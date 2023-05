Mika Aaltola New Yorkissa: Suomen pitää oppia olemaan äänekkäämpi

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että amerikkalaisten kiinnostus Suomea kohtaan tulee nyt laskemaan ja huomio siirtyy Kiinaan.

New York

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola vieraili Yhdysvalloissa Washington DC:ssa ja New Yorkissa. Hän tapasi erilaisten poliittisten ajatushautomoiden edustajia sekä YK:n väkeä.

Tapaamisissa Aaltola sai kuulla, mitä yhdysvaltalaiset ajattelevat nykyisestä geopoliittisesta tilanteesta.

Aaltola näkee, että amerikkalaisten tuki Ukrainalle tulee jatkumaan, mutta heidän toiveissaan on, että eurooppalaiset ottaisivat enemmän vastuuta tilanteesta. Yhdysvaltain ykkösmielenkiinnon kohde tulee jatkossa olemaan Kiina.

– Tässä käy nopeasti niin, että huomio Suomen suhteen tulee laskemaan. Suomi on nyt ongelma, joka on ratkaistu. Amerikkalaisten huomio siirtyy muualle, Ukrainaan ja Kiinaan, Aaltola kertoo Ilta-Sanomille.

– Suomen pitää huolehtia siitä, että opitaan viestittämään vahvasti, jos meillä on jotain asioita, joita haluamme amerikkalaisilta. Suomi ei ole sitä perinteisesti tehnyt. Meidän pitäisi olla vähän äänekkäämpiä joissain asioissa.

Mika Aaltola oli vierailevana puhujana New Yorkin Scandinavia Housessa järjestetyssä tilaisuudessa. Aaltolaa haastatteli YK:n Richard Gowen.

Yhdysvalloissa käydään 2024 presidentinvaalit. Mikäli presidentiksi valitaan Amerikka ensin -ajatustapaa edustava republikaani, Yhdysvaltain ulkopoliittinen linja esimerkiksi suhteessa Ukrainan tukemisen ja Naton rooliin voi muuttua.

Aaltola näkee, että jo nyt Suomen on hyvä pitää yhteyksiä laajasti erilaisiin poliittisiin piireihin.

– Meillähän on nämä perinteiset transatlanttiset piirit, joiden kanssa on helppo puhua, koska se on tuttua ja turvallista. Mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota myös tähän Yhdysvallat ensin -piirteeseen. On tärkeää luoda kontakteja myös näihin piireihin siltä varalta, että tilanne muuttuu täällä, Aaltola sanoo.

– Meidän tulee ymmärtää myös heidän argumenttinsa ja heidän tapansa suhtautua Eurooppaan ja Suomeen.

Aaltolan mukaan Suomen tarina on helppo kertoa myös näille piireille.

– Suomi on aina huolehtinut puolustuksesta. Eli amerikkalaisten veronmaksajien dollareita ei kulu suunnattomasti Suomen tukemiseen vaan Suomi tuo asioita pöytään. Siinä suhteessa eroamme joistain muista Nato-maista.