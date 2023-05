Main ContentPlaceholder

Professori tylyttää itärajan aitaa: Täysi vitsi ja ”muistuttaa leikki­puiston aitaa”

Itärajalle on pystytetty pilottiaita, jonka ulkonäkö on tuottanut pettymyksen monelle. Professori Jussi P. Laineen mielestä kyseessä on kustannustehoton ratkaisu.

– Kun päätös aidasta viime syksynä tuli, niin jo silloin ilmoitin, että suurin hyötyjä tässä on lopulta urakoitsija. Kyllähän tässä joku vetää kovat summat taskuunsa, professori Jussi P. Laine sanoo.

Rajavartiolaitos julkaisi eilen kuvia itärajan esteaidan pilotista. – Valmistuttuaan itärajan esteaita paljastaa ja hidastaa luvattomia rajanylittäjiä, ohjaa näiden liikettä, ja estää välittömän läpäisyn. Laajamittaisen laittoman maahantulon tilanteessa aita on välttämätön. Myös perustilanteessa se auttaa työtämme, Rajavartiolaitos kirjoittaa Twitterissä kuvan kera. Kuva aiheutti hämmennystä Twitterissä, sillä se poikkeaa paljon niistä havainnekuvista, joita Rajavartiolaitos jakoi julkisuuteen viime syksynä. Aitaa on muun muassa kuvailtu ”heppoiseksi päiväkotiaidaksi” ja ”puutarha-aidaksi”. Rajavartiolaitoksen mukaan ”keskeneräisen pilottiaidan päälle tulee piikkilankaeste”. Rajavartiolaitos haluaa rakentaa 1 300 kilometrin itärajalle aitaa noin 200 kilometrin verran. Aidan valmistuminen kestää 3–4 vuotta. Hankkeen hinnaksi on arvioitu noin 380 miljoonaa euroa. Lue lisää: Raja­vartio­laitos julkaisi kuvan itärajan uudesta aidasta – kansa tyrmäsi somessa: ”Koira­puistossa samanlainen” – Kyhäelmä muistuttaa leikkipuiston aitaa. Eipä tuo kovin ihmeellinen ole, professori Jussi P. Laine sanoo. Itä-Suomen yliopiston professori Jussi P. Laine sanoo IS:lle, että aita ei ole järkevä hanke. Laine toimii kansainvälisen yhteiskuntatieteitä edustavan järjestön Western Social Science Associationin (WSSA) puheenjohtajana ja kansainvälisen maantieteellisen yhdistyksen poliittisen maantieteen komission johtoryhmässä. Laine kertoo käyneensä pari viikkoa sitten itärajalla tutustumassa aidan pilottiin. Hänen mukaansa aidasta käytiin hyvä juttutuokio Rajavartiolaitoksen kanssa. – Kyllähän tuo aidan pilotti näytti silloin ja näyttää täydeltä vitsiltä. Pilotti näyttää heppoiselta varsinkin, jos vertaa niihin havainnekuviin ja piirroksiin, joita Rajavartiolaitos jakoi aiemmin syksyllä julkisuuteen, Laine kritisoi. – Kyhäelmä muistuttaa leikkipuiston aitaa. Eipä tuo kovin ihmeellinen ole, hän sanoo huvittuneena. Professori ihmettelee, miksi aitahanke tarvitsee 380 miljoonaa euroa tukea. Hänen mukaansa suurin kuluerä liittyy varsinaisten aidan viereen tuleviin teihin ja muihin perustöihin. Jo aiemmin on kerrottu, että aidan ei ole ollut missään vaiheessa estää esimerkiksi mahdollisessa sotatilanteessa sotakoneita. Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoi syksyllä, että aidasta olisi apua erityisesti hybridioperaatioissa, joissa Suomea yritettäisiin painostaa laajamittaisella maahantulolla. Lisäksi Mikkonen sanoi, että aita helpottaisi Rajavartiolaitoksen mukaan rajavalvontaa. Lue lisää: Sisäministeri: Tätä uhkaa vastaan itä­rajan aita rakennetaan – ”Paluuta normaaliin ei ole” Rajavartiolaitoksen jakama havainnekuva itärajan aidasta. Itärajan aidan pilotti. Aidan päällä on tarkoitus kiertää piikkilanka. Laine on arvostellut aitaprojektia jo aiemmin, sillä hänen mielestään se on kustannustehoton ratkaisu. Hän kertoo, että Rajavartiolaitos piti myös hänelle ”perinpohjaisen esityksen aitaprojektista”. – Kyllä he silloinkin käyttivät järeämpää kuvastoa esittämään sitä, millainen aidasta tulisi. Luulen, että olemme kaikki nähneet ne Rajavartiolaitoksen havainnekuvat, Laine toteaa. Professori kertoo ymmärtävänsä, että aita on vielä kesken, mutta hän pohtii lopputuloksen ja hinnan välistä suhdetta. – Kun päätös aidasta viime syksynä tuli, niin jo silloin ilmoitin, että suurin hyötyjä tässä on lopulta urakoitsija. Kyllähän tässä joku vetää kovat summat taskuunsa. Hänen mukaansa aitaa ei ole rakennettu järkevin perustein, sillä ennen Ukrainan sotaa vain harvat poliitikot pitivät aitahanketta järkevänä projektina. Laine huomauttaa, että aitakeskustelu alkoi, kun Valko-Venäjä ryhtyi työntämään kolmansien maiden siirtolaisia Puolaan ja Liettuaan. – Aitakeskustelussa sekoittui lopulta kaksi asiaa. Kun päätös aidasta tehtiin, puhuttiin Venäjän pelosta. Ei enää siitä mahdollisuudesta, että siirtolaisia käytettäisiin hybridisodan välineenä, Laine ihmettelee. – Hanke lyötiin läpi pelon ilmapiirissä. Ymmärrän sen, että Rajavartiolaitos haluaa aidan. Jos olisin siellä töissä, minäkin haluaisin, sillä se helpottaisi työtäni. Lopulta aidalla, joka ei edes kata koko Suomen rajaa, ei pystytä estämään maahantulijoita. Se luo vain suppiloefektin, jossa ihmiset yrittävät ylittää rajan entistä hankalammista paikoista. Lue lisää: Professorilta ankaraa kritiikkiä Marinille itärajan aidasta: ”Hanke on järjetön” Itärajan aita on nyt pilottivaiheessa. Pelkän pilottiaidan rakentaminen maksaa kuusi miljoonaa euroa. Pituutta sillä on muutama kilometri. Professori pitäisi järkevänä, että pilotin valmistumisen jälkeen pidettäisiin pieni tauko ja tutkittaisiin aidan haitat ja hyödyt. – Tähän mennessä sitä ei ole tehty, on vain konsultoitu Rajavartiolaitosta. Kyseisestä aidasta ei ole minkäänlaista tutkimusta. Pitäisi pohtia, onko tämä todella se paras tapa toimia, jos aita halutaan tehdä. En näe, että 380 miljoonan euron investointi on kyseessä, kun tehdään leikkikenttäaitaa. Laine sanoo kokevansa, että tässä tuhlataan veronmaksajien rahoja. Hän toivoo tulevan hallituksen pohtivan asiaa uudemman kerran. – Hallituksen tehtävä on miettiä asiaa laajemmin ja punnita haittoja ja hyötyjä. Nyt näin ei ole tehty. Toivon, että uusi hallitus kutsuisi koolle myös muita asiantuntijoita, joilla on asiantuntemusta aiheesta.