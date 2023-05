Krista Kiuru mittasi ennen arvoaan työnteolla – Helmi-tytär muutti ajattelun

Sunnuntaina toista äitienpäiväänsä viettävä Kiuru sanoo, että sekä hänen läheisiltään että ”kollegoiden läheisiltä” on vaadittu hallituskauden aikana liikaa.

Päättyvä hallituskausi muistetaan kahdesta isosta kriisistä, koronapandemiasta ja Ukrainan sodasta.

Koronakriisin keskiössä ollut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) myöntää IS:n haastattelussa olleensa kovilla.

– Työ oli erittäin raskasta. Oli suorastaan päiviä, jotka olivat kamalia. Toivon, ettei sellaista hallituskautta enää tule, joka elettiin nyt. Meille osui niin monta kriisiä, että koko hallituksen työtä väritti jatkuva epävarmuus, mikä näkyi yleisessä ilmapiirissä.

Kiuru sanoo, että ”jatkuva syyttely, epävarmuuden lietsonta ja valtavat paineet johtavat usein siihen, että monien ihmisten perheetkin ovat tosi raskaan taakan alla”.

– Omilta läheisiltäni ja kollegoiden läheisiltä on vaadittu todella paljon, liikaa. Oma perheeni on joutunut kestämään paljon, jotta he ovat ylipäätään pystyneet minua tukemaan. Nämä ihmiset eivät ole koskaan sitoutuneet sellaisiin mandaatteihin, jotka meille poliitikkoina on annettu.

Kiuru kertoo tienneensä jo etukäteen, että sote-ministerin tehtävä on kuormittava.

– Sote-ministerille ei ole aikaisemminkaan tullut taputuksia tai ruusuja. Oli isoja rakenteellisia uudistuksia tehtävänä, paljon paineita palveluja parantamiseksi ja suhteellisen vähän rahaa. En olisi varmasti jaksanut tätä aikaa ilman lähipiiriäni.

Sunnuntaina Kiuru viettää toista äitienpäiväänsä. Helmi-tytär syntyi maaliskuussa 2022.

– Helmin syntymän jälkeen parasta on ollut huomata, kuinka upeaa on olla äiteeihminen. Hienointa on, kun saa olla pienelle ihmiselle parasta maailmassa. On ihana tulla kotiin, kun joku odottaa. Se tunne on tosi upea, kun pieni ihminen halaa ja puristaa kättä ja katsoo syvälle silmiin. Äiti-ihmisenä oleminen on tajunnanräjäyttävä kokemus.

Mitä äitiys on muuttanut?

– Olen tehnyt aika paljon elämässäni töitä ja taidan taipua weberiläiseen työetiikkaan: työnteossa onnistuminen on ollut tärkeää, olen ajatellut, että se mittaa tekemistäni ja arvoanikin yhteiskunnalle ja lähipiirille. Lapsen syntymän jälkeen monet asiat suhteutuvat. Ehkä en enää samalla tavalla jaksa murehtia yksittäisistä asioita ja kantaa kaikkea maailman taakkaa harteillani.

Kiuru kertoo pitävänsä hienona, että äitienpäivänä kysytään, mitä haluaisit, että juuri sinun päivänäsi tehdään.

Lapsen syntymä on tuonut myös uudenlaisia pelkoja ja huolenaiheita, Kiuru sanoo.

– Pelkään kaikkea, mitä lapselle voisi sattua. Samalla täytyy ajatella, että lapsen on saatava itse kokea ensimmäiset askeleensa. Meillä on nyt askellusta oikeaan suuntaan, ei vielä ihan käveleminen käy kuin tanssi, mutta vauhtia alkaa jo piisata, omilla askeleilla mennään jo monta metriä.