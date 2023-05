Ministerit ilkkuvat Petteri Orpon puheille: ”Pitääkö itkeä vai nauraa?”

Opetusministeri Li Andersson ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo naljailevat hallituksenmuodostaja Petteri Orpon puheille Säätytalolla. Ohisalo pohtii, ”mikä kaikki muu kokoomuksen leikkauslistoissa on valmisteltu heppoisin tiedoin?”

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) sanoi torstaiaamuna pitämässään tiedotustilaisuudessa, että soten tilanne on vasta nyt selvinnyt ”koko vaikeudessaan”.

Hänen mukaansa viime hallituksen tekemästä sotemallista puuttuu toista miljardia euroa rahaa. Orpo sanaili, että tieto tuli hallitusneuvottelijoille yllätyksenä.

Torstai-illan tiedotustilaisuudessa Orpo täsmensi sanojaan käyrien avulla.

– Se miljardi, mistä tässä nyt puhutaan ja tämä yllätys on se, että valtiovarainministeriökin arvioi, että todellinen rahantarve on korkeampi kuin rahoitusmallin mukainen. Tästä on kyse, Orpo tiivisti vastauksensa päätteeksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah puolestaan totesi, että häntä soten rahoitusvaje ei ole yllättänyt.

– Hyvinvointialueiden johtajat ovat koko ajan puhuneet siitä. Koko rahoitusmalli on lähtenyt kiikkulautamallista, hän totesi.

– Ei minulle ole mikään yllätys se – minä kuulemma olin tänään jo kerran yllättynyt – että talous menee huonoon suuntaan, Orpo lateli torstaina.

Toimitusministeristön opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilkkuvat Facebookissa Orpon puheille.

– Petteri Orpo on tänään kertonut Suomen medialle, että hänelle on tullut yllätyksenä se, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on noin miljardin rahoitusvaje. Ei tässä enää oikein tiedä pitääkö itkeä vai nauraa, Andersson kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Andersson huomauttaa, että Orpo on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen.

– Hän on puolueen puheenjohtajana osallistunut lukuisiin vaalitentteihin, missä muun muassa minä olen yrittänyt terävöittää hänelle sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole mitään ylimääräisiä miljardeja, mitä voi leikata pois. Meillä on päinvastoin tarve entuudestaan lisätä resursseja erityisesti ennaltaehkäisyyn ja peruspalveluihin, Andersson tylyttää.

Hänen mukaansa soten rahoitusvaje ei johdu uudistuksesta itsestään, vaan siitä, että ”kunnat jo vuosien ajan ovat budjetoineet soteen vähemmän kuin mitä palveluiden laadukas toteuttaminen vaatii.”

Andersson listaa päivityksessään lisää perusteita.

– Kaikki tämä on ollut kaikkien sote–asioiden kanssa tekemisissä olevien tiedossa koko ajan. Tämä on myös syy sille, että Marinin hallitus alkuvuodesta päätti 500 miljoonan euron lisärahoituksesta sotepalveluihin, hallituksen viimeisessä lisäbudjetissa.

Myös Ohisalo hämmästelee Orpon yllättymistä.

– Petteri Orpolle tuli tässä kohtaa yllätyksenä, että sotesta ei voikaan noin vain leikata, vaan sen rahoituksesta uupuu miljardi. Osoittaa, kuinka kokoomus ei ole kuunnellut tai halunnut kuulla sote-alan työntekijöiden, potilaiden ja jonoissa odottavien huolia, Ohisalo sivaltaa.

– Mietin mikä kaikki muu kokoomuksen leikkauslistoissa on valmisteltu heppoisin tiedoin?

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on yhtynyt kuoroon.

– Petteri Orpo kertoi toissa päivänä, että Suomen heikko talous- ja tuottavuuskasvu sekä julkisen talouden tila pääsi yllättämään. Nyt hän on yllättynyt soten rahoitustilanteesta, Mäkynen kirjoittaa.

– Hallituksenmuodostaja näyttää nukkuneen oppositiokauden. Tämä toki oli nähtävissä jo ennen vaaleja, hän jatkaa.

Torstaina Orpo puolestaan heitti vastapalloa myös Sanna Marinin (sd) hallituksen suuntaan.

– Tämä on siis se haaste, joka meille tuli lisää täällä. Onhan ollut niin, että kollegat ovat jossakin kommentoineet, että paineet ovat tiedossa. Mutta minä voisin heiltä kysyä sen, että kun se kerran on ollut tiedossa ja nämä ihmiset ovat olleet hallituksessa neljä vuotta, niin miksi he ovat päästäneet tämän tähän tilanteeseen, Orpo hämmästeli.

Hän viittasi kritiikillään Marinin hallituksen toimiin esimerkiksi soten osalta.

Orpo pohti, miksi on tehty sote, josta ”puuttuu ne ratkaisut, jolla tätä kustannuskehitystä olisi saatu hillittyä”.

Orpo kritisoi myös sitä, että hänen mielestään hoitajapulaan ei ole aiemmin etsitty ratkaisuja, eikä puututtu jonojen kasvuun.

– Tämä on se asia, joka meillä on täällä edessä. Tämä tekee sote-työryhmän työn erittäin haastavaksi ja vaikeaksi, Orpo sanoi.

RIikka Purra (ps), Petteri Orpo (kok), Anna-Maja Henriksson (rkp) ja Sari Essayah (kd) vakuuttelivat neuvottelutunnelman olevan parempi, kuin miltä mediassa näyttää.

Hallitusneuvotteluissa on meneillään vaihe, jossa päätetään, mihin lisätään rahaa ja mistä leikataan.

Neuvottelujen toinen viikko on juuri kääntymässä loppusuoralle.

Vaikeimpiin ratkaistaviin kokonaisuuksiin kuuluu muun muassa maahanmuutto.

Perjantaina Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson myönsi, että myös turhautumista aiheuttavia asioita on tullut vastaan. Hän toivoi, että jatkossa vältettäisiin vuotoja ja väitteitä, jotka eivät pidä lainkaan paikkaansa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puolestaan sanoi, että ei tunnista mediassa kuvattua huonoa tunnelmaa, vaikka erimielisyyksiäkin neuvotteluissa on.