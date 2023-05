Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoo IS:lle tehneensä päätöksen presidenttikilpaan liittyen. Hän ottaa myös kantaa keskusteluun siitä, pitäisikö presidentin valtaoikeuksia rajoittaa.

Viikko sitten Helsingissä sijaitsevan presidentinlinnan edessä todistettiin hämmentäviä hetkiä, kun rakennuksen eteen simahti harmaa henkilöauto.

Paikalla tilannetta ihmetteli joukko ulkomaalaisia turisteja, sekä puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). Hinausautoa linnan eteen soittaessaan hän tuli siihen lopputulokseen, että tämän täytyi olla jonkinlainen enne.

– Jos vaimon auto hajoaa presidentinlinnan eteen, niin kyllä se on varma enne ja merkki, että nyt pitäisi tehdä päätös siitä, lähteekö mukaan presidenttikilpaan, Kaikkonen nauraa.

Turistit pyysivät Kaikkosta ottamaan heistä kuvan linnan edessä. Tietysti Kaikkonen sen teki.

Joukkio kertoi olevansa kotoisin Yhdysvalloista Texasista. Kaikkonen puolestaan sanaili käyneensä ihan äskettäin Teksasin suunnilla tutustumassa Lockheed Martinin tehtaalla F-35 -hävittäjien kokoonpanolinjaan.

– Olivat hämmästyneitä siitä, että miten sinne pääsee käymään. Jouduin kertomaan, missä hommissa olen. Sen jälkeen olivat vielä hämmästyneempiä, Kaikkonen naureskelee.

Presidentinvaali järjestetään 28. tammikuuta 2024 ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta 2024.

Päätös on kypsynyt Kaikkosen mielessä hiljalleen ja sitä on täytynyt hänen sanojensa mukaan ”pureskella” jonkin verran. Kaikkonen kertoo, että pyyntöjä ehdolle asettumisesta on tullut ympäri Suomen paitsi keskustan kenttäväeltä ja kannattajilta, myös paljon muualta.

– Jo hyvän aikaa on ollut niin, että päivittäin erilaisia kyselyitä ja kannustusta on tullut kansalaisilta presidenttikilpaan liittyen. Keskustan Uudenmaan piiri on ollut valmis tekemään asiasta virallisen esityksenkin. Tämä on ollut itselleni vähän yllättävää ja myönteisesti hämmentävääkin, Kaikkonen aloittaa ja naputtaa kynällään pöytää.

Hän istuu puolustusministeriössä huoneessa, jonka keskellä on pitkä pöytä. Tuo pöytä on peräisin 1940-luvulta ja se on ollut marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin käytössä.

– Päätös on nyt tehty. En ole käytettävissä ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa, Kaikkonen sanoo.

– Syy on yksinkertaisesti se, että elän työni ohella kahden pienen lapsen perhearkea. Tuntuisi todella vaikealta yhdistää tämän hetkistä elämäntilannetta presidenttiehdokkuuteen. Kodillekin on oltava aikansa.

Puolustusministerin päivät ovat olleet työntäyteisiä ja matkapäiviä on varsinkin viime vuoden aikana kertynyt paljon. Presidenttiehdokkuuden sijaan hän siis valitsee nyt perheen.

Kaikkonen on naimisissa Bayerin yhteiskuntasuhdejohtajana työskentelevän Jannika Kaikkosen kanssa. Heille syntyi kesällä 2020 poika ja kesällä 2022 toinen poika.

” Pidän itse hyvänä, että presidentillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa vahva rooli, eikä presidentin valtaoikeuksia pitäisi lähteä rajoittamaan.

Kotiin ja perheeseen liittyen Tuusulassa asustelevalla Kaikkosella on kerrottavanaan myös toinen uutinen: perhe muuttaa.

– Tuo nykyinen paritalon puolikas Tuusulassa on pikkuhiljaa käymässä pieneksi ja Sipoosta löytyi hyvä tontti. Siellä on juuri isketty kuokka maahan. Talo on tarkoitus rakentaa, Kaikkonen paljastaa.

Perhe oli etsinyt jo pitkään paikkaa uudelle kodille. Sitä haettiin aika laajasti keskiseltä Uudeltamaalta.

Kaikkonen huomauttaa, että hyvää tonttia ei ole aivan helppo löytää Uudenmaan alueelta. Paikat ovat niin sanotusti kiven alla.

– Erilaisen haravoinnin ja sattumusten kautta sopiva tontti löytyi. On sen löytymisestä jo hieman yli vuosi aikaa, mutta taloprojektin aloittaminen ministeriaikana ei ollut mitenkään mahdollista. Josko nyt sitten – eihän tuo Sipoo niin kaukana Tuusulasta ole.

Navigaattorin mukaan etäisyys Sipoon ja Tuusulan välillä on nopeimman reitin mukaan 16 kilometriä, ajomatka 20 minuuttia.

– Jos kesällä olisi jonkin verran aikaa, niin toivottavasti itsekin pääsen vasaraan ja pensseliin tarttumaan. Sellainen siviilipuolen projekti, Kaikkonen sanailee.

Kaikkonen oli vanhempainvapaalla seitsemän viikon ajan vuoden 2023 alussa.

Päätös tuleviin presidentinvaaleihin ehdolle asettumisesta siis vaati pohdintaa, mutta lopulta päätös oli hyvin selkeä.

Kaikkosen mukaan hänen on helppo tukea Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mahdollista presidenttiehdokkuutta.

Keskusta päättää ehdokkaastaan syksyllä ylimääräisessä puoluekokouksessa Turussa. Kaikkonen toivoo, että Rehn lähtee mukaan presidenttikilpaan.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia, jotka ehdokkuuttani toivoivat. Presidenttiys on tärkeä tehtävä, jota arvostan suuresti. Kun ihan aitoa kannatusta ehdokkuudelleni näytti suomalaisten keskuudessa jonkin verran olevan, ei sitä noin vain voinut sivuuttaakaan. Päätös presidentinvaaleja 2024 koskien on nyt tämä, mutta ”never say never”, Kaikkonen sanoo.

Viimeisen vuoden aikana on myös kuulunut kuiskintaa siitä, että joissakin puolueissa olisi halua kaventaa presidentin valtaoikeuksia.

Kaikkosen mielestä uudella presidentillä on isot saappaat täytettävänään. Hän sanoo, että presidentin tulisi jatkossakin olla tietyllä tavalla kansaa yhdistävä voima ja hoitaa presidentin ydintehtävät ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella.

– Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tehnyt erittäin hyvää työtä. Pidän itse hyvänä, että presidentillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa vahva rooli, eikä presidentin valtaoikeuksia pitäisi lähteä rajoittamaan, Kaikkonen toteaa.

Useat asiantuntijat ovat arvioineet julkisuudessa, että Nato-jäsenyys lisää presidentin valtaa. Helmikuussa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) toi esiin, että valtioneuvoston pitää Nato-jäsenyyden myötä arvioida perustuslain näkökulmasta, mitä jäsenyys vaikuttaa valtioelinten välisiin valta-asetelmiin. Esimerkiksi tasavallan presidentin ja hallituksen asetelmaan.

Kaikkonen sanoo, että Nato-Suomessa tulevat lähivuosina muodostumaan käytännöt myös presidentin valtaoikeuksien suhteen.

– Tarkoittaako se painetta perustuslain tarkistukselle, sitä en osaa sanoa. En ole viime aikoina kuullut, että muilla puolueilla olisi ollut projekteja presidentin valtaoikeuksien kaventamiseen, mutta kyllähän sitä aina silloin tällöin kuplii pinnan alla. Mielenkiinnolla odotan sitäkin, että kirjataanko tästä tematiikasta jotakin esimerkiksi tulevan hallituksen ohjelmaan.

– Mahdoton vastakkainasettelu presidentin ja hallituksen tai eduskunnan välillä ei myöskään ole hyvä juttu. Hyvään yhteistoimintaan pitäisi pyrkiä.

– Minun puolustusministerikaudellani tehtiin isot investoinnit ilma- ja merivoimiin. Myös maavoimilla on tarpeensa, joita on jatkossa syytä tarkastella. Totta on se, että tulevan vaalikauden lopulla tämä tarkoittaa lisää rahan tarvetta. Vaikka monesta joudutaan tinkimään, niin puolustuksesta ei mielestäni pitäisi tinkiä.

Puolustusministerin tehtävässä Kaikkonen jatkaa niin kauan kuin tarvitaan.

Esimerkiksi Naton puolustusministerikokous on tulossa kesäkuun puolessavälissä. Sinne Kaikkonen lähtee, ellei uutta hallitusta ole vielä siihen mennessä muodostettu.

Muutoin kesä kuluu töiden ohella perheen ja taloprojektin parissa.

– Varmaan perheen kanssa lähdemme pienimuotoiselle maakuntamatkailulle. Esimerkiksi Muumimaailma saattaisi olla kova juttu, hän arvelee.

Lisäksi tuloillaan on kirjaprojekti.

– Teemme toimittaja Jari Korkin kanssa kirjaa, joka painottuu puolustusministerivuosiini. Kyllä siinä käydään omaa kaartani politiikassa vähän pidemmälläkin pensselillä läpi, Kaikkonen kertoo.

Mielessä on ollut myös keskustan huono eduskuntavaalitulos.

Puoluejohto linjasi Kaikkosen mukaan nopeasti päätöksen oppositioon menemisestä. Kaikkosen mukaan päätös ei ollut kentällä yksimielinen, mutta se tehtiin silti varsin laajassa yhteisymmärryksessä.

Hän toteaa, että Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella keskusta teki useimpien mielestä liian oikeistolaista politiikkaa ja Sanna Marinin (sd) hallituskaudella liian vasemmistolaista politiikkaa.

– Keskustalle oikea ja paras linja on näiden kahden välimaastossa. Jatkossa pitää onnistua viestimään, että keskusta ymmärtää tavallisten ihmisten arkea ja unelmia.

Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko jatkaa tehtävässään ainakin kesän 2024 puoluekokoukseen asti. Kaikkonen sanoo, että hänellä itsellään ei tällä hetkellä ole suunnitelmia mahdollisen puheenjohtajuuden suhteen. Nyt pölyn pitää antaa laskeutua.

Suomen Nato-jäsenyys toi mieluisan sinetin Kaikkosen ajalle puolustusministerinä. Hän huomauttaa, että tehtävää riittää myös hänen seuraajalleen.

– Viikonvaihteessa Turkissa on vaalit. Oma arvioni on, että Ruotsin Nato-jäsenyydelle saattaisi aueta uusi aikaikkuna noiden vaalien jälkeen. Parhaassa tapauksessa jäsenyys voisi liikahtaa kesäkuun aikana. Jos tämä ei onnistu, pidän tärkeänä, että viimeistään Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa voisimme päästä jäsenyydestä asiallisesti sopuun.

Lähivuosina eteen tulevat Kaikkosen mukaan myös erinäisen Nato-jäsenyysvelvoitteet. Miten Suomi osallistuu Naton rauhan ajan toimintaan, kuten ilmavalvontaan, ja miten lähdetään täyttämään erilaisia suorituskykytavoitteita.

Nato on asettanut puolustusmenojen kansalliseksi tavoitteeksi 2 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Pidän puolustusministerinä tärkeänä, että uusi hallitus kirjaa myös hallitusohjelmaansa tämän velvoitteen. Se tulee tarkoittamaan uusia investointeja, joista täytyy seuraavan hallituskauden aikana tehdä päätöksiä. Vuosina 2024–2025 täytyy myös tehdä lisäpäätöksiä investoinneista puolustukseen.

” Jos kesällä olisi jonkin verran aikaa, niin toivottavasti itsekin pääsen vasaraan ja pensseliin tarttumaan. Sellainen siviilipuolen projekti.

Kaikkonen ei siis asetu ehdolle presidentinvaaleissa, eikä hänestä mitä todennäköisimmin tule myöskään ministeriä tulevalla vaalikaudella – jos siis keskusta pysyy oppositiossa.

Keskustan puheenjohtajuuttakaan hän ei ilmoita suunnittelevansa tällä hetkellä, sillä uuden puheenjohtajan pohdinta ei ole ajankohtaista.

Joten mitä Kaikkonen aikoo tehdä?

– Minulla on vielä vähän pohdinnassa se, mikä roolini eduskunnassa voisi olla tulevalla vaalikaudella. Luultavasti tavalla tai toisella jatkan ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymysten parissa. Pohdin esimerkiksi sitä, millaisiin valiokuntiin olisi mahdollista pyrkiä, mutta eduskuntaryhmä ne sitten ratkaisee.

Kaikkonen, tai tuskin kukaan olisi osannut arvata, millainen kausi puolustusministerille tuli.

– Olihan se ikimuistoinen hetki todistaa Suomen lipun nostamista salkoon Naton päämajassa Brysselissä Maamme-laulun soidessa. Voi olla niin, että puolustusministerin salkku on puolueiden kesken entistä kiinnostavampi nyt. Uskon, että tehtävästä kiinnostuneita löytyy jopa aiempaa enemmän.