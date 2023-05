Li Andersson tylyttää Orpoa sote-kommenteista: ”Tuli paljastaneeksi, ettei ole seurannut keskusteluja”

Petteri Orpo sanoi yllättyneensä sote-menojen suuruudesta.

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok) kommentteihin puuttuvasta sote-miljardista tarttuivat nopeasti myös johtokasvot puolueista, jotka eivät osallistu hallitusneuvotteluihin.

– Tällä lausunnolla Orpo tuli paljastaneeksi, ettei ole seurannut sotesta käytäviä keskusteluja, ei ennen vaaleja eikä niiden alla, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kirjoitti Twitterissä.

– Kuntien alibudjetoinnin ja kustannusten nousun aiheuttama vaje on syy sille, ettei sotesta voi leikata, hän jatkoi.

Orpon yllättymistä kummasteli myös vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen syytti Orpon nukkuneen oppositiokauden.

Vaalit voittanut kokoomus ajoi ennen vaaleja miljardin säästöjä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Torstaina Orpo sanoi, että tavoitteena olisi supistaa sote-menojen kasvua 1,5 miljardin euron edestä.

Säästökeinoista Orpo nosti torstaina esille Sitran tuoreen esityksen siitä, että dataa hyödyntämällä voitaisiin saavuttaa jopa satojen miljoonien eurojen säästöt sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Tämä on vain yksi esimerkki. Kyllä keinoja on, joilla ei tarvitse koskea itse palveluihin, mutta tämä on äärimmäisen vaikea asia, Orpo sanoi.