Kommentti: Orpo tyrmistyi sote-pommista – tiedon ei pitäisi tulla yllätyksenä

Orpo vihjasi jo, että hoitajamitoituksesta jouduttaisiin luopumaan, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) kertoi, että talouden tilannekuva on osoittanut vielä odotettuakin synkemmäksi.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) kertoi medialle torstaiaamuna, että hallitusneuvotteluihin on rantautunut uusi, ikävä tieto: sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusvaje on vielä odotettuakin suurempi.

– Soten menot kasvavat kuusi miljardia neljässä vuodessa. Se on niin suunnaton summa, sitä ei pysty selittämään edes yksin sillä, että väestö vanhenee ja hoidontarve kasvaa, vaan tämä malli on yksinkertaisesti keskeneräinen. Meillä ei ollut tietoa siitä, että täältä puuttuu yli miljardi.

Orpon mukaan sote-menot nousevat joka tapauksessa jo ”perusuran” mukaan 4,5 miljardilla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana, mutta nyt on siis ilmennyt, että menot voivat kasvaa jopa kuusi miljardia.

Tilanne on Orpon mukaan hyvinvointivaltion rahoituksen näkökulmasta kestämätön.

Orpo syytti tilanteesta väistyvää Sanna Marinin (sd) hallitusta. Orpon mukaan on ”suuri pettymys, että tilanne on näin huono, että tämä on päästetty tähän”.

– Sote-asiat on laiminlyöty, miljardi puuttuu rahaa, hoitajapulaan ei ole oikeasti puututtu, jonotilanne on päästetty erittäin vaikeaksi, vanhuspalveluissa on suuria ongelmia, Orpo tylytti.

Yllättävintä Orpon ulostulossa on se, että soten rahoitusvaje vaikuttaa olevan Orpolle itselleen yllätys.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah korjasi, ettei sote-pommi ole suinkaan jysähtänyt syliin hallitusneuvotteluissa, vaan tiedot hyvinvointialueiden rahoitusvajeesta ja sote-rahoitusmallin ongelmista ovat olleet koko ajan tiedossa.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alussa. Alueet olivat heti käsi ojossa pyytämässä lisää rahaa – ja Marinin hallitus myönsikin alueille puolen miljardin rahapaukun. Alueet arvioivat viime syksynä lisärahan tarpeeksi tälle vuodelle jopa 1,5 miljardia.

Sote-konsultti, keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen on esittänyt ensi vuodesta hurjan arvion: Korhonen on arvioinut, että ellei lakeja muuteta eli palveluja heikennetä, on hyvinvointialueiden rahoitusvaje nykyiseen tasoon nähden ensi vuonna peräti vähintään 3,5 miljardia euroa.

Menoja lisäävät joka tapauksessa entisestään kunta-alan ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisut, palkkaharmonisoinnista koituvat kustannukset sekä ICT-kulut.

Menopaineen taustalla ovat myös Marinin hallituksen päätökset lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja velvoitteita.

Valtiovarainministeriö listasi maaliskuussa, että näitä lisäyksiä ovat muun muassa perusterveydenhuollon hoitotakuu, iäkkäiden ympärivuorokautista hoitoa koskeva henkilöstömitoitus, kotihoidon kehittäminen, lastensuojelun henkilöstömitoitus, kouluterveydenhuollon kuraattori-/psykologimitoitus sekä vammaispalvelulaki.

Tärkeitä asioita kaikki, mutta toteutus on jäänyt vähintäänkin puolitiehen.

Valtiovarainministeriön mukaan henkilöstön tarve kasvaisi uudistusten seurauksena noin 9 000 hengellä, ja ”on olemassa riski, ettei hyvinvointialueilla ole henkilöstöpulan takia tosiasiallisia mahdollisuuksia toimeenpanna kaikkia niille asetettuja tehtäviä”.

Joku saattaa muistaa, että kokoomuskin ollut ajamassa terapiatakuuta, joka sekin olisi yksi velvoite lisää.

Nyt Säätytalolla pyritään tekemään päätöksiä, joilla kyettäisiin hillitsemään sote-menojen kasvua.

IS kertoi keskiviikkona, että sote-säästöistä muhii riita hallitusneuvotteluissa: osa neuvottelijoista pelkää, että 1–1,5 miljardin säästöt näkyvät muun muassa palveluverkoston supistumisena ja erikoissairaanhoidon heikentymisenä.

Orpo ei halunnut puhua riidasta, vaan ”yksinkertaisesti äärettömän vaikeasta asiasta”.

Orpolta kysyttiin, joudutaanko esimerkiksi hoitajamitoituksesta luopumaan saman tien.

– Edellinenkin hallitus tuli siihen tulokseen että hoitajamitoitusta lykättiin, koska hoitajia ei ole. Nyt pitää arvioida, onko sinänsä tärkeää hoitajamitoitusta mahdollista edistää, Orpo vastasi.

Orpo vihjasi siis jo, että hoitajamitoituksesta jouduttaisiin luopumaan tai että ainakin sen käyttöönottoa jouduttaisiin edelleen lykkäämään.

Lain ympärivuorokautisen hoivan sitovasta mitoituksesta (0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti) on määrä astua voimaan joulukuussa.

Mitoituksen kumoaminen vähentäisi valtiovarainministeriön mukaan hyvinvointialueiden kustannuksia ja valtion rahoitustarvetta 240 miljoonalla ensi vuodesta lähtien.

Sekin olisi siis vain palanen 1,5 miljardin euron tavoitteen täyttämisessä.