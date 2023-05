Sdp:n puheenjohtajaksi pyrkivä Krista Kiuru haluaa jatkaa Sdp:ssä Rinteen–Marinin linjaa.

Sdp:ssä käynnistyi valtataistelu, kun pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti eduskuntavaalien jälkeen jättävänsä puheenjohtajan tehtävän.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, 40, teki siirtonsa parisen viikkoa Marinin ilmoituksen jälkeen ja ilmoitti hakevansa Marinin seuraajaksi syyskuun alussa pidettävässä puoluekokouksessa.

Vantaalainen Lindtman sai haastajan Porista, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, 48, ilmoitti vappuna lähtevänsä puheenjohtajakisaan mukaan.

Sdp:ssä on perinteisesti ollut erilaisia ryhmittymiä, mutta suositun Marinin puheenjohtajakaudella jännitteet on saatu pidettyä julkisuudelta piilossa.

Krista Kiuru, lähditkö ehdolle sen vuoksi, ettei toinen kuppikunta, josta käytettäköön nimitystä lindtmanilais-heinäluomalaiset, kaappaisi valtaa Sdp:ssä?

– En halua osallistua sen enempää kuppikuntakeskusteluihin. Sdp:ssä tarvitaan päinvastoin linjakeskustelua siitä, mihin olemme matkalla ja minkälaista Sdp:tä haluamme tulevaisuudessa viedä eteenpäin. Ensimmäistä kertaa toteutuu puoluekokouksessa päätetty aivan uusi toimintatapa eli neuvoa-antava äänestys puheenjohtajasta, Kiuru sanoo IS:n haastattelussa.

Kiuru määritteli Iltalehdelle olevansa poliittisesti ”Antin ja Sannan välissä”.

Sanna Marin tunnetaan hyvin vasemmistolaisena demarina. Pitääkö lausunto lukea niin, että sinä olet demariasteikolla keskitiellä ja Lindtman on oikealla?

– Varmasti minut mielletään vasemmistolaiseksi poliitikoksi, mutta sen luokittelun tai tekeminen tuskin tuo paljon lisäarvoa. Isoin keskustelu myös Sdp:ssä pitäisi käydä siitä, kuinka monta piirua otamme tulevaisuuden puoleen. Haluan jatkaa Rinteen-Marinin linjaa, olen ylpeä niistä asioista, joita olemme saaneet aikaiseksi. Meidän ei pidä nöyristellä eikä peruuttaa.

Kiuru sanoo lähtevänsä puheenjohtajavaaliin siksi, että ”me sosialidemokraatit tekisimme kaikkemme, jotta mahdollinen oikeistohallitus ei pääse leikkaamaan sotesta, koulutuksesta ja perusturvasta”.

– Haluan omalta osaltani varmistaa, että jäsenet pääsevät valitsemaan, millä linjalla ja ohjelmalla Sdp haastaa hallituksen, joka on oikeistolaisin sitten 30-luvun.

Antti Lindtmania pidetään Sdp:n puheenjohtajakisan selvänä ennakkosuosikkina.

Kiurun mukaan Sdp:n tulee pysyä ”vahvasti tontillaan”, eikä se saa ”lähteä persuilemaan”, siis muuttumaan enemmän perussuomalaisten kaltaiseksi.

– On pelättävissä, että kokoomus ja muut tulevat hallituspuolueet sekä oppositiossa erityisesti keskusta siirtyvät yhä enemmän oikealle ja lähtevät persuilemaan. On tärkeää pitää etäisyyttä porukkaan, joka on valmis tinkimään arvoistaan.

Kiurua pidetään hyvin voimakastahtoisena poliitikkona. Esimerkiksi koronakriisin aikana Kiurua syytettiin THL:n asiantuntijoiden paimentamisesta.

Onko tahtosi vaikuttaa niin voimakas, että se läikkyy välillä yli?

– Vahvuuteni on, että saan asioita tehtyä ja se vaatii äärettömän hyvää päätöksentekokykyä, neuvottelutaitoja ja määrätietoisuutta. Sen vuoksi Sdp on saanut asioita aikaan, koska emme ole luovuttaneet ja laittaneet hanskoja naulaan.

Onko maineesi kovana vääntäjänä etu vai haitta?

– Tälläkin hallituskaudella Sdp lunasti lupauksensa, olen tehnyt asioita hyvin ja oikein. Ihmisiä voi panetella monella tapaa, mutta tulos ratkaisee. Olen menestynyt sen vuoksi, että olen pystynyt löytämään teitä ja kinttupolkuja silloinkin, kun on ollut erityisen vaikeata.

Lindtman on korostanut yhteistyökykyään. Onko tämä piikki sinun suuntaasi?

– Tuskinpa. Antti on varmasti omassa roolissaan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ottanut siitä tunnistettavia piirteitä. Yhteistyökyvystäni kertoo varmasti eniten se, että olen tukenut Eero Heinäluomaa, Jutta Urpilaista, Antti Rinnettä ja Sanna Marinia. Olen toiminut Sdp-liikkeen ja sen enemmistön hyväksi kaikki nämä vuodet, oikeastaan kaikkina aikoina on tarvittu ja kysytty hyvin kiinnostaviin ja vaikeisiin paikkoihin. Näissä paikoissa on vaikea toimia ilman yhteistyökykyä.

Kiuru tuki myös Sdp:n edellistä puheenjohtajaa Antti Rinnettä, tosin vuoden kestäneen vaikean jakson jälkeen.

Onko se vaatinut poikkeuksellisen hyviä pelurin lahjoja, että olet onnistunut toimimaan kolmen edellisen Sdp:n puheenjohtajan luotettuna?

– Minulla on hyvin huonoja kokemuksia niiltä ajoilta, kun katsoimme aikoinaan satakuntalaista edunvalvontaa. Tullessani valituksi kansanedustajaksi vuonna 2007 päätin, että tulen aina tukemaan puolueen puheenjohtajaa ja pyrin rakentamaan mieluummin kuin kaatamaan. Oli kova paikka, kun puolue päätyi hyvin pienellä äänierolla siihen, että Urpilainen hävisi Rinteelle. Olin Rinteen varapuheenjohtaja ja tajusin jonkun ajan päästä, että minun täytyy kerätä itseni ja lähteä siitä, että puolueen etu on, että toimimme kaikki samaan suuntaan.

Kiuru on profiloitunut poliittisesti etenkin sote-asioissa. Talouskysymyksissä Kiuru ei ole ollut yhtä paljon esillä.

Kun Kiurulta kysyy, miksi Sdp:n on ollut niin vaikea löytää leikkauskohteita, Kiuru vastaa puhumalla taloudesta samalla nuotilla kuin Marin.

Kiuru kuuluu Sanna Marinin lähipiiriin. Kiuru on ainut Sdp:n ministeri, joka kutsuttiin Marinin pienen piirin häihin vajaat kolme vuotta sitten. Kiuru ei halua kommentoida Marinin avioeroa.

– Kun taloutta tasapainotetaan, pelkkä mekaaninen juustohöylä ei auta vaan tarvitaan isompia rakenteellisia uudistuksia. On sääli, että Säätytalolla hyvin oikeistolainen porukka pyrkii rakentamaan sellaista ohjelmaa, jossa lähtökohtana ovat pelkät kovat leikkaukset.

Sdp:n talouslinja perustuu 80 prosentin työllisyysasteelle. Konkreettiset työllisyystoimet ovat jääneet ilmaan. Perustuuko Sdp:n linja hartaisiin toiveisiin?

– Ei. Kaikkein suurimpiin hartaisiin toiveisiin näyttää perustuvan se, että Petteri Orpolta ei ole koskaan vaadittu selityksiä siitä, mistä hän leikkaisi sotessa. Eivät muidenkaan poliittisten ryhmien esitykset siitä, mitä pitäisi tehdä, ole kovin hedelmällisiä olleet.

Kyse oli Sdp:stä.

– Työn tuottavuuden kasvua on pakko edistää eli työpanosta on lisättävä ja työllisyysastetta on nostettava. On synnytettävä talouskasvua satsaamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen, koulutustason nostamiseen sekä siihen, että ihmiset pärjäävät niin terveyden kuin koulutuksensa vuoksi. Meillä on myös aika iso työvoimapula, eikä Suomi tule pärjäämään ilman maahanmuuttoa. Tarvitsemme myös vihreää kasvua sekä kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, jotta saamme uusia innovaatioita aikaan.

Tutkimus, koulutus, maahanmuutto ja vihreä kasvu ovat otsikkotason asioita. Eikö tämä jää hattaraksi?

– Väitän, että tuossa on paljon enemmän konkretiaa kuin esille tuoduissa leikkauksista. Olemme esittäneet työurien pidentämistä osatyökykyisten näkökulmasta, työllisyysasteen nostoa nuorten näkökulmasta – monenlaisia toimia, jotka kiihdyttäisivät talouskasvua. Nyt näyttää siltä, että (tuleva) hallitus haluaa tehdä pelkkiä suoria leikkauksia. Mitä enemmän leikataan, sitä enemmän tulee tilaa veronkevennyksille. Uskon, että tämän takia Sdp ei mahtunut tähän hallitusporukkaan.