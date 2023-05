Näin Orpo selitti yllätystään käyrien avulla: ”Olin kuulemma tänään jo kerran yllättynyt”

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo selvitti Säätytalolla illan tiedotustilaisuudessa ”yllätystään” sote-pommiin liittyen. Hän otti tuekseen diaesityksen.

Yllätys on hallitusneuvotteluissa päivän sana. Ainakin, jos kysyy hallituksenmuodostajalta Petteri Orpolta (kok).

Tänä aamuna Orpo ihmetteli, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen menot voivat kasvaa tällä vaalikaudella kuusi miljardia euroa. Orpon mukaan tieto tuli hallitusneuvottelijoille yllätyksenä.

Orpon mukaan rahaa puuttuu yli miljardi euroa, mikä lisää neuvottelijoiden vaikeutta.

– Näin suurta summaa ei selitä väestön ikääntyminen tai hoidon tarpeen kasvu, vaan malli on yksinkertaisesti keskeneräinen, hän sanoi aamulla.

Illan tiedotustilaisuudessa Orpolta kysyttiin, miten tieto voi tulla hänelle yllätyksenä, kun se ilmeisesti kuitenkin perustui valtiovarainministeriön laskelmaan, joka julkaistiin jo helmikuussa.

– Saisinko minä sen yhden kuvan, Orpo aloitti ja viittoi valkokankaalle.

– Tiistaina infon yhteydessä pidin katsauksen siitä, missä julkisen talouden tilanteessa mennään ja näytin tämän kuvan. Ehkä tämä tuli sitten yllätyksenä monelle, joka ei seurannut tiistain tiedotustilaisuutta, Orpo jatkoi.

Kuva, johon Orpo tilaisuuden alussa viittasi, ei kuitenkaan näkynyt aluksi torstain suorassa lähetyksessä.

– Tässä tämä alempi käyrä on Rinteen ja Marinin hallituksen soten rahoitusmalli, joka lähtee vuoden 2023 reilusta 23 miljardista ja päätyy vaalikauden lopulla 28 miljardiin. Sen yläpuolella oleva käyrä on valtiovarainministeriön, meille tänne hallitusohjelmaneuvotteluihin tuoma painelaskelma siitä, että kuinka paljon todellisuudessa rahaa tämän hetken tiedon mukaisesti hyvinvointialueilla tarvitaan, Orpo selitti.

– Esittelin tämän tiistaina ja kerroin, että tämä on uutta tietoa. Tuo alempi käyrä on se maaliskuun käyrä. Eli tämä väli on se uusi tieto, josta minä siis informoin tiistaina. Ja tässä ero. Tuolla 2027 on vielä jonkun verran yli miljardi.

Tässä ovat käyrät, joihin Orpo viittasi.

Orpo totesi, että tilanne on tämä siitä huolimatta, että ”sote-lainsäädännön mukaan hyvinvointialueet eivät voi tehdä alijäämää, niiden pitää kattaa alijäämänsä”.

Tämä tarkoittaa Orpon mukaan sitä, että jos tuolla kehityskululla ei tehdä uusia ratkaisuja, tarvitsee sote 6 miljardia euroa lisää rahaa seuraavan neljän vuoden aikana.

Mikään hyvinvointiyhteiskunta ei Orpon mukaan kestä näin kovaa kulujen kasvua, jos kulujen kasvua ei saada hillittyä.

– Tämä on siis se haaste, joka meille tuli lisää täällä. Onhan ollut niin, että kollegat ovat jossakin kommentoineet, että paineet ovat tiedossa. Mutta minä voisin heiltä kysyä sen, että kun se kerran on ollut tiedossa ja nämä ihmiset ovat olleet hallituksessa neljä vuotta, niin miksi he ovat päästäneet tämän tähän tilanteeseen, Orpo hämmästeli.

Hän viittaa kritiikillään Sanna Marinin hallituksen toimiin.

Orpo pohti, miksi on tehty sote, josta ”puuttuu ne ratkaisut, jolla tätä kustannuskehitystä olisi saatu hillittyä”.

Orpo kritisoi myös sitä, että hänen mielestään hoitajapulaan ei ole aiemmin etsitty ratkaisuja, eikä puututtu jonojen kasvuun.

– Tämä on se asia, joka meillä on täällä edessä. Tämä tekee sote-työryhmän työn erittäin haastavaksi ja vaikeaksi.

– Kyse ei ole nyt siitä, että olisimme leikkaamassa rahoja, vaan että sitä rahaa ei kuluisi ihan niin paljon lisää.

Orpon mukaan pöydällä on nyt paljon asiantuntijoiden tuomia esityksiä siitä, miten sotea voidaan parantaa, että saadaan lisää tuottavuutta.

– Mutta se miljardi, mistä tässä nyt puhutaan ja tämä yllätys on se, että valtiovarainministeriökin arvioi, että todellinen rahantarve on korkeampi kuin rahoitusmallin mukainen. Tästä on kyse, Orpo päätti.

Lopuksi Orpo kertasi vielä kuuden miljardin sopeutuksen tärkeyttä seuraavalla hallituskaudella.

– Ei minulle ole mikään yllätys se, minä kuulemma olin tänään jo kerran yllättynyt, että talous menee huonoon suuntaan, Orpo lateli.

Hän toisti jo aiemmin sanomansa, että valtiontalouden tila on huonompi kuin osattiin ajatellakaan.

– Sitä suuremmalla päättäväisyydellä meidän pitää saada aikaan uskottava kuuden miljardin sopeutusohjelma. Ja sitä suuremmalla päättäväisyydellä meidän pitää saada aikaan todellisia rakenteellisia uudistuksia, joilla saamme työllisyyttä ylös ja aikaan kasvua.