Orpo pöyristyi kuudella miljardilla kasvavista sote-kuluista: ”Sitä ei pysty edes selittämään...”

Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen kumoaminen on pöydällä hallitusneuvotteluissa. Se toisi 240 miljoonan euron säästöt.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) kertoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne on selvinnyt hänelle vasta Säätytalolla koko vaikeudessaan.

– Viime hallituksen tekemästä sote-mallista puuttuu toista miljardia (euroa) rahaa, Orpo sanoi tiedotusvälineille torstaiaamuna.

Painelaskelman mukaan sote-menot kasvavat kuusi miljardia neljässä vuodessa.

– Se on niin suunnaton summa, että sitä ei pysty edes selittämään yksin sillä, että väestö vanhenee ja hoidontarve kasvaa. Malli on yksinkertaisesti keskeneräinen. Meillä ei ollut tietoa siitä, että täältä puuttuu yli miljardi.

Orpon mukaan hallitusneuvottelijoiden pitää nyt ”siivota” sote-mallia.

– Meidän pitää löytää ratkaisut, miten asioita tehdään tehokkaammin, koska mikään hyvinvointiyhteiskunta ei kestä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kulut kasvavat kuusi miljardia, 25 prosenttia, neljän vuoden aikana.

Orpon mukaan hallitusneuvottelijat yrittävät löytää keinon, jolla sote-palveluiden kustannukset nousisivat vain 4,5 miljardia euroa kuuden miljardin sijaan neljän vuoden aikana.

– On suuri pettymys, että tilanne on näin huono. Että tämä on päästetty tähän.

Orpolta kysyttiin, voidaanko Sanna Marinin (sd) hallituksen säästämästä vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta ja hoitotakuusta pitää kiinni.

Orpo vastasi, että hoitajamitoitus ja hoitotakuu edellyttäisivät hoitajia.

– Minusta sote-asiat on laiminlyöty. Miljardi puuttuu rahaa. Hoitajapulaan ei ole oikeasti puututtu. Jonotilanne on päästetty erittäin vaikeaksi. Vanhuspalveluissa on suuria ongelmia, Orpo luetteli.

Orpo huomautti, että Marinin hallitus päätyi jo lykkäämään 0,7:n hoitajamitoituksen voimaantuloa, koska hoitajia ei ole.

Orpon mukaan on arvioitava, onko hoitajamitoitusta mahdollista edistää.

Hallitusneuvotteluiden talousraamit on IS:n tietojen mukaan laadittu suurelta osin valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoituksen pohjalta. Valtiovarainministeriö esitti kartoituksessa hoitajamitoituksen kumoamista. Se toisi toisi 240 miljoonan euron säästöt.

– Se on siellä pöydällä, Orpo totesi.