ja liberaalimmat, sekä sitten se konservatiivisempi puoli. Tämä nähtiin myös viime hallituskaudella, Harjanne lisää.

Maria Ohisalo istui Saara Hyrkön vieressä vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina.

Puheenjohtajan vaihtaminen on pian edessä vihreillä. Paikasta kisaavat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta.

Ohisalo ja Harjanne pitävät selvänä, että puolue saa hyvän puheenjohtajan riippumatta siitä, kumpi puheenjohtajaksi valitaan.

Ohisalo muistuttaa, että jokainen vihreiden jäsen saa äänestää puheenjohtajaa, myös tänä viikonloppuna puolueeseen liittyvät. Hän ei itse aio kertoa, ketä aikoo äänestää, sillä hän ei halua vaikuttaa jäsenten päätökseen.

Myöskään ehdokkaiden vähäisyys ei Ohisaloa ja Harjannetta häiritse.

– Meillä on kisa, jossa on aidosti kovat ehdokkaat. Me tarvitsemme vain yhden puheenjohtajan, Ohisalo sanoo.

– Virran ja Hyrkön kesken on kiinnostavia painotuseroja. Odotan innolla keskusteluja ja itsekin tässä seuraan ja katson, mitä puolue päättää, Harjanne sanoo.