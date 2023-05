Puolueet jakavat ministerinsalkut, kun hallitusohjelma on valmis.

Ketkä nousevat seuraavan hallituksen ministereiksi?

Uudessa hallituksessa lienee edelleen 19 ministeriä. IS listaa noin 25 nimen listan, joiden joukosta kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit valitsevat omat ministerinsä.

Jos neuvottelut Säätytalossa sujuvat suurin piirtein käsikirjoituksen mukaan, Petteri Orpo (kok) on seuraava pääministeri ja hallituksen varapääministeriksi ja valtiovarainministeriksi nimitetään Riikka Purra (ps).

Myös kaksi muuta puheenjohtajaa, Anna-Maja Henriksson (r) ja Sari Essayah (kd) ryhtyvät Orpon hallituksen ministereiksi.

Kokoomuksessa Orpon ministerilistalta löytyvät ainakin varapuheenjohtajat Elina Valtonen Helsingistä, Antti Häkkänen Mäntyharjulta ja Anna-Kaisa Ikonen Tampereelta sekä ryhmäjohtaja Kai Mykkänen Espoosta, ellei jättiyllätystä tapahdu.

Varapuheenjohtajat Anna-Kaisa Ikonen, Antti Häkkänen ja Elina Valtonen ovat olleet puheenjohtaja Petteri Orpon luottopelaajia ja lähipiirin jäseniä.

Ministerinsalkuista voi sanoa liki varmasti sen, että uusi ulkoministeri on Elina Valtonen. Hallitusneuvotteluissa Valtonen johtaa ulko- ja puolustusministeriöiden pöytää, ja olisi kummallista, jos Valtonen ei haluaisi jatkaa kirjoittamansa hallitusohjelman toimeenpanoa ulkoministerinä.

Hallitusneuvottelujen ryhmäjaosta paistaa lisäksi se, että ”toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta” -ryhmää vetävä Ikonen on tulevan Orpon hallituksen peruspalveluministeri tai sosiaali- ja terveysministeri, riippuen kumpi salkuista kokoomukselle tulee.

Häkkästä on istutettu puolustusministeriksi, sen verran hyvin puolustusvaltiokunnan johtaminen Häkkäselle viime vaalikauden lopulla maistui. Mykkänen taas on käyttökelpoinen ammattireiska useampaankin ministeriöön, ja Mykkäsellä on ministerikokemusta edelliseltä vaalikaudelta.

Kai Mykkänen on ollut puheenjohtaja Petteri Orpon luotettu mies. Kun Orposta tuli puheenjohtaja 2016, Orpo nosti Mykkäsen ministeriksi. Viime vaalikaudella Mykkänen toimi kokoomuksen ryhmäjohtajana, ja oli Orpon aisapari myös hallitustunnustelujen aikana huhtikuussa vaalien jälkeen.

Kokoomus saa yleisimmän laskuopin mukaan seuraavaan hallitukseen kahdeksan ministeriä. Tarjolla olisi siis viiden edellä mainitun lisäksi kolme ministerinpaikkaa kokoomuslaisille.

Kokoomukselle on tärkeää, että ministerijaossa huomioidaan kummatkin sukupuolet ja ministerinpaikkoja riittää myös muualle kuin Etelä-Suomeen. Lopullisessa ministerijaossa ratkaiseva tekijä on se, mitä salkkuja puolue itselleen saa.

IS:n ministeripörssissä kolmelle ministerinpaikalle on vahvimmin ehdolla neljä yrittäjää: Sanni Grahn-Laasonen Forssasta, Mari-Leena Talvitie Oulusta, Sinuhe Wallinheimo Jyväskylästä ja Heikki Autto Rovaniemeltä.

Grahn-Laasonen on erittäin todennäköinen ministeri. Hän oli puolueen luottosoturi jo Sipilän hallituksessa, joutui opetusministerinä tekemään koulutuksesta kaikkien inhoamia leikkauksia ja teki nurkumatta mitä hallitusohjelma käski.

Talvitie on puolueen ex-varapuheenjohtaja ja korkealla puolueen nokkimisjärjestyksessä. Myös maantiede puhuu Talvitien puolesta: kokoomuksella ei ole ollut pohjoisesta ministeriä 12:een vuoteen.

Wallinheimon valtteina ovat kokemus kansanedustajana ja kotipaikka keskellä Suomea. Wallinheimo on ollut 12 vuotta puolueen uskollinen soturi ja nyt jos koskaan on aika, jolloin hän pääsee ministeriksi tai saa unohtaa poliittisella urallaan Audin takapenkillä istumisen.

Orpo joutunee valitsemaan Autton ja Wallinheimon välillä, heistä vain toisella lienee tilaa hallituksessa.

Sanni Grahn-Laasonen, Mari-Leena Talvitie, Sinuhe Wallinheimo ja Heikki Autto. Jopa kolme tästä nelikosta voi löytää itsensä Petteri Orpon ministerilistalta.

Kokoomuksessa on potentiaalisia ministereitä muitakin, esimerkiksi opetusministeriön ryhmää Säätytalossa vetävä Sari Multala. Multala on Vantaalta, ja jos kokoomukselle kelpaa kaksi ministeriä Uudenmaan vaalipiiristä, Multalan osakkeet nousevat huomattavasti.

Perussuomalaisilla on kymmenkunta ministerinimeä Purran lisäksi. Kellään nykyisistä perussuomalaisista kansanedustajista ei ole ministerikokemusta.

Perussuomalaiset saa todennäköisesti yhtä monta ministeriä kuin kokoomus, kahdeksan.

Perussuomalaiset valitsee itselleen valtiovarainministerin salkun jälkeen toisella vuorollaan sisäministerin salkun. Jos Jussi Halla-aho haluaa ministeriksi, hän on seuraava sisäministeri. Jos Halla-aho tahtoo pysyä taka-alalla, uusi sisäministeri on Mari Rantanen.

Rantanen oli viime vaalikauden lopun hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja hän kuuluu hallitusneuvotteluissa sisäministeriön asioita käsittelevään ryhmään.

Puolueen varapuheenjohtajista ministerikastiin nousee suurella todennäköisyydellä Leena Meri. Kaksi muuta varapuheenjohtajaa, Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen, ovat suuria kansansuosikkeja, mutta heillä lienee käyttöä puolueessa muualla kuin valtioneuvoston jäseninä.

Harva näkee myöskään Laura Huhtasaarta perussuomalaisten ministerilistalla.

Ketkä perussuomalaisista ovat parhaiten tyrkyllä hallitukseen?

Sakari Puisto on käyttökelpoinen moneen ministeriöön, suuri ihme jättäisi hänet pois hallituksesta.

Ryhmäjohtajaksi noussut Lulu Ranne oli paljon esillä hallitustunnustelujen aikaan ja on hyvin todennäköinen ministeri.

Ville Vähämäki tuli jytkyn mukana 2011 eduskuntaan ja on puolueensa kokenutta kaartia. Vaikka sukupuolella tai maantieteellä ei perussuomalaisten valinnoissa ole niin väliä, Oulu tarvitsee perussuomalaisen ministerin. Vähämäki on Oulusta, ja perussuomalaiset on noussut Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan suurimmaksi puolueeksi – Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat vuosikymmenet olleet keskustan läänityksiä.

Varapuheenjohtaja Leena Meri sekä kansanedustajat Ville Vähämäki, Sakari Puisto ja Lulu Ranne ovat suurella todennäköisyydellä Riikka Purran ja perussuomalaisten ministerilistalla.

Viime vaalikaudella ryhmäjohtajana toiminut Ville Tavio oli ”varmoja” perussuomalaisten ministereitä. Tavion pieni rooli Säätytalon neuvotteluissa herättää pieniä epäilyksiä ministeripestistä. Turkulainen Tavio on mukana vain ulko- ja puolustuspolitiikan pöydän alajaostossa, jossa käsitellään kauppa- ja kehityspolitiikkaa.

Osakkeitaan Säätytalon neuvotteluissa on nostanut Vilhelm Junnila Naantalista.

Perussuomalaisten ministerilista riippuu paljon perussuomalaisille tulevista ministerinsalkuista.

Jos sotesalkku tulee, Arja Juvosen osakkeet alkavat nousta. Jos maa- ja metsätalousministerin salkku osuu perussuomalaisille, Säätytalossa maa- ja metsätalousjaostoa hallitusneuvotteluissa johtava Jenna Simula on vahvoilla.

Rkp ja Kd jäävät ministerijaossa vähille huudoille.

Kd:llä on viisi kansanedustajaa, Rkp:llä kymmenen. Kd:lle irtoaa yksi ministerinsalkku ja ja Rkp saa tyytyä kahteen ministeriin.

Politiikan käytävillä kiertävien puheiden mukaan Rkp on havittelemassa Anna-Maja Henrikssonille opetusministerin salkkua, joka on huomattavasti raskaampi salkku kuin oikeusministerin. Kun Rkp on samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa, Rkp haluaa saada tästä myös hintaa itselleen. Opetusministerille kuuluu muun muassa kouluruotsi.

Rkp:n toinen ministeri on ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz Kirkkonummelta, ellei ihmettä tapahdu. Henriksson on Vaasan vaalipiiristä, joten toisen ministerin on tultava Varsinais-Suomesta, Helsingistä tai Uudeltamaalta. Helsingin ainoa edustaja Eva Biaudét on ollut hallitusyhteistyötä vastaan perussuomalaisten kanssa, Uudenmaan kaksi muuta edustajaa ovat uusia kansanedustajia ja Varsinais-Suomen ainoa edustaja on Sandra Bergqvist.

Kristillisdemokraattien Essayahin ministeritoiveista kuiskutellaan, että Kd:n tähtäimessä olisi maa- ja metsätalousministerin tehtävä.