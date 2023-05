Milttonin lobbari-ässä Jussi Kekkonen Orpon asettamasta portti­kiellosta: ”Viisas vaikuttaja on liikkeellä jo vuosi ennen vaaleja ja hallitus­neuvotteluita”

Suomen suurimman lobbaritalon Milttonin osakas Jussi Kekkonen ei ole moksiskaan, että hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) antoi lobbareille porttikiellon Säätytalon hallitusneuvotteluihin.

Jussi Kekkonen (kok) hyppäsi Milttoniin luomaan yrityksen vaikuttajaviestintätiimiä suoraan pääministeri Jyrki Kataisen (kok) erityisavustajan ja kokoomuksen ministeriryhmän sihteerin paikalta vuonna 2012.

Yksitoista vuotta myöhemmin Kekkonen ei ole huolissaan, että Kataisen jälkeen seuraava kokoomuslainen hallituksentekijä Petteri Orpo antoi lobbareille porttikiellon Säätytalolle.

Kekkonen kävi läpi lobbareiden ja päättäjien välistä asetelmaa HAAPALA-TV:n haastattelussa.

Haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

” Pitää edelleen muistaa, että nytkin siellä Säätytalolla kuullaan ihan järjestäytyneesti lukematon määrä asiantuntijoita ja lobbareita.

Kekkosen mukaan tilanne on nyt selkeämpi ja jopa terveempi kuin aikaisemmin. Silti hän haluaisi vielä selkeämmät pelisäännöt, sillä käytäntö muuttuu hallitusneuvotteluista toiseen.

Esimerkiksi Antti Rinteen (sd) vetämissä vuoden 2019 hallitusneuvotteluissa neuvotteluihin osallistui paljon ay-liikkeen edustajia.

Kekkonen itse osallistui Kataisen avustajana keskeisesti vuosien 2007 ja 2011 neuvotteluihin, joissa etujärjestöjen edustajat saattoivat vielä toimia myös hallitusneuvotteluiden työryhmien sihteereinä.

Kekkosen mukaan nyt tulisi keskustella, voiko neuvottelijoina olla vain sellaisia puolueen jäseniä, jotka ovat joko puolueessa tai julkisessa organisaatiossa töissä.

– Jos satut olemaan yrityksessä ja oma puolue kutsuu neuvottelijaksi, ei olekaan enää siihen tehtävään asiaa, koska palkanmaksaja on yksityisellä puolella.

Tosiasiassa lobbarit ovat hoitaneet tehtävänsä jo ennen hallitusneuvotteluiden alkua.

Onko tässä rajoittamisessa pikkaisen teatterin makua? Että yritetään näyttää hyveellisemmältä kuin ollaankaan?

– On ihan viisasta, että neuvottelijat kuulevat eri etutahoja, ja valtioneuvoston verkkosivuilla on päivittyvä lista, josta voidaan reaaliaikaisesti seurata, ketkä siellä talolla käyvät Nämä periaatteet on oikein hyvät.

– Viisas vaikuttaja on liikkeellä jo vuotta ennen eduskuntavaalien ja hallitusneuvotteluiden alkua, Kekkonen sanoo.

Kekkosen mukaan varsinainen vaikuttamistyö on tehty hyvissä ajoin ennen kuin neuvottelurumba alkaa.

Vuoden alussa voimaan on astunut myös avoimuusrekisteri eli ns. lobbarirekisteri, jonka käytäntö alkaa hahmottua.

Jatkossa lobbareiden tulee ilmoittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle kaikki yhteydenottonsa poliittisten vaikuttajien kanssa puhelinsoitoista ja sähköposteista tapaamisiin.

Parantaako se mitään? Lobbaaminen tapahtuu kuitenkin rekistereiden ulkopuolella?

– On äärimmäisen hyvä, että tämä rekisteri otetaan käyttöön. Se poistaa edunvalvonnan vaikuttamisen ympäriltä mystiikkaa, läpinäkyvyys auttaa.

Yksi outous uudessa järjestelmässä on se, että lobattavien eli esimerkiksi kansanedustajien tai virkamiesten ei tarvitse lobbaamisesta kertoa toisin kuin lobbareiden, vaikka he ovat lobbauksen kohteena.

– Eduskunta on lain säätänyt ja päätynyt ratkaisuun, että lobattavien ei tarvitse toiminnastaan kertoa, elleivät itse halua. Taakka on sälytetty toimijoiden harteille. Se toki meille käy.

– Selvää on, ettei tämä helppo harjoitus ole. Hallinnollista kuormaa tulee eri toimijoille kertymään.

Otetaanpa kuvitteellinen tilanne: Mitä jos Milttonin Kekkonen tapaa ravintola Urhon pubissa iltaoluella ministerin tai kansanedustajan ja ylipäätään juttelee tämän kanssa politiikan kysymyksistä?

Teetkö tästäkin kirjauksen Valtiontalouden tarkastusvirastolle?

– Se lakihan lähtee siitä, että jos pyrin vaikuttamaan johonkin, minulla on joku vaikuttamistarkoitus, sitä raportointi koskee. Mutta jos säästä jutellaan tai puhutaan yleisistä politiikan tunnelma-asioista, ei niistä tietenkään tarvitse mitään kirjata.

– Mutta olet oikeassa siinä, että tämä on aika lailla kanavariippumaton tämä tuleva säätely, se koskee niin puheluita, sähköposteja kuin tapaamisiakin. Jokainen meistä voi ajatella, millainen työmäärä isommille organisaatioille, kuten suuryrityksille syntyy.

– Tiedon määrä, joka kerätään, ei ole aivan pieni.

Hallituksen vaihtuessa alkaa myös niin sanottu pyöröovi-ilmiö: entiset erityisavustajat valuvat viestintätoimistoihin, joista löytyy puolestaan myös uusia avustajia uuteen hallitukseen, kun hallituspuolueet vaihtuvat.

Kekkonen ei myönnä, että se olisi ongelma, vaikka Milttonillekin poliittinen pyöröovi-ilmiö on tuttu juttu.

Sen Kekkonenkin myöntää, että nykyiset avustajiin ulotetut karenssipalkat ovat ongelmallisia.

Salaista tietoa ei Kekkosen mukaan liikutella, oli avustajilla sellaista tai ei.

– Se mikä on salassa pidettävää, pysyy salassa, oli karenssi tai ei, Kekkonen uskoo.

HAAPALA-TV:n haastattelussa Kekkonen muistelee myös vuosien 2007 ja 2011 hallitusneuvotteluita, joista jälkimmäisistä myös Petteri Orpolle jäi todella surkeat muistot.

Kyse oli kokoomuksen ja Sdp epäluuloisista väleistä ja taloudellisen tilanteen erilaisista tulkinnoista.

– Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, miksi puolueiden kesken on nyt tästä tilannekuvasta käyty niin perinpohjaiset keskustelut.