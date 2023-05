Rkp:n Henriksson Petteri Orpon ryöpytyksestä: ”Turha syyttely laitettava pois”

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusvaje ei tullut Anna-Maja Henrikssonille (r) yllätyksenä.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) syytti torstaina Säätytalolla väistyvää Sanna Marinin (sd) hallitusta laiminlyönneistä sote-palvelujen hoitamisessa.

Orpon mielestä Marinin hallitus on myös paisuttanut kohtuuttomasti sote-menoja.

Orpon mukaan hallitusneuvottelijat yrittävät löytää keinot, joilla sote-palveluiden kustannukset nousisivat seuraavan neljän vuoden aikana vain 4,5 miljardia euroa kuuden miljardin sijasta.

Sote-menojen kasvua pyritään siis hillitsemään 1,5 miljardilla.

– Viime hallituksen tekemästä sote-mallista puuttuu toista miljardia (euroa) rahaa. Malli on yksinkertaisesti keskeneräinen. Meillä ei ollut tietoa siitä, että täältä puuttuu yli miljardi, Orpo kommentoi.

Rkp on ainut Säätytalon hallitusneuvotteluihin osallistuva puolue, joka on istunut myös Marinin hallituksessa.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusvaje tullut hänelle yllätyksenä.

– Ainakin minulla on ollut käsitys siitä, että tämä vaje on noin miljardin verran, Henriksson sanoo ja viittaa hyvinvointialueilta kantautuneisiin viesteihin.

Miten kommentoit Orpon syytöksiä?

– Kaikki tietävät, että meillä on ollut ongelmia jo ennen sote-uudistusta, nyt on keskityttävä löytämään ratkaisuja ja turha syyttely on laitettava pois. Ongelmana on, että meillä ei ole riittävästi lääkäreitä eikä hoitajia, myöskään vanhustenpalveluissa ei ole riittävästi hoitajia. Eikä ole rahaa riittävästi.

Tekikö Marinin hallitus sotessa sen virheen, että kauniita tavoitteita riitti, mutta ei henkilökuntaa eikä rahaa?

– Se henkilöstöpula on oikeastaan seuraus siitä, että meidän väestö vanhenee ja jotkut hoitoalalla olleista hakeutuvat pois, koska on ollut liian vähän henkilökuntaa ja työ on rasittavaa. Jotkut ovat lähteneet ulkomaille. Kyllä Marinin hallituksen aikana myös tehtiin asioita, mutta työn on jatkuttava ja tähän on löydyttävä ratkaisuja.