IS:n tiedot: Säätytalolla muhii riita sote-säästöistä – tavoite tiukentunut 1–1,5 miljardiin

Sote-menoista nipistäminen on aiheuttanut kipuilua hallitusneuvotteluissa.

Hallitusneuvotteluissa muhii IS:n tietojen mukaan kiista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista säästöistä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvua tulisi hillitä IS:n tietojen mukaan sote-raamin puitteissa 1–1,5 miljardilla eurolla.

Tavoite on tiukentunut, sillä aiemmin neuvotteluissa on ollut puhetta miljardin haarukasta.

Vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden vastuulla olisi tehdä kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä 0,8 miljardilla eurolla. Lisäksi pitäisi tehdä menoja supistavia sote-päätöksiä 0,7 miljardin edestä.

Yksi IS:n lähde katsoo, että sote-menojen kasvun hillitseminen tarkoittaisi myös suoria säästöjä, jotka voisivat näkyä ihmisten arjessa esimerkiksi palveluverkon supistumisena ja digipalvelujen lisääntymisenä.

Sote-menoista nipistäminen on aiheuttanut kipuilua tilanteessa, jossa on jo hoitovelkaa sekä pulaa hoitajista. Myös erikoissairaanhoidon heikkenemisestä on kannettu huolta neuvotteluissa.

Toinen lähde sanoo, ettei neuvotteluissa ole sitouduttu mihinkään euromäärään, ainoastaan ”järkevien sopeutuskohteiden etsintään”.

– Kysymys ei ole säästöistä, vaan sote-menojen nähtävissä olevan mittavan kasvun hillitsemisestä.

IS:lle kerrotaan, että hyvinvointialueiden ja kuntien taloudellisesta tilanteesta on erittäin vaikeaa saada todellista kuvaa, sillä valtava sote-uudistus ”toteutui vasta runsaat neljä kuukautta sitten”.

Alueiden taloutta tiukentavat lähivuosina kunta-alan ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisut sekä sote-uudistuksesta aiheutuvat alkuvaiheen ylimääräiset kustannukset.

Sanna Marinin (sd) hallitus päätti heti kättelyssä, vain kuukausi uudistuksen käynnistymisen jälkeen, puolen miljardin euron lisärahoituksesta alueille.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) sanoi tiistaina, että Marinin ja Antti Rinteen (sd) hallituksen tekemän rahoitusmallin mukaisesti sote-palveluihin lisätään rahaa yli viisi miljardia neljän vuoden aikana.

– Se on hurja määrä. Pitää lisätä, mutta katsotaan, voidaanko sote-järjestelmää kehittää niin, että lisärahaa ei tarvittaisi ihan niin paljon, mutta kuitenkin turvattaisiin tärkeät peruspalvelut, Orpo muotoili.

Riikka Purra (ps) saapumassa Säätytalolle keskiviikkona.

Tiistai-iltapäivän tiedotustilaisuudessa Orpo piti suoranaisen palopuheen, jossa hän sanoi, että taloustilanne on vielä huonompi kuin hän oli ajatellut.

Orpo esitteli myös hyvinvointialueiden menouraa ja sanoi, että yli viiden miljardin ”perusuran” päälle tulee vielä yli miljardi lisää, kun huomioidaan alueiden arvioima rahantarve.

– Vaalikauden loppupuolella käytetään yli kuusi miljardia enemmän sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin tänään. Nousu on 25 prosenttia, jos mitään ei tehdä, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi keskiviikkona Säätytalolle saapuessaan olevansa aivan samaa mieltä Orpon kanssa sitä, että sote-kustannusten kasvu on ”täysin kestämätöntä”.

– Ehdottomasti siellä pitää saada toimia tehtyä, jotta kustannuspainetta voidaan vähentää. Se, että sitä kutsutaan jossakin leikkaukseksi, se on tietenkin tulkintakysymys, Purra sanoi.

Hallitusta ovat muodostamassa kokoomuksen ja perussuomalaisten ohella Rkp ja kristillisdemokraatit, joiden tuen suuret puolueet tarvitsevat sote-sektoria koskeville poliittisesti vaikeille päätöksille.

Neuvottelut ovat yhä pahasti kesken. IS:n tietojen mukaan sote-asioita käsittelevä jaosto saa rahoitusta koskevat yksityiskohdat tietoonsa loppuviikosta.